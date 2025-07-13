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Система з двома датчиками ThermoShield Advanced захищає волосся від перегрівання
В 8 разів більше негативно заряджених іонів , мінеральна іонізація, водна іоназація
4 режима температури та 2 режима швидкості, холодний обдув
1800 Вт потужний повітряний потік прискорює сушіння на 20%
У комплекті магнітні насадки: концентратор 11 мм і дифузор
Система з двома датчиками безперервно відстежує температуру в приміщенні й активно регулює температуру сушіння, захищаючи волосся від перегрівання⁷. Температура сушіння тепер на 25% стабільніша за будь-яких умов¹⁰.
Наші інноваційні лопаті вентилятора та спеціально розроблений нагрівач творять магію, висушуючи волосся всього за 4 хвилини⁴.
Наповніть волосся додатковою вологою, щоб воно було м'якшим та більш здоровим на вигляд. Технологія водних іонів генерує в понад 1000 разів більше вологи, ніж без іонізатора.
Що таке відгук?
4.8
з 5
245
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Andr78
13/07/2025
Україна
Перевірений покупець
Фен
Фен дуже зручний,відповідає опису,і подобається стан волосся після нього
Цей відгук про Фен Philips BHD723/10 серії 7000
Цей відгук про Фен Philips BHD723/10 серії 7000
Айос
04/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Відповідає заявленим характеристикам
Товар відповідає заявленим характеристикам. Волосся стає гладким, блискучим, м'яким. Рекомендую. Багато років користувалася іншою моделлю. Ця модель з новою технологією приємно вразила своїм функціоналом. В реальності фен більший ніж видається на фото. Насадки можуть в поцесі сушки падати, оскільки кріпляться лише магнітом, і це дещо незручно, але в цілому хороший фен.
Цей відгук про Фен Philips BHD723/10 серії 7000
Цей відгук про Фен Philips BHD723/10 серії 7000
Для друзів - Саша
27/04/2025
Україна
Перевірений покупець
Дружина задоволена
Обирали на заміну багаторічній Ровента, між професійним Бебіліс та даною моделлю Філіпс. Дружина задоволена, хоча має проблемні густі кучері з дитинства. Гарно виглядає візуально та приємний тактично. Зрозумілий функціонал. Не брутальний в роботі.
Цей відгук про Фен Philips BHD720/10 серії 7000
Цей відгук про Фен Philips BHD720/10 серії 7000
¹ Порівняно з феном Philips серії 5000 потужністю 2300 Вт
² У порівнянні з Philips MoistureProtect HP8280
³ Для середнього часу сушіння 4 хвилини
⁴ Для європеоїдного волосся середньої довжини (40 см) за лабораторних умов, з максимальною швидкістю і температурою. Фактичний результат може бути іншим.
⁵ Мінеральна іонізація після 6 місяців впливу УФ-променів
⁶ У порівнянні з HP8232/20 в максимальному режимі
⁷ Функція Thermoshield Advanced
⁸ Philips MoistureProtect HP8280 в максимальному режимі
⁹ Порівняння сушіння в режимі нагрівання і охолодження та природного сушіння волосся. Тестування проведено стороннім інститутом тестування в США.
¹⁰ У порівнянні з Phiilips BHD510