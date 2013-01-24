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StraightCare Essential

Вирівнювач волосся ThermoProtect

BHS376/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем
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    StraightCare Essential Вирівнювач волосся ThermoProtect

    BHS376/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем

    Спеціально створений для легкої та швидкої укладки за допомогою довгих пластин із кератином та 6 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги

    StraightCare Essential Вирівнювач волосся ThermoProtect

    Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем

    Спеціально створений для легкої та швидкої укладки за допомогою довгих пластин із кератином та 6 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги

    Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем

    Спеціально створений для легкої та швидкої укладки за допомогою довгих пластин із кератином та 6 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги

    StraightCare Essential Вирівнювач волосся ThermoProtect

    Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем

    Спеціально створений для легкої та швидкої укладки за допомогою довгих пластин із кератином та 6 налаштувань температури. Потурбуйтеся про волосся за допомогою технології запобігання перегріванню ThermoProtect. Переглянути усі переваги

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      Гладке та блискуче волосся з турботою та контролем

      • Технологія ThermoProtect
      • Пластини з кератином
      • 6 налаштувань температури
      Технологія ThermoProtect

      Технологія ThermoProtect

      Технологія ThermoProtect рівномірно розподіляє тепло по пластинах, запобігаючи перегріванню для захисту волосся.

      Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

      Керамічні пластини з кератином для гладенького ковзання і блиску волосся

      Керамічні пластини з кератином гладко ковзають по волоссю для швидкої та легкої укладки.

      Діапазон температури від 160 °C до 230 °C

      Діапазон температури від 160 °C до 230 °C

      Вибирайте температуру від 160 °C до 230 °C для забезпечення тривалого результату і з меншим ризиком пошкодити волосся.

      6 налаштувань температури для кращого контролю

      6 налаштувань температури для кращого контролю

      Змінні налаштування температури забезпечують кращий контроль. Нижчі температури – для причепурювання в останній момент і лагідної укладки. Вищі температури – для тривалих результатів.

      Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довгі 100-мм пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довші 100-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Ці щипці для розпрямлення волосся швидко нагріваються і готові до використання через 30 секунд.

      Автовимкнення для безпечного використання

      Автовимкнення для безпечного використання

      Щипці мають функцію автоматичного вимкнення для безпечного використання. Вони автоматично вимикаються через 60 хвилин.

      Функція блокування кнопок для безпечного та легкого зберігання

      Функція блокування кнопок для безпечного та легкого зберігання

      Пластини можна зафіксувати разом для безпечного та легкого зберігання.

      Універсальна напруга для використання у будь-якій країні

      Універсальна напруга для використання у будь-якій країні

      Підтримка напруги 110–240 В. Можна використовувати в будь-якій країні світу.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Температура укладки
        160 °C – 230 °C
        Тип контролю температури
        Поворотний регулятор
        Напруга
        110–240  В
        Довгі пластини
        28 x 100 мм
        Час нагрівання
        30 сек.
        Довжина шнура
        1,8  м

      • Характеристики

        Матеріал пластин
        Керамічні пластини з кератином
        Гак для зберігання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Фіксатор пластин
        Так
        Індикатор готовності до використання
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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