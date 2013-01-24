Легке створення чудових природних локонів
Стайлер Philips Easy Natural Curler дозволяє легко створити чудові локони навіть на потилиці. За допомогою своєї унікальної форми тюльпана та розумних пластин він утримує пасмо волосся під час укладки, даючи Вам можливість завивати волосся одним простим рухом. Переглянути усі переваги
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Легке створення чудових природних локонів
Стайлер Philips Easy Natural Curler дозволяє легко створити чудові локони навіть на потилиці. За допомогою своєї унікальної форми тюльпана та розумних пластин він утримує пасмо волосся під час укладки, даючи Вам можливість завивати волосся одним простим рухом. Переглянути усі переваги
Стайлер Philips Easy Natural Curler має унікальну форму тюльпана для створення стильних природних локонів без жодних зусиль.
Пластини для затискання і завивки стайлера Philips Easy Natural Curler автоматично затискають та утримують пасмо волосся під час укладки, тож Ви зможете зробити локон одним рухом та лише однією рукою.
Оскільки пластини для укладки захищені від торкання, тож не потрібно більше хвилюватися через випадкові опіки.
Стайлер Philips Easy Natural Curler легкий, зручний в користуванні та компактнийа. Тонка ручка та невеликий розмір ідеально підходять для того, щоб взяти пристрій у дорогу.
Захисне керамічне покриття на пластинах стайлера забезпечує рівномірний розподіл тепла та зменшує пошкодження волосся, забезпечуючи блиск і м’якість.
Професійна температура 200 °C гарантує чудовий результат навіть для густого волосся із меншим його пошкодженням.
Технічні характеристики
Характеристики
Тип волосся
Обслуговування