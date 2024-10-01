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    • Швидке висушування без перегрівання** Швидке висушування без перегрівання** Швидке висушування без перегрівання**
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      5000 Series Фен

      BHD538/30

      Загальна оцінка / 5
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      Швидке висушування без перегрівання**

      Технологія ThermoShield забезпечує найкращий захист від перегрівання, активно підтримуючи температуру повітря фена на оптимальному рівні.

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      5000 Series Фен

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      5000 Series
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      5000 Series

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      Швидке висушування без перегрівання**

      із технологією ThermoShield

      • 2300 Вт
      • Технологія ThermoShield
      • Мінеральні іони, у 8 разів більше іонів*
      • 3 режими нагрівання, 2 режими швидкості
      Технологія ThermoShield забезпечує неперевершений захист від нагрівання

      Технологія ThermoShield забезпечує неперевершений захист від нагрівання

      Датчик контролю перегрівання активно оптимізує та контролює температуру повітря, захищаючи волосся від пошкоджень**, спричинених перегріванням. Насолоджуйтеся сушінням без стресу завдяки технології ThermoShield.

      На 20%*** швидше сушіння завдяки потужному потоку повітря 2300 Вт

      На 20%*** швидше сушіння завдяки потужному потоку повітря 2300 Вт

      Потужніший струмінь повітря 2300 Вт пришвидшує сушіння на 20%**, при цьому захищаючи волосся.

      Потужний двигун забезпечує швидкість повітря до 110 км/год****

      Потужний двигун забезпечує швидкість повітря до 110 км/год****

      Цей високоефективний двигун фена створено для професійного застосування. Він забезпечує швидкість повітря 110 км/год**** для швидкого сушіння та вражаючого вигляду.

      Зменшує пошкодження УФ***** для гладкішого волосся

      Зменшує пошкодження УФ***** для гладкішого волосся

      Мінеральні іони зменшують пошкодження поверхні*****, спричинене УФ-променями, роблячи волосся гладкішим та м’якшим.

      У 8 разів більше іонів* для блискучого та слухняного волосся

      У 8 разів більше іонів* для блискучого та слухняного волосся

      Ця потужна система іонізації генерує до 80 млн іонів під час сеансу сушіння для підсилення блиску волосся. Тому ви можете насолоджуватися блискучим і слухняним волоссям.

      Точне керування завдяки 6 режимам нагрівання та швидкості

      Точне керування завдяки 6 режимам нагрівання та швидкості

      Легко вибирайте комбінацію нагрівання та швидкості, що найкраще підходить для вашого волосся й зачіски. Шість різних режимів забезпечують точне керування для персоналізованої укладки.

      Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

      Налаштування холодного повітря для довершення зачіски

      Налаштування холодного повітря забезпечує струмінь холодного повітря для довершення та фіксації зачіски.

      Ручка повертається та складається для зручного зберігання

      Ручка повертається та складається для зручного зберігання

      Компактний дизайн із поворотною складною ручкою дозволяє легко пакувати, зберігати та брати фен із собою куди завгодно.

      Тонка насадка для корекції зачіски й точної укладки

      Тонка насадка для корекції зачіски й точної укладки

      Тонка насадка точно фокусує повітря для швидкої корекції дрібних деталей зачіски й точної укладки

      Технічні характеристики

      • Насадки

        Насадка
        9 мм і 11 мм
        Дифузор для створення об’єму
        Так

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,8  м
        Напруга
        220 В
        Потужність (Вт)
        2300  Вт
        Двигун
        Постійний струм
        Колір / покриття
        Деревне вугілля та рожеве шампанське

      • Характеристики

        Складана ручка
        Так
        Гак для зберігання
        Так
        Налаштування тепла/швидкості
        6
        Холодний обдув
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технології для догляду

        Іонна технологія
        У вісім разів більше іонів*
        Технологія ThermoShield
        Так
        Мінеральний іонний догляд
        Так

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      • порівняно з BHD350 за найвищого налаштування
      • * Налаштування ThermoShield
      • ** порівняно зі звичайним феном
      • *** Протестовано в лабораторії Philips з насадкою у верхньому налаштуванні
      • **** Мінеральна іонізація після 6 місяців впливу УФ-променів

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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