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  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
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  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
  • На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷

Фен Philipsсерії 7000

BHD713/10

4.8
| (245) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷
Насолоджуйтеся швидкими професійними результатами з феном Philips серії 7000. Мільйони іонів підсилюють блиск вашого волосся. Удосконалена технологія ThermoShield Advanced активно зчитує та контролює температуру повітря, щоб захистити ваше волосся від теплового пошкодження⁷
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Додаткові -10% за реєстрацію

з технологією ThermoShield Advanced

На 20% швидше³, легше². Максимальна турбота без пошкоджень⁷

  • Система з двома датчиками ThermoShield Advanced захищає волосся від перегрівання

  • В 8 разів більше негативно заряджених іонів , мінеральна іонізація, водна іоназація

  • 4 режима температури та 2 режима швидкості, холодний обдув

  • 1800 Вт потужний повітряний потік прискорює сушіння на 20%

  • У комплекті магнітні насадки: концентратор 11 мм і дифузор

Технологія ThermoShield Advanced захищає волосся від перегрівання

Технологія ThermoShield Advanced захищає волосся від перегрівання

Система з двома датчиками безперервно відстежує температуру в приміщенні й активно регулює температуру сушіння, захищаючи волосся від перегрівання⁷. Температура сушіння тепер на 25% стабільніша за будь-яких умов¹⁰.

Потужний потік повітря для швидшого висихання на 20%³

Потужний потік повітря для швидшого висихання на 20%³

Наші інноваційні лопаті вентилятора та спеціально розроблений нагрівач творять магію, висушуючи волосся всього за 4 хвилини⁴.

Іони води

Іони води

Наповніть волосся додатковою вологою, щоб воно було м'якшим та більш здоровим на вигляд. Технологія водних іонів генерує в понад 1000 разів більше вологи, ніж без іонізатора.

Технічні характеристики

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Відгуки

Що таке відгук?

4.8

з 5

245

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

5
4
3
2
1

Andr78

13/07/2025

Україна

Перевірений покупець

Фен

Фен дуже зручний,відповідає опису,і подобається стан волосся після нього

Цей відгук про Фен Philips BHD723/10 серії 7000

Цей відгук про Фен Philips BHD723/10 серії 7000

Айос

04/05/2025

Україна

Перевірений покупець

Відповідає заявленим характеристикам

Товар відповідає заявленим характеристикам. Волосся стає гладким, блискучим, м'яким. Рекомендую. Багато років користувалася іншою моделлю. Ця модель з новою технологією приємно вразила своїм функціоналом. В реальності фен більший ніж видається на фото. Насадки можуть в поцесі сушки падати, оскільки кріпляться лише магнітом, і це дещо незручно, але в цілому хороший фен.

Цей відгук про Фен Philips BHD723/10 серії 7000

Цей відгук про Фен Philips BHD723/10 серії 7000

Для друзів - Саша

27/04/2025

Україна

Перевірений покупець

Дружина задоволена

Обирали на заміну багаторічній Ровента, між професійним Бебіліс та даною моделлю Філіпс. Дружина задоволена, хоча має проблемні густі кучері з дитинства. Гарно виглядає візуально та приємний тактично. Зрозумілий функціонал. Не брутальний в роботі.

Цей відгук про Фен Philips BHD720/10 серії 7000

Цей відгук про Фен Philips BHD720/10 серії 7000

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      Примітки

      1. ¹ Порівняно з феном Philips серії 5000 потужністю 2300 Вт

      2. ² У порівнянні з Philips MoistureProtect HP8280

      3. ³ Для середнього часу сушіння 4 хвилини

      4. ⁴ Для європеоїдного волосся середньої довжини (40 см) за лабораторних умов, з максимальною швидкістю і температурою. Фактичний результат може бути іншим.

      5. ⁵ Мінеральна іонізація після 6 місяців впливу УФ-променів

      6. ⁶ У порівнянні з HP8232/20 в максимальному режимі

      7. ⁷ Функція Thermoshield Advanced

      8. ⁸ Philips MoistureProtect HP8280 в максимальному режимі

      9. ⁹ Порівняння сушіння в режимі нагрівання і охолодження та природного сушіння волосся. Тестування проведено стороннім інститутом тестування в США.

      10. ¹⁰ У порівнянні з Phiilips BHD510