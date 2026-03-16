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  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури
  • Потужне сушіння за нижчої температури

Додаткові -10% за реєстрацію

Фен Philipsсерії 3000

BHD350/10

4.8
| (433) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Потужне сушіння за нижчої температури
Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду.
Переглянути всі переваги

з насадкою ThermoProtect

Потужне сушіння за нижчої температури

  • Насадка ThermoProtect змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду

  • До 20 млн негативних іонів під час сеансу сушіння

  • 6 режимів нагрівання та швидкості, в тому чіслі і холодний обдув

  • Потужність 2100 Вт

  • Насадка ThermoProtect та концентратор у комплекті

Потужне сушіння 2100 Вт

Потужне сушіння 2100 Вт

Цей фен 2100 Вт створює потужний струмінь повітря для чудових результатів щодня.

Насадка ThermoProtect

Насадка ThermoProtect

Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 15 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.

Удосконалена іонізація для блискучого та слухняного волосся

Удосконалена іонізація для блискучого та слухняного волосся

Ця потужна система іонізації генерує до 20 млн іонів* під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим, слухняним волоссям.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

433

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

16/03/2026

Україна

Україна

Чудовий виріб

Чудовий фен! Легкий у використанні, 3 насадки для сушки та укладки волосся. 2 режими потужності та режим холодного повітря. Повністю задоволена виробом.

Плюси

Потужність, швидкість, легкість

Мінуси

Не виявлено

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD360/20 серії 3000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD360/20 серії 3000

21/02/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий фен

Цей відгук про Фен Philips BHD350/10 серії 3000

Цей відгук про Фен Philips BHD350/10 серії 3000

06/11/2025

Україна

Україна

Виріб відповідає всім функціям, які заявлено.

Вітаю. Я дуже задоволена покупкою у вашому магазині. Купляла на подарунок маленькій племінниці. Її мама, оцінила))). Фен не тяжкий і через деякий час дитина навчиться сама сушити волосячко. А про якість говорить , сам бренд. Дякую вам.

Цей відгук про Фен Philips BHD300/00 серії 3000

Цей відгук про Фен Philips BHD300/00 серії 3000

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