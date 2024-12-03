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BHD837/10
Наш найшвидший фен, доглянуте волосся
Представляємо фен Philips серії 8000. Наш найкомпактніший високошвидкісний фен, розроблений для захисту волосся від пошкодження завдяки датчикам контролю температури ThermoShield Advanced. Максимально швидке сушіння та міцне, блискуче, зволожене волосся.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидкісний фен з технологією ThermoShield Advanced
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Сушіть волосся за кілька хвилин за допомогою нашого найпотужнішого високошвидкісного фена. Найсучасніший безщітковий двигун постійного струму, що робить 110 000 обертів на хвилину, забезпечує ефективне сушіння повітрям зі швидкістю 228 км (141 миля) на годину, для того щоб ви максимально швидко робили свої найкращі укладки!
Технологія ThermoShield Advanced подбає про захист вашого волосся від теплових пошкоджень і збереже до 100%** його природної сили. Датчики розроблені для визначення температури навколо до 200 разів на секунду й подальшого регулювання температури сушіння, щоб зберегти ваше волосся від пересушування.
Насолоджуйтеся гладеньким блискучим волоссям завдяки надстабільній роботі технології Dual Aistream (подвійного повітряного потоку), яка вбирає повітря з двох вхідних отворів одночасно, а потім конденсує їх в один потужний потік повітря. 94% користувачів*** стверджують, що їхнє волосся стає гладеньким після використання фена Philips серії 8000.
Наш найлегший високошвидкісний фен важить лише 395 г,****** це лише трохи більше, ніж банка газованої води! Завдяки своїй компактності його зручно використовувати та брати із собою навіть під час подорожі.
Подбайте про шкіру голови та тонке волосся за допомогою спеціально запрограмованого Лагідного режиму сушіння. 97% користувачів**** погоджуються, що фен дійсно підходить для того, щоб м’яко й ніжно піклуватися про шкіру голови.
Волосся стає м’яким, еластичним і здоровим на вигляд від коренів до кінчиків завдяки функція іонізації. Фен вивільняє до 200 мільйонів негативних іонів і іонів води*****, щоб підсилити блиск та наповненість вологою вашого волосся до 58%.******
Захистити та почистити цей фен від пилу дуже легко. Просто ввімкніть режим автоочищення, а лопаті вентилятора фена зроблять усе інше, змінивши напрямок обертання, щоб очистити фільтр від пилу.
Фен для волосся Philips серії 8000 споживає на 50%******** менше енергії, але забезпечує найпотужніше сушіння з усіх високошвидкісних фенів Philips. Сушіть волосся з меншим використанням електроенергії та меншим впливом на довкілля.
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