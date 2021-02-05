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    3000 серія

    Фен

    BHD342/10
    Загальна оцінка / 5
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    • Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури
      -{discount-value}

      3000 серія Фен

      BHD342/10
      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      3000 серія Фен

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

      3000 серія Фен

      Потужне сушіння за нижчої температури

      Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Переглянути усі переваги

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        Фен

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        Потужне сушіння за нижчої температури

        з насадкою ThermoProtect

        • Насадка ThermoProtect змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду
        • 2100 Вт
        • 6 режимів нагрівання та швидкості
        • Холодний обдув
        • Насадка ThermoProtect та концентратор у комплекті
        Потужне сушіння 2100 Вт

        Потужне сушіння 2100 Вт

        Цей фен 2100 Вт створює потужний струмінь повітря для чудових результатів щодня.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 15 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.

        Точне керування завдяки 6 режимам нагрівання та швидкості

        Точне керування завдяки 6 режимам нагрівання та швидкості

        Легко вибирайте комбінацію нагрівання та швидкості, що найкраще підходить для вашого волосся й зачіски. Шість різних режимів забезпечують точне керування для персоналізованої укладки.

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.

        Тонка насадка для корекції зачіски й точної укладки

        Тонка насадка для корекції зачіски й точної укладки

        Тонка насадка точно фокусує повітря для швидкої корекції дрібних деталей зачіски й точної укладки

        Технічні характеристики

        • Насадки

          Насадка
          14 мм
          Насадка ThermoProtect
          Так

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          1,8  м
          Напруга
          220–240 В
          Потужність (Вт)
          2100  Вт
          Двигун
          Постійний струм

        • Характеристики

          Гак для зберігання
          Так
          Налаштування тепла/швидкості
          6
          Налаштування
          Налаштування холодного повітря

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технології для догляду

          ThermoProtect
          Так

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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