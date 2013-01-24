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Стайлер Easy Natural Curler

BHH777/00
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Загальна оцінка / 5
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  • Легке створення чудових природних локонів Легке створення чудових природних локонів Легке створення чудових природних локонів
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    Стайлер Easy Natural Curler

    BHH777/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легке створення чудових природних локонів

    Стайлер Philips Easy Natural Curler дозволяє легко створити чудові локони навіть на потилиці. За допомогою своєї унікальної форми тюльпана та розумних пластин він утримує пасмо волосся під час укладки, даючи Вам можливість завивати волосся одним простим рухом. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Стайлер Easy Natural Curler

    Легке створення чудових природних локонів

    Стайлер Philips Easy Natural Curler дозволяє легко створити чудові локони навіть на потилиці. За допомогою своєї унікальної форми тюльпана та розумних пластин він утримує пасмо волосся під час укладки, даючи Вам можливість завивати волосся одним простим рухом. Переглянути усі переваги

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    See all curlers

      Легке створення чудових природних локонів

      Навіть на потилиці

      • У формі тюльпана
      • Затискання і завивка одним дотиком
      • Жаростійка конструкція
      • Легкий та компактний
      Унікальна конструкція для створення чудових природних локонів

      Унікальна конструкція для створення чудових природних локонів

      Стайлер Philips Easy Natural Curler має унікальну форму тюльпана для створення стильних природних локонів без жодних зусиль.

      Автоматичний затискач для завивки лише однією рукою

      Автоматичний затискач для завивки лише однією рукою

      Пластини для затискання і завивки стайлера Philips Easy Natural Curler автоматично затискають та утримують пасмо волосся під час укладки, тож Ви зможете зробити локон одним рухом та лише однією рукою.

      Захист від випадкових опіків

      Захист від випадкових опіків

      Оскільки пластини для укладки захищені від торкання, тож не потрібно більше хвилюватися через випадкові опіки.

      Тонка ручки та невеликий розмір для легкого перенесення

      Тонка ручки та невеликий розмір для легкого перенесення

      Стайлер Philips Easy Natural Curler легкий, зручний в користуванні та компактнийа. Тонка ручка та невеликий розмір ідеально підходять для того, щоб взяти пристрій у дорогу.

      Захисне керамічне покриття

      Захисне керамічне покриття

      Захисне керамічне покриття на пластинах стайлера забезпечує рівномірний розподіл тепла та зменшує пошкодження волосся, забезпечуючи блиск і м’якість.

      Професійна укладка за температури 200 °C

      Професійна укладка за температури 200 °C

      Професійна температура 200 °C гарантує чудовий результат навіть для густого волосся із меншим його пошкодженням.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Температура
        200  °C
        Розмір пластини
        20 x 70
        Довжина шнура
        1,8  м
        Час нагрівання
        30  сек.
        Тип нагрівача
        PTC
        Напруга
        110–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Характеристики

        Унікальна форма тюльпана
        Так
        Затискання і завивка одним дотиком
        Так
        Легкий та компактний
        Так
        Жаростійка конструкція
        Так
        Керамічне покриття
        Так

      • Тип волосся

        Результат
        Природній вигляд локонів
        Довжина волосся
        • Довге
        • Середній
        • Коротке

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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          • Перевірено в 2014 р.

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