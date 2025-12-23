Кошик для покупок

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Розширена гарантія 3 роки
Технологія ThermoShield оптимізує температуру, захищаючи волосся* від перегрівання
На 50% швидше випрямлення волосся**
12 температурних режими
Іонізація
Керамічні плаваючі пластини з олією аргани
Технологія ThermoShield дозволяє укладати волосся із кращим захистом від перегрівання. Її датчик регулює температуру так, що ви отримуєте неперевершену рівномірну укладку волосся від коренів до кінчиків.
Гладкі пластини сприяють легкому ковзанню щипців для розпрямлення волосся, що дозволяє витрачати менше часу на укладку і насолоджуватися таким самим чудовим результатом.
Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.
4.8
з 5
586
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Oksana8
23/12/2025
Україна
Перевірений покупець
Мені дуже сподобався ефект вирівнювання, волосся справді блискуче і гладеньке робиться.
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000
Vadosick
08/07/2025
Україна
Простий функціонал, легкий у використанні
Супер якість. Безкоштовна доставка. Стайлер дуже простий у використанні, гарна збірка. Вся техніка Philips на найвищому рівні
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000
Airin 1980
19/05/2025
Україна
Перевірений покупець
Виріб Philips-це якість, а значить надійність!
Якість супер, все відповідає заявленому опису. Доставка швидка і з гарантійником! Дуже рекомендую!
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000
Такі ж результати укладки, як і за температури 180 °C порівняно з HP8361 за температури 210 °C
у порівнянні з HP8361