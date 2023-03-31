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На 20% швидше*. Легше**. Без теплових пошкоджень********.
Насолоджуйтеся швидкими професійними результатами з феном Philips серії 7000. Удосконалена технологія ThermoShield активно зчитує та контролює температуру повітря, щоб захистити ваше волосся від теплового пошкодження*********. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На 20% швидше*. Легше**. Без теплових пошкоджень********.
Насолоджуйтеся швидкими професійними результатами з феном Philips серії 7000. Удосконалена технологія ThermoShield активно зчитує та контролює температуру повітря, щоб захистити ваше волосся від теплового пошкодження*********. Переглянути усі переваги
На 20% швидше*. Легше**. Без теплових пошкоджень********.
Насолоджуйтеся швидкими професійними результатами з феном Philips серії 7000. Удосконалена технологія ThermoShield активно зчитує та контролює температуру повітря, щоб захистити ваше волосся від теплового пошкодження*********. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
На 20% швидше*. Легше**. Без теплових пошкоджень********.
Насолоджуйтеся швидкими професійними результатами з феном Philips серії 7000. Удосконалена технологія ThermoShield активно зчитує та контролює температуру повітря, щоб захистити ваше волосся від теплового пошкодження*********. Переглянути усі переваги
Серія 7000
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Система з двома датчиками безперервно відстежує температуру в приміщенні й активно регулює температуру сушіння 24 000 разів за сеанс, захищаючи волосся від перегрівання. Температура сушіння тепер на 25% стабільніша за будь-яких умов*********.
Наші інноваційні лопаті вентилятора та спеціально розроблений нагрівач творять магію, висушуючи волосся всього за 4 хвилини****.
Наповніть волосся додатковою вологою, щоб воно було м'якшим та більш здоровим на вигляд. Технологія водних іонів генерує в понад 1000 разів більше вологи, ніж без іонізатора.
Зберігайте волосся гладким і доглянутим: технологія мінеральних іонів захищає волосся від пошкоджень, які можуть бути спричинені УФ-променями*****.
Іони підсилюють блиск волосся, забезпечуючи блискучу укладку без кучерів. Наша потужна іонна система генерує до 80 мільйонів іонів під час кожного сеансу сушіння******.
Фен ергономічної конструкції тепер на 20% легший, тож зробити чудову укладку ще ніколи не було так просто**.
Інтелектуальна функція забезпечує баланс гарячого та холодного повітря, що допомагає підсилити блиск волосся*. Технологія визначає температуру навколишнього середовища для ідеальних результатів сушіння в будь-яку пору року.
Контролюйте свій стиль із 4 режимами нагрівання та 2 швидкостями вентилятора на інтуїтивно зрозумілій світлодіодній панелі. Використовуйте кнопку Cool Shot для раптового підвищення інтенсивності та створення унікального стилю: ця функція є незамінною для професійного моделювання волосся.
Фен споживає на 22% менше енергії, забезпечуючи при цьому професійне сушіння та укладку********.
Завдяки більш ефективній системі сушіння з покращеним потоком повітря, тиском і характеристиками теплообміну фен більш компактний і легкий*. Цей фен потужністю 1800 Вт демонструє кращі результати, ніж фен Philips потужністю 2300 Вт.
Спрямовуйте гаряче повітря туди, де воно потрібно. Тонка насадка для моделювання кріпиться на магнітах та ідеально фіксується для швидкого коригування і виправлення деталей.
Укладайте кучеряве волосся без зусиль за допомогою нашого дифузора унікальної форми: зручна магнітна насадка зробить цей процес максимально легким.
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