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    • Компактний розмір, висока швидкість потоку повітря Компактний розмір, висока швидкість потоку повітря Компактний розмір, висока швидкість потоку повітря

      3000 Series Фен

      BHD321/00

      Загальна оцінка / 5
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      Компактний розмір, висока швидкість потоку повітря

      Модний Т-подібний компактний розмір із контрастним стильним дизайном, 4 комбінації режимів задовольнять ваші різноманітні потреби в сушінні.

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      3000 Series Фен

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      3000 Series

      Фен

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      Компактний розмір, висока швидкість потоку повітря

      30 млн негативних іонів забезпечують гладке та блискуче волосся

      • Функція іонізації
      Висока потужність 1600 Вт для швидкого сушіння

      Висока потужність 1600 Вт для швидкого сушіння

      Фен потужністю 1600 Вт забезпечує потужне сушіння й оптимальну температуру повітря, щоб ви могли швидко й ефективно створити ідеальну укладку.

      30 млн негативних іонів роблять волосся гладеньким і блискучим

      30 млн негативних іонів роблять волосся гладеньким і блискучим

      Ця потужна система іонізації генерує до 30 млн іонів*** під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим і слухняним волоссям.

      2 режими нагрівання та швидкості

      2 режими нагрівання та швидкості

      Цей фен має 2 комбінації температури та швидкості; 4 різні налаштування дозволяють швидко й легко створити ідеальну укладку.

      Невелика вага для зручного тримання

      Невелика вага для зручного тримання

      Важить лише 350 г*** і забезпечує максимально комфортне сушіння.

      Подвійний захист від перегрівання для кращого догляду**

      Подвійний захист від перегрівання для кращого догляду**

      Функція термовимикача спрацьовує за надто високої температури фена, запобігаючи перегріванню пристрою й пошкодженню волосся.

      Двошарова насадка для комфортного вкладання волосся

      Двошарова насадка для комфортного вкладання волосся

      Наша насадка для укладки має два шари, щоб залишатися холодною, поки ви сушите волосся. Вона м’яка та зручна у використанні, вільно обертається на 360 градусів для сушіння під ідеальним кутом.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Двошарова насадка
        Так

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,6 м
        Потужність (Вт)
        1600  Вт
        Функція іонізації
        30 млн негативних іонів
        Металеве покриття
        Так
        Подвійний захист від перегрівання
        Так

      • Характеристики

        Налаштування тепла/швидкості
        2 режими температури, 2 режими швидкості

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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      • За результатами зовнішніх лабораторних досліджень
      • *Вбудований термозапобіжник і термовимикач (подвійний захист) запобігають пошкодженню, спричиненому перегріванням.
      • ** без насадки й кабелю живлення.

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