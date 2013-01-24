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    3000

    Фен

    BHD360/20
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури Потужне сушіння за нижчої температури
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      3000 Фен

      BHD360/20
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        3000

        3000

        Фен

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Потужне сушіння за нижчої температури

        з насадкою ThermoProtect

        • 2100 Вт
        • Насадка ThermoProtect
        • Удосконалена іонізація
        • 6 режимів нагрівання та швидкості
        Потужне сушіння 2100 Вт

        Потужне сушіння 2100 Вт

        Цей фен 2100 Вт створює потужний струмінь повітря для чудових результатів щодня.

        Удосконалена іонізація для блискучого та слухняного волосся

        Удосконалена іонізація для блискучого та слухняного волосся

        Ця потужна система іонізації генерує до 20 млн іонів* під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим, слухняним волоссям.

        Точне керування завдяки 6 режимам нагрівання та швидкості

        Точне керування завдяки 6 режимам нагрівання та швидкості

        Легко вибирайте комбінацію нагрівання та швидкості, що найкраще підходить для вашого волосся й зачіски. Шість різних режимів забезпечують точне керування для персоналізованої укладки.

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.

        Додає об’єму, збільшує густоту, завитки та кучері

        Додає об’єму, збільшує густоту, завитки та кучері

        Дифузор для створення об’єму розподіляє потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для найкращих результатів тримайте дифузор близько до тім’я та коренів. Дрібні текстурні пальчики дифузора допоможуть надати об’єму, пружності, збільшити густоту та створити локони.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect унікальної конструкції потужно змішує тепле і холодне повітря для щоденного догляду. Вона знижує температуру на 15 °C, так само швидко висушуючи ваше волосся.

        Тонка насадка для корекції зачіски й точної укладки

        Тонка насадка точно фокусує повітря для швидкої корекції дрібних деталей зачіски й точної укладки

        Технічні характеристики

        • Технології для догляду

          ThermoProtect
          Так
          Функція іонізації
          Так

        • Насадки

          Насадка ThermoProtect
          Так
          Насадка
          14 мм
          Дифузор для створення об’єму
          Так

        • Характеристики

          Налаштування тепла/швидкості
          6
          Налаштування
          Налаштування холодного повітря
          Гак для зберігання
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність (Вт)
          2100  Вт
          Двигун
          Постійний струм
          Напруга
          220–240 В
          Довжина шнура
          1,8  м

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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