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BHD628/00
Персоналізоване сушіння з технологією SenseIQ
Фен Philips із технологією SenseIQ визначає температуру волосся та регулює нагрівання, щоб запобігти його пошкодженню та зберегти природну вологу. Гладеньке та доглянуте волосся - щоразу під час сушіння.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Фен
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Технологія SenseIQ для персоналізованого сушіння волосся. ВИМІРЮЄ. Інфрачервоний сенсор фену постійно сканує температуру вашого волосся для персоналізованого захисту. АДАПТУЄ. Сенсор адаптує температуру сушіння до 4000 разів за сеанс*** та запобігає перегріванню волосся. ДБАЄ. Технологія SenseIQ захищає волосся під час сушінн, зберігаючи до 90%** його природної вологи.
У той час як інші фени вимірюють лише температуру повітряного потоку, технологія SenseIQ визначає точну температуру вашого волосся. Фен має інфрачервоний датчик, який забезпечує правильне сушіння вашого волосся без перегрівання.
Фен з технологією SenseIQ адаптує температуру повітряного потоку близько 4000*** разів за сеанс сушіння та запобігає перегріванню волосся.
Технологія SenseIQ підлаштовує процес сушіння саме під вас. Щоразу під час сушіння вона зберігає до 90% природної вологи** для блискучого та здорового волосся.
2 режими швидкості та 3 автоматичні режими температури: Gentle для додаткового догляду, Dry для щоденного використання та Fast для прискореного сушіння. Технологія SenseIQ активна у режимах Gentle та Dry для персоналізованого сушіння.
Для швидкого сушіння використовуйте спеціально розроблену насадку. Вона обертається на 360 градусів для найкращої роботи датчика, забезпечуючи більш концентрований потік повітря та вищий тиск. Для ідеальних результатів сушіння.
Спеціально розроблений для зручного використання та зберігання, він на 20% легший***** і його легко тримати в руці.
Високопродуктивний мотор створює потужний повітряний потік, що прискорює сушіння на 20%*.
11-міліметрова насадка концентрує потік повітря для точного укладання, деактивуючи режим SenseIQ. Пропонуємо використовувати насадку разом із режимом Fast і швидкістю 1, щоб краще зафіксувати укладку.
Завдяки унікальній формі дифузора ваше кучеряве волосся укладається легко і без зусиль. Оберіть потрібну температуру та швидкість для створення об’єму та гарної форми локонів
Миттєво забезпечує вихід у 2 рази**** більшої кількості іонів для блискучого, слухняного волосся. Негативно заряджені іони усувають електростатику, кондиціонують волосся і шкіру голови, а також вирівнюють кутикули для більш гладенького та сяючого волосся.
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Технології для догляду
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