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    Hair Dryer

    Серія 7000

    BHD723/10
    Загальна оцінка / 5
    • На 20% швидше*. Легше**. Без теплових пошкоджень********. На 20% швидше*. Легше**. Без теплових пошкоджень********. На 20% швидше*. Легше**. Без теплових пошкоджень********.
      -{discount-value}

      Hair Dryer Серія 7000

      BHD723/10
      Загальна оцінка / 5

      На 20% швидше*. Легше**. Без теплових пошкоджень********.

      Насолоджуйтеся швидкими професійними результатами з феном Philips серії 7000. Удосконалена технологія ThermoShield активно зчитує та контролює температуру повітря, щоб захистити ваше волосся від теплового пошкодження*********. Переглянути усі переваги

      Hair Dryer Серія 7000

      На 20% швидше*. Легше**. Без теплових пошкоджень********.

      Насолоджуйтеся швидкими професійними результатами з феном Philips серії 7000. Удосконалена технологія ThermoShield активно зчитує та контролює температуру повітря, щоб захистити ваше волосся від теплового пошкодження*********. Переглянути усі переваги

      На 20% швидше*. Легше**. Без теплових пошкоджень********.

      Насолоджуйтеся швидкими професійними результатами з феном Philips серії 7000. Удосконалена технологія ThermoShield активно зчитує та контролює температуру повітря, щоб захистити ваше волосся від теплового пошкодження*********. Переглянути усі переваги

      Hair Dryer Серія 7000

      На 20% швидше*. Легше**. Без теплових пошкоджень********.

      Насолоджуйтеся швидкими професійними результатами з феном Philips серії 7000. Удосконалена технологія ThermoShield активно зчитує та контролює температуру повітря, щоб захистити ваше волосся від теплового пошкодження*********. Переглянути усі переваги

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        Hair Dryer

        Hair Dryer

        Серія 7000

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        з передовою технологією ThermoShield

        • ThermoShield Advanced
        • Іон води, мінеральний іон, у 8 разів більше іонів
        • Посилення блиску волосся на 60%*********
        • 4-хвилинне швидке сушіння
        • Сушіть волосся на 20%** швидше, ніж феном потужністю 2300 Вт
        Технологія ThermoShield Advanced захищає волосся від перегрівання

        Технологія ThermoShield Advanced захищає волосся від перегрівання

        Система з двома датчиками безперервно відстежує температуру в приміщенні й активно регулює температуру сушіння 24 000 разів за сеанс, захищаючи волосся від перегрівання. Температура сушіння тепер на 25% стабільніша за будь-яких умов*********.

        Потужний потік повітря для швидшого висихання на 30%****

        Потужний потік повітря для швидшого висихання на 30%****

        Наші інноваційні лопаті вентилятора та спеціально розроблений нагрівач творять магію, висушуючи волосся всього за 4 хвилини****.

        Іони води

        Іони води

        Наповніть волосся додатковою вологою, щоб воно було м'якшим та більш здоровим на вигляд. Технологія водних іонів генерує в понад 1000 разів більше вологи, ніж без іонізатора.

        Мінеральні іони захищають від УФ-променів*****

        Мінеральні іони захищають від УФ-променів*****

        Зберігайте волосся гладким і доглянутим: технологія мінеральних іонів захищає волосся від пошкоджень, які можуть бути спричинені УФ-променями*****.

        Система іонного догляду: у 8 разів більше іонів******

        Система іонного догляду: у 8 разів більше іонів******

        Іони підсилюють блиск волосся, забезпечуючи блискучу укладку без кучерів. Наша потужна іонна система генерує до 80 мільйонів іонів під час кожного сеансу сушіння******.

        Тепер на 20% легший для комфортного моделювання**

        Тепер на 20% легший для комфортного моделювання**

        Фен ергономічної конструкції тепер на 20% легший, тож зробити чудову укладку ще ніколи не було так просто**.

        Інтелектуальний режим нагрівання і охолодження для блиску волосся до 60%*

        Інтелектуальний режим нагрівання і охолодження для блиску волосся до 60%*

        Інтелектуальна функція забезпечує баланс гарячого та холодного повітря, що допомагає підсилити блиск волосся*. Технологія визначає температуру навколишнього середовища для ідеальних результатів сушіння в будь-яку пору року.

        Регульоване нагрівання і швидкість обертання вентилятора для будь-якого волосся та зачіски

        Регульоване нагрівання і швидкість обертання вентилятора для будь-якого волосся та зачіски

        Контролюйте свій стиль із 4 режимами нагрівання та 2 швидкостями вентилятора на інтуїтивно зрозумілій світлодіодній панелі. Використовуйте кнопку Cool Shot для раптового підвищення інтенсивності та створення унікального стилю: ця функція є незамінною для професійного моделювання волосся.

        Споживання енергії для ефективного моделювання менше на 22%********

        Споживання енергії для ефективного моделювання менше на 22%********

        Фен споживає на 22% менше енергії, забезпечуючи при цьому професійне сушіння та укладку********.

        Сушіть волосся на 20% швидше, ніж із феном потужністю 2300 Вт*

        Сушіть волосся на 20% швидше, ніж із феном потужністю 2300 Вт*

        Завдяки більш ефективній системі сушіння з покращеним потоком повітря, тиском і характеристиками теплообміну фен більш компактний і легкий*. Цей фен потужністю 1800 Вт демонструє кращі результати, ніж фен Philips потужністю 2300 Вт.

        Магнітна насадка для моделювання, що кріпиться без зусиль

        Магнітна насадка для моделювання, що кріпиться без зусиль

        Спрямовуйте гаряче повітря туди, де воно потрібно. Тонка насадка для моделювання кріпиться на магнітах та ідеально фіксується для швидкого коригування і виправлення деталей.

        Дифузор для створення об’єму з магнітною насадкою

        Дифузор для створення об’єму з магнітною насадкою

        Укладайте кучеряве волосся без зусиль за допомогою нашого дифузора унікальної форми: зручна магнітна насадка зробить цей процес максимально легким.

        Технічні характеристики

        • Насадки

          Насадка
          11 м
          Магнітний дифузор
          Так

        • Технічні характеристики

          Потужність (Вт)
          1800 Вт
          Напруга
          220–240 В
          Двигун
          Постійний струм
          Довжина кабелю
          1,8 м

        • Характеристики

          Гак для зберігання
          Так
          Налаштування тепла/швидкості
          8

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технології для догляду

          Іонна технологія
          • У 8 разів більше іонів
          • Іон води
          • Мінеральний іон

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            • Порівняно з феном Philips S5000 потужністю 2300 Вт
            • * У порівнянні з Philips MoistureProtect HP8280
            • * * На основі середнього часу висихання 4 хвилини
            • * * * Для європеоїдного волосся середньої довжини (40 см) за лабораторних умов, з максимальною швидкістю і температурою. Фактичний результат може бути іншим.
            • * * * * Мінеральна іонізація після 6 місяців впливу УФ-променів
            • * * * * * У порівнянні з HP8232/20 в максимальному режимі
            • * * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 в максимальному режимі
            • * * * * * * * Функція Thermoshield Advanced
            • * * * * * * * * Порівняння сушіння в режимі нагрівання і охолодження та природного сушіння волосся. Тестування проведено стороннім інститутом тестування в США.

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            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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