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Потужне сушіння за нижчої температури
Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне сушіння за нижчої температури
Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги
Потужне сушіння за нижчої температури
Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужне сушіння за нижчої температури
Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги
Фен
Ціна магазину Philips
Усього:
Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.
Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 10 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.
Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації нагрівання/швидкості для швидкого й легкого створення ідеальної зачіски.
Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.
Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.
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