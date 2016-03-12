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Більше не доступний

Стайлер Easy Natural Curler

BHH777/00

4.6

| (18) Відгуки | 89% рекомендують цей виріб

Легке створення чудових природних локонів

Стайлер Philips Easy Natural Curler дозволяє легко створити чудові локони навіть на потилиці. За допомогою своєї унікальної форми тюльпана та розумних пластин він утримує пасмо волосся під час укладки, даючи Вам можливість завивати волосся одним простим рухом.

Переглянути всі переваги

Навіть на потилиці

Легке створення чудових природних локонів

  • У формі тюльпана

  • Затискання і завивка одним дотиком

  • Жаростійка конструкція

  • Легкий та компактний

Унікальна конструкція для створення чудових природних локонів

Унікальна конструкція для створення чудових природних локонів

Стайлер Philips Easy Natural Curler має унікальну форму тюльпана для створення стильних природних локонів без жодних зусиль.

Автоматичний затискач для завивки лише однією рукою

Автоматичний затискач для завивки лише однією рукою

Пластини для затискання і завивки стайлера Philips Easy Natural Curler автоматично затискають та утримують пасмо волосся під час укладки, тож Ви зможете зробити локон одним рухом та лише однією рукою.

Захист від випадкових опіків

Захист від випадкових опіків

Оскільки пластини для укладки захищені від торкання, тож не потрібно більше хвилюватися через випадкові опіки.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

18

Відгуки

89%

рекомендують цей виріб

2
1

12/03/2016

Polska

Polska

Idealny produkt do każdego rodzaju włosów

Philips BHH777/00 to rewelacyjne urządzenie dzięki któremu moje niesforne do układania włosy wreszcie nabrały ładu i składu.Szybko mi się nagrzewa,i niemal w kilka sekund jest gotowa do użycia.Loki robię jedną ręką nawet z tyłu głowy o jest dla mnie wielkim plusem.Jest fajnie zbudowana gdyż nie ma mozliwości poparzenia się.Jedynym jej minusem jest brak możliwości ustawienia temperatury.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BHH777/00 Lokówka Easy Natural

04/03/2016

Polska

Polska

Naturalnie wyglądające loki- ten model w tym pomoże

Używam tej lokówki od niedawna, ale jestem bardzo zadowolona.Mam długie i gęste włosy, a bez problemu zakręciłam naturalne loki. Lokówka jest prosta w obsłudze, lekka i poręczna. Fajną sprawą są ochronne powłoki ceramiczne na płytkach lokówki !!! co zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i dzięki temu włosy się mniej niszczą.Polecam

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BHH777/00 Lokówka Easy Natural

25/11/2015

Polska

Polska

Świetna !

Lokówka Philips Easy Natural jest po prostu wspaniała! Szybko, łatwo i bez poparzeń osiągamy efekt pięknych delikatnych fal. Mam dosyć krótkie włosy bo do linii żuchwy, a lokówka sobie z nimi poradziła nie robiąc ze mnie owcy jak to po wałkach czy papilotach. Każdy chwalił moją fryzurę i pytał jakiego cuda użyłam. Sprzęt szybko się nagrzewa i jest łatwy w użyciu.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BHH777/00 Lokówka Easy Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BHH777/00 Lokówka Easy Natural

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Примітки

  1. Перевірено в 2014 р.