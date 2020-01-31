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    • Персоналізоване сушіння з технологією SenseIQ Персоналізоване сушіння з технологією SenseIQ Персоналізоване сушіння з технологією SenseIQ
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      Серія Prestige Фен

      BHD628/00

      Загальна оцінка / 5
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      Персоналізоване сушіння з технологією SenseIQ

      Фен Philips із технологією SenseIQ визначає температуру волосся та регулює нагрівання, щоб запобігти його пошкодженню та зберегти природну вологу. Гладеньке та доглянуте волосся - щоразу під час сушіння.

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      Серія Prestige Фен

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      Серія Prestige
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      Серія Prestige

      Фен

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      Персоналізоване сушіння з технологією SenseIQ

      Для блискучого, насиченого природною вологою, здорового на вигляд волосся

      • Персоналізована технологія
      • Інфрачервоний сенсор
      • Потужне сушіння: на 20% швидше*
      • Збереження до 90%** вологи
      Персоналізоване сушіння

      Персоналізоване сушіння

      Технологія SenseIQ для персоналізованого сушіння волосся. ВИМІРЮЄ. Інфрачервоний сенсор фену постійно сканує температуру вашого волосся для персоналізованого захисту. АДАПТУЄ. Сенсор адаптує температуру сушіння до 4000 разів за сеанс*** та запобігає перегріванню волосся. ДБАЄ. Технологія SenseIQ захищає волосся під час сушінн, зберігаючи до 90%** його природної вологи.

      Визначає температуру волосся

      Визначає температуру волосся

      У той час як інші фени вимірюють лише температуру повітряного потоку, технологія SenseIQ визначає точну температуру вашого волосся. Фен має інфрачервоний датчик, який забезпечує правильне сушіння вашого волосся без перегрівання.

      Адаптує сушіння

      Адаптує сушіння

      Фен з технологією SenseIQ адаптує температуру повітряного потоку близько 4000*** разів за сеанс сушіння та запобігає перегріванню волосся.

      Унікальний догляд за вашим волоссям

      Унікальний догляд за вашим волоссям

      Технологія SenseIQ підлаштовує процес сушіння саме під вас. Щоразу під час сушіння вона зберігає до 90% природної вологи** для блискучого та здорового волосся.

      Автоматичні режими та ручне регулювання

      Автоматичні режими та ручне регулювання

      2 режими швидкості та 3 автоматичні режими температури: Gentle для додаткового догляду, Dry для щоденного використання та Fast для прискореного сушіння. Технологія SenseIQ активна у режимах Gentle та Dry для персоналізованого сушіння.

      Насадка для сушіння

      Насадка для сушіння

      Для швидкого сушіння використовуйте спеціально розроблену насадку. Вона обертається на 360 градусів для найкращої роботи датчика, забезпечуючи більш концентрований потік повітря та вищий тиск. Для ідеальних результатів сушіння.

      Компактний дизайн

      Компактний дизайн

      Спеціально розроблений для зручного використання та зберігання, він на 20% легший***** і його легко тримати в руці.

      Потужний потік повітря: на 20% швидше*

      Високопродуктивний мотор створює потужний повітряний потік, що прискорює сушіння на 20%*.

      Насадка-концентратор для укладки

      11-міліметрова насадка концентрує потік повітря для точного укладання, деактивуючи режим SenseIQ. Пропонуємо використовувати насадку разом із режимом Fast і швидкістю 1, щоб краще зафіксувати укладку.

      Дифузор для об’ємної укладки

      Завдяки унікальній формі дифузора ваше кучеряве волосся укладається легко і без зусиль. Оберіть потрібну температуру та швидкість для створення об’єму та гарної форми локонів

      Функція іонізації

      Миттєво забезпечує вихід у 2 рази**** більшої кількості іонів для блискучого, слухняного волосся. Негативно заряджені іони усувають електростатику, кондиціонують волосся і шкіру голови, а також вирівнюють кутикули для більш гладенького та сяючого волосся.

      Технічні характеристики

      • Насадки

        Насадка
        • Насадка для сушіння
        • Насадка для моделювання: 11 мм
        Дифузор для завивки
        Так

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        2 м
        Напруга
        220–240  В
        Потужність (Вт)
        1800  Вт

      • Характеристики

        Гак для зберігання
        Так
        Холодний обдув
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технології для догляду

        Функція іонізації
        Удвічі більше іонів
        Технологія SenseIQ
        Так

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      • Швидший порівняно з феном BHD004, потужністю1800 Вт
      • * Протестовано в режимі Gentle після 5 хвилин сушіння
      • * * На основі середньої тривалості сушіння протягом 10 хв.
      • * * * Порівняно з Philips HP8280
      • * * * * Порівняно з Philips HP8280, без шнура та насадок

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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