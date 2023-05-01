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    9000 series

    Фен із технологією SenseIQ

    BHD829/00
    Загальна оцінка / 5
    • Унікальне волосся. Унікальний догляд. Унікальне волосся. Унікальний догляд. Унікальне волосся. Унікальний догляд.
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      9000 series Фен із технологією SenseIQ

      BHD829/00
      Загальна оцінка / 5

      Унікальне волосся. Унікальний догляд.

      Фен Philips серії 9000 із технологією SenseIQ безперервно визначає температуру волосся і регулює нагрівання, щоб запобігти їхньому пошкодженню – усе заради здоров’я і шовковистості вашого волосся. Переглянути усі переваги

      9000 series Фен із технологією SenseIQ

      Унікальне волосся. Унікальний догляд.

      Фен Philips серії 9000 із технологією SenseIQ безперервно визначає температуру волосся і регулює нагрівання, щоб запобігти їхньому пошкодженню – усе заради здоров’я і шовковистості вашого волосся. Переглянути усі переваги

      Унікальне волосся. Унікальний догляд.

      Фен Philips серії 9000 із технологією SenseIQ безперервно визначає температуру волосся і регулює нагрівання, щоб запобігти їхньому пошкодженню – усе заради здоров’я і шовковистості вашого волосся. Переглянути усі переваги

      9000 series Фен із технологією SenseIQ

      Унікальне волосся. Унікальний догляд.

      Фен Philips серії 9000 із технологією SenseIQ безперервно визначає температуру волосся і регулює нагрівання, щоб запобігти їхньому пошкодженню – усе заради здоров’я і шовковистості вашого волосся. Переглянути усі переваги

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        9000 series

        9000 series

        Фен із технологією SenseIQ

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        Усього:

        Унікальне волосся. Унікальний догляд.

        Технологія SenseIQ визначає, адаптується і піклується

        • Персоналізована технологія
        • Розумні цифрові програми
        • Потужне сушіння: на 30% швидше*
        • Збереження до 95%** вологи
        Персоналізоване сушіння

        Персоналізоване сушіння

        Технологія SenseIQ відстежує, адаптується та доглядає за волоссям у режимі реального часу, зберігаючи його природну силу. Інфрачервоні датчики визначають температуру волосся та коригують температуру понад 12 000 разів за сеанс, щоб запобігти пошкодженню, утримуючи у волоссі до 95% його природної вологи.*

        Визначає температуру волосся

        Визначає температуру волосся

        У той час як інші фени вимірюють температуру повітряного потоку, технологія SenseIQ визначає точну температуру волосся. Фіксуючи навіть найменші зміни, вона щоразу забезпечує індивідуальний захист.

        Адаптує сушіння

        Адаптує сушіння

        Інтелектуальний регулятор тепла захищає волосся в унікальний спосіб. Розумний мікропроцесор аналізує та налаштовує температуру струменя повітря понад 12 000 разів за сеанс сушіння*** для максимальної ефективності з урахуванням особливостей саме вашого волосся.

        Унікально доглядає за волоссям

        Унікально доглядає за волоссям

        Подаруйте волоссю ексклюзивний догляд, на який воно заслуговує. Фен із технологією SenseIQ зберігає до 95%** природної вологи для чудового, міцного та здорового вигляду волосся, наповненого блиском.

        Потужний струмінь повітря

        Потужний струмінь повітря

        Висушіть волосся лише за 3 хвилини. Інноваційна технологія створює потужний повітряний потік, що прискорює сушіння на 30%*.

        Розумні цифрові програми

        Розумні цифрові програми

        Розумні цифрові програми забезпечують сушіння, що задовольняє ваші потреби, з автоматичним вибором відповідної температури та сили потоку повітря. Для швидкого сушіння вибирайте швидкий режим, для додаткового догляду – лагідний, а ручний режим – для власного налаштування. Режим укладки, завивання або масажу голови вибирається автоматично після під’єднання відповідної насадки. Окрема кнопка холодного обдування дозволяє легко вибрати власний стиль.

        Функція іонізації

        Функція іонізації

        Миттєво забезпечує вихід у два рази**** більшої кількості іонів для блискучого, слухняного волосся. Негативно заряджені іони усувають електростатику, кондиціонують волосся і шкіру голови, а також вирівнюють кутикули, у той час як іони води додають волоссю зволоженості.

        Насадка для укладки

        Насадка для укладки

        7-міліметрова насадка концентрує потік повітря для точного укладання та ідеально підходить для розчісування під час сушіння. Режим укладання вибирається автоматично після під’єднання насадки. Ви можете також використовувати насадку в режимі сушіння, лагідному та ручному режимах.

        Дифузор для об’ємної завивки

        Дифузор для об’ємної завивки

        Збільшуйте об’єм, товщину та пружність локонів за допомогою дифузора для об’ємного завивання. Дрібні текстурні пальчики допомагають поширювати потік повітря по волоссю, збільшуючи об’єм і зменшуючи кучерявість. Режим завивання вибирається автоматично після під’єднання насадки.

        Насадка для розслаблюючого масажера голови

        Насадка для розслаблюючого масажера голови

        Стимулюйте природне надходження поживних речовин до волосся за допомогою масажера голови. М’які вібруючі щетинки й лагідне тепло стимулюють циркуляцію крові, переносячи кисень і поживні речовини. Режим масажу голови вибирається автоматично після під’єднання насадки.

        Насадка для сушіння

        Насадка для сушіння

        Для швидкого сушіння довгого густого волоссі використовуйте спеціальну насадку, яка спрямовує концентрований струмінь повітря під більшим тиском.

        Технічні характеристики

        • Насадки

          Насадка
          7 дюймів

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          2 м
          Напруга
          240  В
          Потужність (Вт)
          1800  Вт

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технології для догляду

          Функція іонізації
          Удвічі більше іонів

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            • Швидший порівняно з феном BHD004 на 1800 Вт
            • * Протестовано в помірному режимі після 5 хвилин сушіння
            • ** На основі середньої тривалості сушіння протягом 7 хв.
            • *** порівняно з Philips HP8280

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            Про Philips

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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