Кошик для покупок

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Усі серії

  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*
  • Захист та укладка без перегрівання*

Більше не доступний

7000 серіяСтайлер

BHS732/00

4.8
| (586) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Захист та укладка без перегрівання*
Захистіть та вкладайте волосся з технологією ThermoShield, що запобігає пошкодженню надмірним теплом завдяки сталій температурі, а мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету. Для вкладання красивого, слухняного і здорового волосся.
Переглянути всі переваги

з технологією ThermoShield і мінеральними іонами

Захист та укладка без перегрівання*

  • Технологія ThermoShield оптимізує температуру, захищаючи волосся* від перегрівання

  • 12 температурних режими

  • Іонізація

  • Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету

  • Керамічні плаваючі пластини з олією аргани

Технологія ThermoShield для кращого захисту від перегрівання

Технологія ThermoShield дозволяє укладати волосся із кращим захистом від перегрівання. Її датчик регулює температуру так, що ви отримуєте неперевершену рівномірну укладку волосся від коренів до кінчиків.

Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету

Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету

Мінеральні іони допомагають зменшити негативний вплив ультрафіолету. Це знижує пошкодження поверхні волосся. Завдяки меншому пошкодженню ультрафіолетом волосся стає гладеньким і м’яким.

Діапазон температури від 120 °C до 230 °C

Вибирайте температуру від 120 °C до 230 °C для забезпечення тривалого результату і з меншим ризиком пошкодити волосся.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

586

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

23/12/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Мені дуже сподобався ефект вирівнювання, волосся справді блискуче і гладеньке робиться.

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS752/00 серії 7000

08/07/2025

Україна

Україна

Простий функціонал, легкий у використанні

Супер якість. Безкоштовна доставка. Стайлер дуже простий у використанні, гарна збірка. Вся техніка Philips на найвищому рівні

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS510/00 серії 5000

19/05/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Виріб Philips-це якість, а значить надійність!

Якість супер, все відповідає заявленому опису. Доставка швидка і з гарантійником! Дуже рекомендую!

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips BHS520/00 серії 5000

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      Примітки

      1. Такі ж результати укладки, як і за температури 180 °C порівняно з HP8361 за температури 210 °C

      2. у порівнянні з HP8361

      3. у порівнянні з HP8361