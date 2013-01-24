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Фен
Ціна магазину Philips
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Цей фен 2100 Вт створює потужний струмінь повітря для чудових результатів щодня.
Ця потужна система іонізації генерує до 20 млн іонів* під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим, слухняним волоссям.
Легко вибирайте комбінацію нагрівання та швидкості, що найкраще підходить для вашого волосся й зачіски. Шість різних режимів забезпечують точне керування для персоналізованої укладки.
Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.
Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.
Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 15 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.
Тонка насадка точно фокусує повітря для швидкої корекції дрібних деталей зачіски й точної укладки
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