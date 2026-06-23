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Технологія ThermoShield оптимізує температуру повітря, захищаючи волосся.
До 40 млн негативних іонів під час сеансу сушіння
3 режима температури, 2 режими швидкості, холодний обдув
Потужний двигун 2100 Вт
Насадка-концентратор у комплекті
Датчик контролю перегрівання активно оптимізує та контролює температуру повітря, захищаючи волосся від пошкоджень**, спричинених перегріванням. Насолоджуйтеся сушінням без стресу завдяки технології ThermoShield.
Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.
Ця потужна система іонізації генерує до 40 млн іонів під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим, слухняним волоссям.
4.8
з 5
826
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Таїсія
23/06/2026
Україна
Перевірений покупець
Чудовий фен для домашнього використання , подібним користувалась 5 років, рекомендую!
Цей відгук про Фен Philips BHD501/00 серії 5000
Date of Use 2026-06-11
Цей відгук про Фен Philips BHD501/00 серії 5000
Date of Use 2026-06-11
Owl25
24/03/2026
Україна
Перевірений покупець
Виріб хороший
Все сподобалось, волосся сушить швидко, непересушує, все чудово, має різні режими температури, а також є дві швидкості потоку повітря швидший і слабіший
Плюси
Швидкий, функціональний, легкий у використанні, легкий в руці
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHD530/00 серії 5000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Фен Philips BHD530/00 серії 5000
Bagira2
01/12/2025
Україна
Перевірений покупець
Чудово!
Дуже зручний(легкий і зручно тримати в руці).потужний(швидко висушує).Волосся стало гладеньким і виглядає більш здоровим.Я думаю,що завдяки фену))
Цей відгук про Фен Philips BHD538/30 серії 5000
Цей відгук про Фен Philips BHD538/30 серії 5000
порівняно з BHD350 за найвищого налаштування
Налаштування ThermoShield