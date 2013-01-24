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Prestige Фен із SenseIQ та 3 насадками

BHD827/00
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Загальна оцінка / 5
  • Унікальне волосся. Унікальний догляд. Унікальне волосся. Унікальний догляд. Унікальне волосся. Унікальний догляд.
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    Prestige Фен із SenseIQ та 3 насадками

    BHD827/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Унікальне волосся. Унікальний догляд.

    Новий фен Philips Prestige із технологією SenseIQ визначає температуру волосся і регулює тепло понад 12 000* разів для запобігання перегріванню, залишаючи волосся таким здоровим, що воно блищить.

    Prestige Фен із SenseIQ та 3 насадками

    Унікальне волосся. Унікальний догляд.

    Новий фен Philips Prestige із технологією SenseIQ визначає температуру волосся і регулює тепло понад 12 000* разів для запобігання перегріванню, залишаючи волосся таким здоровим, що воно блищить.

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      Унікальне волосся. Унікальний догляд.

      Фен із SenseIQ: визначає, адаптується і піклується

      • Персоналізована технологія
      • Розумні цифрові програми
      • Потужне сушіння: на 30% швидше*
      • Збереження до 95%** вологи
      Персоналізоване сушіння

      Персоналізоване сушіння

      Технологія SenseIQ для персоналізованого сушіння. ВИЗНАЧАЄ. Цифровий інфрачервоний датчик фена постійно визначає температуру волосся для персоналізованого захисту. АДАПТУЄ. Розумний мікропроцесор аналізує дані, які збирає датчик, і регулює температуру 12 000 разів за сеанс сушіння*** для запобігання перегріванню. ПІКЛУЄТЬСЯ. Наша технологія визначення та адаптації захищає волосся під час сушіння, зберігаючи у ньому до 95%** природної вологи.

      Визначає температуру волосся

      Визначає температуру волосся

      Цифровий інфрачервоний датчик постійно визначає температуру волосся для захисту від перегрівання. Поки інші фени визначають температуру потоку повітря, фен Philips із технологією SenseIQ визначає температуру волосся. Датчик є високоточним і розпізнає навіть найменші зміни, гарантуючи персоналізований захист волосся.

      Адаптує сушіння

      Адаптує сушіння

      Розумний мікропроцесор – це штучний інтелект SenseIQ. Він аналізує і регулює потік повітря понад 12 000 разів за сеанс сушіння*** для забезпечення найкращої ефективності, гарантуючи ексклюзивний догляд за вашим волоссям. SenseIQ забезпечує розумне керування нагріванням для догляду за вашим волоссям унікальним способом.

      Унікально доглядає за волоссям

      Унікально доглядає за волоссям

      Забезпечте волоссю ексклюзивний догляд, який воно заслуговує. Зберігайте до 95%** природної вологи волосся під час кожного сушіння для здорового, блискучого вигляду волосся.

      Потужний струмінь повітря

      Потужний струмінь повітря

      Інноваційний фен створено для забезпечення потужного потоку повітря, щоб ви могли насолоджуватися на 30% швидшим сушінням*.

      Розумні цифрові програми

      Розумні цифрові програми

      Розумні цифрові програми забезпечують сушіння, що задовольняє ваші потреби, автоматично вибираючи відповідну температуру та силу потоку повітря. Вибирайте швидкий, лагідний, ручний режими та режим укладки, масажу, завивки. Для швидкого сушіння вибирайте швидкий режим, для додаткового догляду – лагідний режим, а ручний режим для вибору власного налаштування нагрівання/швидкості з-поміж трьох доступних рівнів. Режим укладки, завивки або масажу голови вибирається автоматично після під’єднання відповідної насадки.

      Простий цифровий інтерфейс

      Простий цифровий інтерфейс

      Унікальний цифровий інтерфейс, яким можна керувати лише великим пальцем. Інтерфейс користувача має світлодіодну індикацію для легкої навігації під час сушіння. Окрема кнопка холодного обдуву для легкої фіксації зачіски.

      Насадка для укладки

      Насадка для укладки

      7-мм отвір насадки концентрує потік повітря для точної укладки. Ідеальний варіант для розчісування під час сушіння та укладки. Режим укладки вибирається автоматично після під’єднання насадки. Ви можете також використовувати насадку в режимі сушіння, лагідному та ручному режимах.

      Розслаблюючий масажер голови

      Розслаблюючий масажер голови

      Стимулюйте природний потік поживних речовин до волосся, використовуючи вібромасажер голови. Режим масажу голови вибирається автоматично після під’єднання насадки. М’які вібруючі щетини і лагідне тепло допомагають стимулювати циркуляцію крові, переносячи кисень та поживні речовини. Ці природні поживні речовини сприяють здоров’ю волосся, лагідно розслаблюючи шкіру голови.

      Дифузор для об’ємної завивки

      Дифузор для об’ємної завивки

      Збільшуйте об’єм, товщину та пружність локонів за допомогою дифузора для об’ємної завивки. Режим завивки вибирається автоматично після під’єднання насадки. Дрібні текстурні пальчики дифузора допомагають поширювати потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм та зменшуючи скуйовдження під час сушіння. Для додаткового об’єму тримайте дифузор близько до голови та ділянки коренів.

      Функція іонізації

      Функція іонізації

      Постійно забезпечує вихід у 2 рази**** більшої кількості іонів для блискучого, слухняного волосся. Негативно заряджені іони усувають електростатику, кондиціонують волосся та шкіру голови, а також вирівнюють кутикули для гладкості та блиску волосся.

      Технічні характеристики

      • Технології для догляду

        Технологія SenseIQ
        Так
        Функція іонізації
        Удвічі більше іонів

      • Насадки

        Насадка
        7 дюймів
        Масажер голови
        Так
        Дифузор для завивки
        Так

      • Характеристики

        Холодний обдув
        Так
        Гак для зберігання
        Так

      • Технічні характеристики

        Напруга
        240  В
        Потужність (Вт)
        1800  Вт
        Довжина шнура
        2 м

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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          • Швидший порівняно з феном BHD004 на 1800 Вт
          • * Протестовано в помірному режимі після 5 хвилин сушіння
          • ** На основі середньої тривалості сушіння протягом 7 хв.
          • *** порівняно з Philips HP8280

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