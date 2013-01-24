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Фен
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Датчик контролю перегрівання активно оптимізує та контролює температуру повітря, захищаючи волосся від пошкоджень**, спричинених перегріванням. Насолоджуйтеся сушінням без стресу завдяки технології ThermoShield.
Потужніший струмінь повітря 2300 Вт пришвидшує сушіння на 20%**, при цьому захищаючи волосся.
Цей високоефективний двигун фена створено для професійного застосування. Він забезпечує швидкість повітря 110 км/год**** для швидкого сушіння та вражаючого вигляду.
Мінеральні іони зменшують пошкодження поверхні*****, спричинене УФ-променями, роблячи волосся гладкішим та м’якшим.
Ця потужна система іонізації генерує до 40 млн іонів під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим, слухняним волоссям.
Легко вибирайте комбінацію нагрівання та швидкості, що найкраще підходить для вашого волосся й зачіски. Шість різних режимів забезпечують точне керування для персоналізованої укладки.
Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.
Тонка насадка точно фокусує повітря для швидкої корекції дрібних деталей зачіски й точної укладки
Технології для догляду
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Характеристики
Технічні характеристики
Обслуговування