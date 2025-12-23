Кошик для покупок

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  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*
  • Укладка із кращим захистом від перегрівання*

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Стайлер-випрямляч Philipsсерії 5000

BHS520/00

4.8
| (586) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Укладка із кращим захистом від перегрівання*
Укладайте волосся за допомогою технології ThermoShield. Для сталої температури від коренів до кінчиків волосся, меншого пошкодження надмірним теплом і здорового вигляду волосся. Підсилюйте блиск волосся завдяки вдвічі більшій кількості іонів для створення різноманітних чудових зачісок без скуйовдження.
Переглянути всі переваги

із технологією ThermoShield

Укладка із кращим захистом від перегрівання*

  • Технологія ThermoShield оптимізує температуру, захищаючи волосся* від перегрівання

  • На 50% швидше випрямлення волосся**

  • 12 температурних режими

  • В 2 рази більше іонів ***

  • Керамічні плаваючі пластини з олією аргани

Технологія ThermoShield для кращого захисту від перегрівання

Технологія ThermoShield для кращого захисту від перегрівання

Технологія ThermoShield дозволяє укладати волосся із кращим захистом від перегрівання. Її датчик регулює температуру так, що ви отримуєте неперевершену рівномірну укладку волосся від коренів до кінчиків.

На 50% швидше розпрямлення волосся**

Гладкі пластини сприяють легкому ковзанню щипців для розпрямлення волосся, що дозволяє витрачати менше часу на укладку і насолоджуватися таким самим чудовим результатом.

Удвічі більше іонів*** для слухняного блискучого волосся

Ця потужна іонна система підсилює блиск волосся завдяки вдвічі більшій кількості іонів на укладку. Мільйони негативно заряджених іонів на кубічний сантиметр усувають статику, кондиціонують волосся і вирівнюють його кутикули. Таким чином можна насолоджуватися слухняним волоссям з яскравим блиском.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

586

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

23/12/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Мені дуже сподобався ефект вирівнювання, волосся справді блискуче і гладеньке робиться.

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000

08/07/2025

Україна

Україна

Простий функціонал, легкий у використанні

Супер якість. Безкоштовна доставка. Стайлер дуже простий у використанні, гарна збірка. Вся техніка Philips на найвищому рівні

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000

19/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб Philips-це якість, а значить надійність!

Якість супер, все відповідає заявленому опису. Доставка швидка і з гарантійником! Дуже рекомендую!

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000

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      Примітки

      1. Такі ж результати укладки, як і за температури 180 °C порівняно з HP8361 за температури 210 °C

      2. у порівнянні з HP8361

      3. У порівнянні з BHS677