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    5000 Series

    Фен

    BHD530/00
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    • Швидке висушування без перегрівання** Швидке висушування без перегрівання** Швидке висушування без перегрівання**
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      5000 Series Фен

      BHD530/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        5000 Series

        5000 Series

        Фен

        Усього:

        Швидке висушування без перегрівання**

        із технологією ThermoShield

        • 2300 Вт
        • Технологія ThermoShield
        • Мінеральні іони, у 2 р. більше іонів*
        • 3 режими нагрівання, 2 режими швидкості
        Технологія ThermoShield забезпечує неперевершений захист від нагрівання

        Технологія ThermoShield забезпечує неперевершений захист від нагрівання

        Датчик контролю перегрівання активно оптимізує та контролює температуру повітря, захищаючи волосся від пошкоджень**, спричинених перегріванням. Насолоджуйтеся сушінням без стресу завдяки технології ThermoShield.

        На 20%*** швидше сушіння завдяки потужному потоку повітря 2300 Вт

        На 20%*** швидше сушіння завдяки потужному потоку повітря 2300 Вт

        Потужніший струмінь повітря 2300 Вт пришвидшує сушіння на 20%**, при цьому захищаючи волосся.

        Потужний двигун забезпечує швидкість повітря до 110 км/год****

        Потужний двигун забезпечує швидкість повітря до 110 км/год****

        Цей високоефективний двигун фена створено для професійного застосування. Він забезпечує швидкість повітря 110 км/год**** для швидкого сушіння та вражаючого вигляду.

        Зменшує пошкодження УФ***** для гладкішого волосся

        Зменшує пошкодження УФ***** для гладкішого волосся

        Мінеральні іони зменшують пошкодження поверхні*****, спричинене УФ-променями, роблячи волосся гладкішим та м’якшим.

        У 2 рази більше іонів* для блискучого та слухняного волосся

        У 2 рази більше іонів* для блискучого та слухняного волосся

        Ця потужна система іонізації генерує до 40 млн іонів під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим, слухняним волоссям.

        Точне керування завдяки 6 режимам нагрівання та швидкості

        Точне керування завдяки 6 режимам нагрівання та швидкості

        Легко вибирайте комбінацію нагрівання та швидкості, що найкраще підходить для вашого волосся й зачіски. Шість різних режимів забезпечують точне керування для персоналізованої укладки.

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

        Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.

        Тонка насадка для корекції зачіски й точної укладки

        Тонка насадка для корекції зачіски й точної укладки

        Тонка насадка точно фокусує повітря для швидкої корекції дрібних деталей зачіски й точної укладки

        Технічні характеристики

        • Технології для догляду

          Технологія ThermoShield
          Так
          Мінеральний іонний догляд
          Так
          Іонна технологія
          Удвічі більше іонів*

        • Насадки

          Насадка
          11 мм
          Дифузор для створення об’єму
          Так

        • Характеристики

          Налаштування тепла/швидкості
          6
          Холодний обдув
          Так
          Гак для зберігання
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність (Вт)
          2300  Вт
          Двигун
          Постійний струм
          Напруга
          220–240 В
          Довжина шнура
          1,8  м
          Колір / покриття
          Перламутрово-персиковий

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

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            • порівняно з BHD350 за найвищого налаштування
            • * Налаштування ThermoShield
            • ** порівняно зі звичайним феном
            • *** Протестовано в лабораторії Philips з насадкою у верхньому налаштуванні
            • **** Мінеральна іонізація після 6 місяців впливу УФ-променів

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