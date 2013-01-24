Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Швидке висушування без перегрівання**
Технологія ThermoShield забезпечує найкращий захист від перегрівання, активно підтримуючи температуру повітря фена на оптимальному рівні. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке висушування без перегрівання**
Технологія ThermoShield забезпечує найкращий захист від перегрівання, активно підтримуючи температуру повітря фена на оптимальному рівні. Переглянути усі переваги
Швидке висушування без перегрівання**
Технологія ThermoShield забезпечує найкращий захист від перегрівання, активно підтримуючи температуру повітря фена на оптимальному рівні. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке висушування без перегрівання**
Технологія ThermoShield забезпечує найкращий захист від перегрівання, активно підтримуючи температуру повітря фена на оптимальному рівні. Переглянути усі переваги
Фен
Усього:
Датчик контролю перегрівання активно оптимізує та контролює температуру повітря, захищаючи волосся від пошкоджень**, спричинених перегріванням. Насолоджуйтеся сушінням без стресу завдяки технології ThermoShield.
Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Ця потужна система іонізації генерує до 40 млн іонів під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим, слухняним волоссям.
Легко вибирайте комбінацію нагрівання та швидкості, що найкраще підходить для вашого волосся й зачіски. Шість різних режимів забезпечують точне керування для персоналізованої укладки.
Кнопка холодного обдуву забезпечує потужний струмінь холодного повітря. Вона використовується після створення зачіски для її фіксації.
Тонка насадка точно фокусує повітря для швидкої корекції дрібних деталей зачіски й точної укладки
Технології для догляду
Насадки
Характеристики
Технічні характеристики
Обслуговування