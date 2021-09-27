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    3000 серія

    Фен

    BHD308/10
    Загальна оцінка / 5
    • Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури
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      3000 серія Фен

      BHD308/10
      Загальна оцінка / 5

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      3000 серія Фен

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      3000 серія Фен

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

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        3000 серія

        3000 серія

        Фен

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        Усього:

        Потужне сушіння за нижчої температури

        з насадкою ThermoProtect

        • Насадка ThermoProtect змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду
        • 1600 Вт
        • Холодний обдув
        • Складана ручка
        • Насадка ThermoProtect та концентратор у комплекті
        Потужність сушіння 1600 Вт

        Потужність сушіння 1600 Вт

        Цей фен 1600 Вт забезпечує оптимальний рівень потоку повітря для щодня чудових результатів.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 10 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.

        Складана ручка для зручності зберігання

        Складана ручка для зручності зберігання

        Завдяки компактній конструкції зі складаною ручкою фен легко скласти, відкласти на зберігання та взяти зі собою в дорогу.

        3 режими нагрівання і швидкості

        3 режими нагрівання і швидкості

        Цей фен пропонує 3 попередньо вибрані комбінації нагрівання/швидкості для швидкого й легкого створення ідеальної зачіски.

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.

        Тонка насадка для корекції зачіски й точної укладки

        Тонка насадка для корекції зачіски й точної укладки

        Тонка насадка точно фокусує повітря для швидкої корекції дрібних деталей зачіски й точної укладки

        Технічні характеристики

        • Насадки

          Насадка
          14 мм
          Насадка ThermoProtect
          Так

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,8  м
          Напруга
          220–240 В
          Потужність (Вт)
          1600  Вт
          Двигун
          Постійний струм

        • Характеристики

          Складана ручка
          Так
          Гак для зберігання
          Так
          Налаштування тепла/швидкості
          3
          Налаштування
          Налаштування холодного повітря

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технології для догляду

          ThermoProtect
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Про Philips

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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