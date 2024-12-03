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      8000 Серія Швидкісний фен з технологією ThermoShield Advanced

      BHD837/10

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      Наш найшвидший фен, доглянуте волосся

      Представляємо фен Philips серії 8000. Наш найкомпактніший високошвидкісний фен, розроблений для захисту волосся від пошкодження завдяки датчикам контролю температури ThermoShield Advanced. Максимально швидке сушіння та міцне, блискуче, зволожене волосся.

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      8000 Серія Швидкісний фен з технологією ThermoShield Advanced

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      8000 Серія
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      8000 Серія

      Швидкісний фен з технологією ThermoShield Advanced

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      Наш найшвидший фен, доглянуте волосся

      Захищає волосся від пошкоджень з ThermoShield Advanced

      • Потужний сучасний безщітковий двигун
      • Швидке сушіння за 3 хвилини або менше*
      • Датчики ThermoShield Advanced захищають від пошкоджень
      • Технологія подвійного повітряного потоку: блискуче та гладеньке волосся
      • Компактний і зручний: вага лише 395 г.
      Потужний BLDC двигун: швидке сушіння за 3 хвилини або менше*

      Потужний BLDC двигун: швидке сушіння за 3 хвилини або менше*

      Сушіть волосся за кілька хвилин за допомогою нашого найпотужнішого високошвидкісного фена. Найсучасніший безщітковий двигун постійного струму, що робить 110 000 обертів на хвилину, забезпечує ефективне сушіння повітрям зі швидкістю 228 км (141 миля) на годину, для того щоб ви максимально швидко робили свої найкращі укладки!

      ThermoShield Advanced: захист волосся від пошкоджень

      ThermoShield Advanced: захист волосся від пошкоджень

      Технологія ThermoShield Advanced подбає про захист вашого волосся від теплових пошкоджень і збереже до 100%** його природної сили. Датчики розроблені для визначення температури навколо до 200 разів на секунду й подальшого регулювання температури сушіння, щоб зберегти ваше волосся від пересушування.

      Технологія Dual Aistream: максимально блискуче та менш заплутане волосся

      Технологія Dual Aistream: максимально блискуче та менш заплутане волосся

      Насолоджуйтеся гладеньким блискучим волоссям завдяки надстабільній роботі технології Dual Aistream (подвійного повітряного потоку), яка вбирає повітря з двох вхідних отворів одночасно, а потім конденсує їх в один потужний потік повітря. 94% користувачів*** стверджують, що їхнє волосся стає гладеньким після використання фена Philips серії 8000.

      Наш найлегший високошвидкісний фен: 395 г

      Наш найлегший високошвидкісний фен: 395 г

      Наш найлегший високошвидкісний фен важить лише 395 г,****** це лише трохи більше, ніж банка газованої води! Завдяки своїй компактності його зручно використовувати та брати із собою навіть під час подорожі.

      Додатковий догляд за шкірою голови та тонким волоссям

      Додатковий догляд за шкірою голови та тонким волоссям

      Подбайте про шкіру голови та тонке волосся за допомогою спеціально запрограмованого Лагідного режиму сушіння. 97% користувачів**** погоджуються, що фен дійсно підходить для того, щоб м’яко й ніжно піклуватися про шкіру голови.

      Іонізація: негативні та водні іони

      Іонізація: негативні та водні іони

      Волосся стає м’яким, еластичним і здоровим на вигляд від коренів до кінчиків завдяки функція іонізації. Фен вивільняє до 200 мільйонів негативних іонів і іонів води*****, щоб підсилити блиск та наповненість вологою вашого волосся до 58%.******

      Просте обслуговування завдяки режиму автоочищення

      Просте обслуговування завдяки режиму автоочищення

      Захистити та почистити цей фен від пилу дуже легко. Просто ввімкніть режим автоочищення, а лопаті вентилятора фена зроблять усе інше, змінивши напрямок обертання, щоб очистити фільтр від пилу.

      Споживає до 50% менше енергії********

      Споживає до 50% менше енергії********

      Фен для волосся Philips серії 8000 споживає на 50%******** менше енергії, але забезпечує найпотужніше сушіння з усіх високошвидкісних фенів Philips. Сушіть волосся з меншим використанням електроенергії та меншим впливом на довкілля.

      Технічні характеристики

      • Насадки

        Магнітна насадка для укладання 8 мм
        Так
        Магнітний дифузор
        Так

      • Технічні характеристики

        Колір/обробка
        Rose Champagne
        Довжина шнура
        2 м
        Напруга
        220–240 В
        Потужність (Вт)
        1400  Вт
        Двигун
        Безщітковий постійного струму (110 000 об/хв)
        Вага
        395 г
        Середня швидкість повітря
        228 км/год

      • Характеристики

        Налаштування температури
        7 (45–95 °C, режим холодного обдуву)
        Налаштування швидкості
        3
        Попередньо налаштовані режими
        • 4 (Швидкий режим, ThermoShield Advanced, Режим гарячого/холодного повітря, Лагідний режим)
        • Функція пам’яті, яка автоматично активує останні використані налаштування, коли фен вмикається.
        Режим автоочищення
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Технології для догляду

        Функція іонізації
        Негативні іони та водні іони

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      • Протестовано на волоссі європеоїдної раси довжиною 30 см за найвищого налаштування нагрівання та швидкості
      • * Протестовано в режимі Thermoshield порівняно із сушінням на повітрі
      • ** Протестовано 31 користувачем у режимі гарячого/холодного повітря
      • *** Протестовано 31 користувачем у режимі гарячого/холодного повітря
      • **** Протестовано за найвищого налаштування нагрівання та швидкості
      • ***** Протестовано в режимі гарячого/холодного повітря порівняно із сушінням на повітрі
      • ****** Без шнура та аксесуарів
      • ******* Порівняно з Philips BHD530 із потужністю 2300 Вт, протестовано за найвищого налаштування нагрівання та швидкості

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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