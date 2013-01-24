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Стайлер

BHS380/00
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Загальна оцінка / 5
  • Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації
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    Стайлер

    BHS380/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації

    Довші пластини нового стайлера для волосся Essential Care з іонним доглядом, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Стайлер

    Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації

    Довші пластини нового стайлера для волосся Essential Care з іонним доглядом, спеціально створені для швидкого та легкого використання, лагідні до волосся і дозволяють швидше отримати прямі та блискучі зачіски. Переглянути усі переваги

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      Легке випрямлення і блиск завдяки функції іонізації

      із довгими 100-мм пластинами

      • Essential Care
      • Керамічне покриття
      • IonBoost
      Гачок для зручного зберігання

      Гачок для зручного зберігання

      Прогумований гачок розміщений внизу ручки і може бути іншим варіантом зберігання, який особливо зручний для використання вдома або у готелі.

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Замок блокування для фіксації ручки для легкого та безпечного зберігання

      Стайлер має замок блокування. Цей замок, розміщений внизу та блокує пластини, забезпечуючи швидке та легке зберігання та запобігаючи випадковому пошкодженню стайлера.

      Більше догляду з іонним кондиціонуванням для блискучого, слухняного волосся

      Більше догляду з іонним кондиціонуванням для блискучого, слухняного волосся

      Доглядайте за волоссям без особливих зусиль за допомогою іонного кондиціонування. Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Завдяки цьому волосся є блискучим, гладким та слухняним.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 60 секунд

      Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 60 секунд

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга

      Універсальна напруга для ідеального супутника у подорожах

      Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

      Професійна температура 210 °C для неперевершених результатів

      Ця висока температура дозволяє змінити форму волосся і забезпечує ідеальний вигляд.

      Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довгі пластини для швидкого та легкого випрямлення волосся

      Довші пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів розпрямлення.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії.

      Керамічне покриття для ультра-гладкого ковзання

      Керамічне покриття для ультра-гладкого ковзання

      Пластини з гладеньким керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час моделювання зачіски.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Гнучкий шнур для запобігання заплутуванню

      Корисна технологія гнучкого шнура обертає шнур для запобігання заплутуванню дротів.

      Технічні характеристики

      • Технічні специфікації

        Час нагрівання
        60 сек.
        Довжина шнура
        1,8  м
        Колір/обробка
        чорний та теплий рожевий
        Максимальна температура
        210  °C
        Довгі пластини
        27 x 100 мм
        Напруга
        Універсальна  В

      • Характеристики

        Температура
        210  °C
        Гнучкий шнур
        Так
        Керамічне покриття
        Так
        Петля для підвішування
        Ні
        Функція іоннізації
        Так
        Блокування ручки
        Так
        Матеріал пластин
        Керамічне покриття
        Гак для зберігання
        Так
        Гнучкий шнур
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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