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Усі серії

  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**
  • Швидке висушування без перегрівання**

Додаткові -10% за реєстрацію

Фен Philipsсерії 5000

BHD530/00

4.8
| (826) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Швидке висушування без перегрівання**
Технологія ThermoShield забезпечує найкращий захист від перегрівання, активно підтримуючи температуру повітря фена на оптимальному рівні.
Переглянути всі переваги

із технологією ThermoShield

Швидке висушування без перегрівання**

  • Технологія ThermoShield оптимізує температуру повітря, захищаючи волосся

  • До 80 млн негативних іонів під час сеансу сушіння, мінеральна іонізація

  • 3 режима температури, 2 режими швидкості, холодний обдув

  • Потужний двигун 2300 Вт Швидкість повітря до 110 км/год

  • Насадка-концентратор та дифузор у комплекті

Технологія ThermoShield забезпечує неперевершений захист від нагрівання

Технологія ThermoShield забезпечує неперевершений захист від нагрівання

Датчик контролю перегрівання активно оптимізує та контролює температуру повітря, захищаючи волосся від пошкоджень**, спричинених перегріванням. Насолоджуйтеся сушінням без стресу завдяки технології ThermoShield.

На 20%*** швидше сушіння завдяки потужному потоку повітря 2300 Вт

На 20%*** швидше сушіння завдяки потужному потоку повітря 2300 Вт

Потужніший струмінь повітря 2300 Вт пришвидшує сушіння на 20%**, при цьому захищаючи волосся.

Потужний двигун забезпечує швидкість повітря до 110 км/год****

Потужний двигун забезпечує швидкість повітря до 110 км/год****

Цей високоефективний двигун фена створено для професійного застосування. Він забезпечує швидкість повітря 110 км/год**** для швидкого сушіння та вражаючого вигляду.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

826

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

23/06/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий фен для домашнього використання , подібним користувалась 5 років, рекомендую!

Цей відгук про Фен Philips BHD501/00 серії 5000

Date of Use 2026-06-11

Цей відгук про Фен Philips BHD501/00 серії 5000

Date of Use 2026-06-11

24/03/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб хороший

Все сподобалось, волосся сушить швидко, непересушує, все чудово, має різні режими температури, а також є дві швидкості потоку повітря швидший і слабіший

Плюси

Швидкий, функціональний, легкий у використанні, легкий в руці

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD530/00 серії 5000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Фен Philips BHD530/00 серії 5000

01/12/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудово!

Дуже зручний(легкий і зручно тримати в руці).потужний(швидко висушує).Волосся стало гладеньким і виглядає більш здоровим.Я думаю,що завдяки фену))

Цей відгук про Фен Philips BHD538/30 серії 5000

Цей відгук про Фен Philips BHD538/30 серії 5000

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      Примітки

      1. порівняно з BHD350 за найвищого налаштування

      2. Налаштування ThermoShield

      3. порівняно зі звичайним феном

      4. Протестовано в лабораторії Philips з насадкою у верхньому налаштуванні

      5. Мінеральна іонізація після 6 місяців впливу УФ-променів