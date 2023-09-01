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BHD321/50
Компактний розмір, висока швидкість потоку повітря
Модний Т-подібний компактний розмір із контрастним стильним дизайном, 4 комбінації режимів задовольнять ваші різноманітні потреби в сушінні.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Фен
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Фен потужністю 1600 Вт забезпечує потужне сушіння й оптимальну температуру повітря, щоб ви могли швидко й ефективно створити ідеальну укладку.
Ця потужна система іонізації генерує до 30 млн іонів*** під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим і слухняним волоссям.
Цей фен має 2 комбінації температури та швидкості; 4 різні налаштування дозволяють швидко й легко створити ідеальну укладку.
Важить лише 350 г*** і забезпечує максимально комфортне сушіння.
Функція термовимикача спрацьовує за надто високої температури фена, запобігаючи перегріванню пристрою й пошкодженню волосся.
Наша насадка для укладки має два шари, щоб залишатися холодною, поки ви сушите волосся. Вона м’яка та зручна у використанні, вільно обертається на 360 градусів для сушіння під ідеальним кутом.
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