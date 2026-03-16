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Насадка ThermoProtect змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду
3 режими нагрівання/швидкості, в тому числі і холодний обдув
Потужність 1600 Вт
Насадка ThermoProtect та концентратор у комплекті
Складна ручна
Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.
Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 10 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.
Завдяки компактній конструкції зі складаною ручкою фен легко скласти, відкласти на зберігання та взяти зі собою в дорогу.
4.8
з 5
433
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Irynar15
16/03/2026
Україна
Чудовий виріб
Чудовий фен! Легкий у використанні, 3 насадки для сушки та укладки волосся. 2 режими потужності та режим холодного повітря. Повністю задоволена виробом.
Плюси
Потужність, швидкість, легкість
Мінуси
Не виявлено
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHD360/20 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHD360/20 серії 3000
Зелена М
21/02/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудовий фен
Цей відгук про Фен Philips BHD350/10 серії 3000
Цей відгук про Фен Philips BHD350/10 серії 3000
Wiktori
06/11/2025
Україна
Виріб відповідає всім функціям, які заявлено.
Вітаю. Я дуже задоволена покупкою у вашому магазині. Купляла на подарунок маленькій племінниці. Її мама, оцінила))). Фен не тяжкий і через деякий час дитина навчиться сама сушити волосячко. А про якість говорить , сам бренд. Дякую вам.
Цей відгук про Фен Philips BHD300/00 серії 3000
Цей відгук про Фен Philips BHD300/00 серії 3000