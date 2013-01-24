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StraightCare Essential

Вирівнювач волосся ThermoProtect

BHS375/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Гладке та блискуче волосся з турботою Гладке та блискуче волосся з турботою Гладке та блискуче волосся з турботою
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    StraightCare Essential Вирівнювач волосся ThermoProtect

    BHS375/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Гладке та блискуче волосся з турботою

    Спеціально створений для легкої та швидкої укладки за допомогою довгих пластин із кератином та 2 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги

    StraightCare Essential Вирівнювач волосся ThermoProtect

    Гладке та блискуче волосся з турботою

    Спеціально створений для легкої та швидкої укладки за допомогою довгих пластин із кератином та 2 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги

    Гладке та блискуче волосся з турботою

    Спеціально створений для легкої та швидкої укладки за допомогою довгих пластин із кератином та 2 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги

    StraightCare Essential Вирівнювач волосся ThermoProtect

    Гладке та блискуче волосся з турботою

    Спеціально створений для легкої та швидкої укладки за допомогою довгих пластин із кератином та 2 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги

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      Гладке та блискуче волосся з турботою

      • Технологія ThermoProtect
      • Пластини з кератином
      • 2 налаштування температури
      Технологія ThermoProtect

      Технологія ThermoProtect

      Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло по пластинах, запобігаючи перегріванню для захисту волосся.

      Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

      Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

      Керамічні пластини з кератином гладко ковзають по волоссю для швидкої та легкої укладки.

      Діапазон температури до 220 °C

      Діапазон температури до 220 °C

      Діапазон температури до 220 °C забезпечує тривалий результат із меншим ризиком пошкодження волосся.

      2 налаштування температури

      2 налаштування температури

      2 налаштування температури. Нижча температура для причепурювання в останній момент і лагідної укладки. Вища температура для тривалих результатів.

      Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довші 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 сек.

      Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 60 секунд.

      Функція блокування кнопок для безпечного та легкого зберігання

      Функція блокування кнопок для безпечного та легкого зберігання

      Пластини можна зафіксувати разом для безпечного та легкого зберігання.

      Універсальна напруга для використання у будь-якій країні

      Універсальна напруга для використання у будь-якій країні

      Підтримка напруги 110–240 В. Можна використовувати в будь-якій країні світу.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Температура укладки
        180 °C / 220 °C
        Тип контролю температури
        Перемикач
        Довгі пластини
        28 x 100 мм
        Час нагрівання
        60 сек.
        Напруга
        110–240  В
        Довжина шнура
        1,8  м

      • Характеристики

        Матеріал пластин
        Керамічні пластини з кератином
        Гак для зберігання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Фіксатор пластин
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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