КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Ізольований знімок виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди
  • Ізольований знімок виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Детальна фотографія виробу
  • Альтернативна фотографія виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія використовуваного виробу
  • Фотографія емоційної вигоди

Більше не доступний

3000 серіяФен

BHD302/20

4.8

| (433) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

Потужне сушіння за нижчої температури

Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду.

Переглянути всі переваги

з насадкою ThermoProtect

Потужне сушіння за нижчої температури

  • Насадка ThermoProtect змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду

  • 1600 Вт

  • Холодний обдув

  • 3 режими температури і швидкості

  • Насадка ThermoProtect, концентратор та дифузор у комплекті

Потужність сушіння 1600 Вт

Потужність сушіння 1600 Вт

Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.

Насадка ThermoProtect

Насадка ThermoProtect

Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 10 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.

3 режими нагрівання і швидкості

3 режими нагрівання і швидкості

Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації нагрівання/швидкості для швидкого й легкого створення ідеальної зачіски.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.8

з 5

433

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

16/03/2026

Україна

Україна

Чудовий виріб

Чудовий фен! Легкий у використанні, 3 насадки для сушки та укладки волосся. 2 режими потужності та режим холодного повітря. Повністю задоволена виробом.

Плюси

Потужність, швидкість, легкість

Мінуси

Не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD360/20 серії 3000

Дата використання 2024-03-16

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD360/20 серії 3000

Дата використання 2024-03-16

21/02/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий фен

Цей відгук про Фен Philips BHD350/10 серії 3000

Дата використання 2026-01-21

Цей відгук про Фен Philips BHD350/10 серії 3000

Дата використання 2026-01-21

06/11/2025

Україна

Україна

Виріб відповідає всім функціям, які заявлено.

Вітаю. Я дуже задоволена покупкою у вашому магазині. Купляла на подарунок маленькій племінниці. Її мама, оцінила))). Фен не тяжкий і через деякий час дитина навчиться сама сушити волосячко. А про якість говорить , сам бренд. Дякую вам.

Цей відгук про Фен Philips BHD300/00 серії 3000

Дата використання 2024-10-06

Цей відгук про Фен Philips BHD300/00 серії 3000

Дата використання 2024-10-06

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції