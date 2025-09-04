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Розширена гарантія 3 роки
Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло, запобігаючи перегріванню
6 температурні режимів
Швидке нагрівання 60 сек
Довгі 100-мм пластини
Керамічні пластини з кератином
Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло по пластинах, запобігаючи перегріванню для захисту волосся.
Керамічні пластини з кератином гладко ковзають по волоссю для швидкої та легкої укладки.
Діапазон температури до 220 °C забезпечує тривалий результат із меншим ризиком пошкодження волосся.
4.8
з 5
138
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Lissa3311
04/09/2025
Україна
Чудово
Стайлер чудовий. Волосся випрямляє гарно і швидко. Дуже задоволена
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS377/00 серії 3000
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS377/00 серії 3000
Vika83
08/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Дуже зручний у використанні. Інструкція написана доступною мовою
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS378/00 серії 3000
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS378/00 серії 3000
29/08/2024
Україна
Стайлер
Оперативна відправка товару. При отриманні, перевірено на якість. Дуже задоволена. Дякую за продукцію, яка робить жінок чарівними! Всім миру та здоров'я!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS375/00 серії 3000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS375/00 серії 3000