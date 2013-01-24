Швидке сушіння для професійних результатів завдяки потужності 2100 Вт

Цей професійний фен на 2100 Вт створює потужний струмінь повітря. Як наслідок, завдяки поєднанню потужності та швидкості сушити і вкладати волосся тепер можна швидше й простіше.