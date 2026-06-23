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Технологія ThermoShield оптимізує температуру повітря, захищаючи волосся.
До 40 млн негативних іонів під час сеансу сушіння
3 режима температури, 2 режими швидкості, холодний обдув
Потужний двигун 2100 Вт
Насадка-концентратор у комплекті
Датчик контролю перегрівання активно оптимізує та контролює температуру повітря, захищаючи волосся від пошкоджень**, спричинених перегріванням. Насолоджуйтеся сушінням без стресу завдяки технології ThermoShield.
Цей фен на 2100 Вт створює потужний потік повітря. Вдале поєднання потужності та швидкості допомагає скоротити час сушіння та полегшити створення укладки.
Ця потужна система іонізації генерує до 40 млн іонів під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим, слухняним волоссям.
4.8
з 5
826
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Таїсія
23/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудовий фен для домашнього використання , подібним користувалась 5 років, рекомендую!
Цей відгук про Фен Philips BHD501/00 серії 5000
Date of Use 2026-06-11
Цей відгук про Фен Philips BHD501/00 серії 5000
Date of Use 2026-06-11
Owl25
24/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Виріб хороший
Все сподобалось, волосся сушить швидко, непересушує, все чудово, має різні режими температури, а також є дві швидкості потоку повітря швидший і слабіший
Плюси
Швидкий, функціональний, легкий у використанні, легкий в руці
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHD530/00 серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHD530/00 серії 5000
Bagira2
01/12/2025
Україна
Перевірений покупець
Чудово!
Дуже зручний(легкий і зручно тримати в руці).потужний(швидко висушує).Волосся стало гладеньким і виглядає більш здоровим.Я думаю,що завдяки фену))
Цей відгук про Фен Philips BHD538/30 серії 5000
Цей відгук про Фен Philips BHD538/30 серії 5000
порівняно з BHD350 за найвищого налаштування
Налаштування ThermoShield