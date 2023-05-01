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Унікальне волосся. Унікальний догляд.
Фен Philips серії 9000 із технологією SenseIQ безперервно визначає температуру волосся і регулює нагрівання, щоб запобігти їхньому пошкодженню – усе заради здоров’я і шовковистості вашого волосся. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікальне волосся. Унікальний догляд.
Фен Philips серії 9000 із технологією SenseIQ безперервно визначає температуру волосся і регулює нагрівання, щоб запобігти їхньому пошкодженню – усе заради здоров’я і шовковистості вашого волосся. Переглянути усі переваги
Унікальне волосся. Унікальний догляд.
Фен Philips серії 9000 із технологією SenseIQ безперервно визначає температуру волосся і регулює нагрівання, щоб запобігти їхньому пошкодженню – усе заради здоров’я і шовковистості вашого волосся. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікальне волосся. Унікальний догляд.
Фен Philips серії 9000 із технологією SenseIQ безперервно визначає температуру волосся і регулює нагрівання, щоб запобігти їхньому пошкодженню – усе заради здоров’я і шовковистості вашого волосся. Переглянути усі переваги
Фен із технологією SenseIQ
Усього:
Технологія SenseIQ відстежує, адаптується та доглядає за волоссям у режимі реального часу, зберігаючи його природну силу. Інфрачервоні датчики визначають температуру волосся та коригують температуру понад 12 000 разів за сеанс, щоб запобігти пошкодженню, утримуючи у волоссі до 95% його природної вологи.*
У той час як інші фени вимірюють температуру повітряного потоку, технологія SenseIQ визначає точну температуру волосся. Фіксуючи навіть найменші зміни, вона щоразу забезпечує індивідуальний захист.
Інтелектуальний регулятор тепла захищає волосся в унікальний спосіб. Розумний мікропроцесор аналізує та налаштовує температуру струменя повітря понад 12 000 разів за сеанс сушіння*** для максимальної ефективності з урахуванням особливостей саме вашого волосся.
Подаруйте волоссю ексклюзивний догляд, на який воно заслуговує. Фен із технологією SenseIQ зберігає до 95%** природної вологи для чудового, міцного та здорового вигляду волосся, наповненого блиском.
Висушіть волосся лише за 3 хвилини. Інноваційна технологія створює потужний повітряний потік, що прискорює сушіння на 30%*.
Розумні цифрові програми забезпечують сушіння, що задовольняє ваші потреби, з автоматичним вибором відповідної температури та сили потоку повітря. Для швидкого сушіння вибирайте швидкий режим, для додаткового догляду – лагідний, а ручний режим – для власного налаштування. Режим укладки, завивання або масажу голови вибирається автоматично після під’єднання відповідної насадки. Окрема кнопка холодного обдування дозволяє легко вибрати власний стиль.
Миттєво забезпечує вихід у два рази**** більшої кількості іонів для блискучого, слухняного волосся. Негативно заряджені іони усувають електростатику, кондиціонують волосся і шкіру голови, а також вирівнюють кутикули, у той час як іони води додають волоссю зволоженості.
7-міліметрова насадка концентрує потік повітря для точного укладання та ідеально підходить для розчісування під час сушіння. Режим укладання вибирається автоматично після під’єднання насадки. Ви можете також використовувати насадку в режимі сушіння, лагідному та ручному режимах.
Збільшуйте об’єм, товщину та пружність локонів за допомогою дифузора для об’ємного завивання. Дрібні текстурні пальчики допомагають поширювати потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм і зменшуючи кучерявість. Режим завивання вибирається автоматично після під’єднання насадки.
Стимулюйте природне надходження поживних речовин до волосся за допомогою масажера голови. М’які вібруючі щетинки й лагідне тепло стимулюють циркуляцію крові, переносячи кисень і поживні речовини. Режим масажу голови вибирається автоматично після під’єднання насадки.
Для швидкого сушіння довгого густого волоссі використовуйте спеціальну насадку, яка спрямовує концентрований струмінь повітря під більшим тиском.
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