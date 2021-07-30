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    7000 Series

    Стайлер

    BHS742/00
    Загальна оцінка / 5
    • Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання* Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання* Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання*
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      7000 Series Стайлер

      BHS742/00
      Загальна оцінка / 5

      Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання*

      Захистіть та вкладайте волосся з технологією ThermoShield, що запобігає пошкодженню від перегрівання завдяки підтримці сталої оптимальної температури укладки. Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету, а водні іони додатково зволожують волосся. Як результат - красиве, гладеньке та слухняне волосся, неперевершена укладка. Переглянути усі переваги

      7000 Series Стайлер

      Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання*

      Захистіть та вкладайте волосся з технологією ThermoShield, що запобігає пошкодженню від перегрівання завдяки підтримці сталої оптимальної температури укладки. Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету, а водні іони додатково зволожують волосся. Як результат - красиве, гладеньке та слухняне волосся, неперевершена укладка. Переглянути усі переваги

      Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання*

      Захистіть та вкладайте волосся з технологією ThermoShield, що запобігає пошкодженню від перегрівання завдяки підтримці сталої оптимальної температури укладки. Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету, а водні іони додатково зволожують волосся. Як результат - красиве, гладеньке та слухняне волосся, неперевершена укладка. Переглянути усі переваги

      7000 Series Стайлер

      Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання*

      Захистіть та вкладайте волосся з технологією ThermoShield, що запобігає пошкодженню від перегрівання завдяки підтримці сталої оптимальної температури укладки. Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету, а водні іони додатково зволожують волосся. Як результат - красиве, гладеньке та слухняне волосся, неперевершена укладка. Переглянути усі переваги

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        7000 Series

        7000 Series

        Стайлер

        - {discount-value}

        Усього:

        Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання*

        з технологією ThermoShield, мінеральними та водними іонами

        • Технологія ThermoShield оптимізує температуру, захищаючи волосся від перегрівання
        • Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету
        • Іони води насичують волосся додатковою вологою
        • На 50% швидше вирівнювання волосся
        • 12 температурних режими
        Технологія ThermoShield для кращого захисту від перегрівання

        Технологія ThermoShield для кращого захисту від перегрівання

        Технологія ThermoShield дозволяє вкладати волосся із кращим захистом від перегрівання. Її датчик регулює температуру так, що ви отримуєте неперевершену рівномірну укладку волосся від коренів до кінчиків.

        На 50% швидше вирівнювання волосся**

        На 50% швидше вирівнювання волосся**

        Гладенькі пластини сприяють легкому ковзанню стайлеру по волоссю, що дозволяє витрачати менше часу на укладку і насолоджуватися чудовим результатом швидше.

        Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету

        Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету

        Мінеральні іони допомагають зменшити негативний вплив ультрафіолету. Це знижує пошкодження поверхні волосся. Завдяки меншому пошкодженню ультрафіолетом волосся стає гладеньким і м’яким.

        Іони води насичують волосся додатковою вологою

        Іони води насичують волосся додатковою вологою

        Технологія водних іонів Philips генерує більш ніж у 1000 разів більше вологи, ніж без іонізатора, і забезпечує додаткове зволоження волосся для його м’якого та здорового вигляду.

        Функція іонізації негативними іонами для блискучого та слухняного волосся

        Функція іонізації негативними іонами для блискучого та слухняного волосся

        Негативно заряджені іони запобігають статичній наелектризованості та сплутуванню волосся, розгладжують кутикули волосся для підсилення його блиску. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.

        Діапазон температури від 120 °C до 230 °C

        Діапазон температури від 120 °C до 230 °C

        Вибирайте температуру від 120 °C до 230 °C для забезпечення тривалого результату і з меншим ризиком пошкодити волосся.

        Керамічні пластини з аргановою олією для плавного ковзання

        Керамічні пластини з аргановою олією для плавного ковзання

        Стайлер для вирівнювання волосся має керамічні пластини з аргановою олією для швидкої та легкої укладки та шовковистого гладкого ковзання.

        Довгі 105-мм пластини для швидкого та легкого вирівнювання волосся

        Довгі 105-мм пластини для швидкого та легкого вирівнювання волосся

        Довші 105-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів вирівнювання.

        На 35%*** більш гладенькі плаваючі пластини для лагідної укладки

        На 35%*** більш гладенькі плаваючі пластини для лагідної укладки

        На 35% більш гладенькі пластини з плаваючою технологією для лагідного ковзання з кожним рухом. Вдосконалені керамічні плаваючі пластини рухаються для регулювання тиску на волосся. Це забезпечує рівномірне нагрівання та тиск на волосся для гарної укладки.

        Вирівнюйте або накручуйте волосся для створення різноманітних зачісок

        Вирівнюйте або накручуйте волосся для створення різноманітних зачісок

        Від стильного й вишуканого прямого волосся до легких недбалих хвиль або привабливих пружних локонів – усе це можливо. Що ви виберете сьогодні?

        Зручний для сприйняття дисплей температури

        Зручний для сприйняття дисплей температури

        Унікальне поєднання регулятора температури та світлодіодного дисплея забезпечує точний контроль температури.

        Кнопка автоматичної укладки для швидкого налаштування температури

        Кнопка автоматичної укладки для швидкого налаштування температури

        Одним натисненням кнопки можна вибрати попередньо встановлену температуру 210 °C для швидкого вирівнювання.

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Холодний носик для легшого та безпечнішого використання

        Носик стайлеру виготовлений зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він залишався холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для максимальної зручності.

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

        Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

        Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання вже через 30 секунд.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Жаростійкий футляр, який скручується
          Так

        • Технічні характеристики

          Довжина шнура
          2  м
          Напруга
          110–240  В
          Час нагрівання
          30 сек.
          Розмір пластини
          25x105 мм
          Налаштування тепла
          12
          Тип контролю температури
          • Коліщатко температури
          • зі світлодіодним індикатором
          Температура укладки
          120 °C – 230 °C
          Функція автоматичного вимкнення
          Так, через 30 хв
          Температура попередньо встановленого режиму
          210 °C

        • Конструкція

          Колір
          Світлий фіолетовий металік

        • Характеристики

          Гнучкий шнур
          Так
          Індикатор готовності до використання
          Так
          Матеріал пластин
          Керамічні, з олією арганії
          Гак для зберігання
          Так
          Фіксатор пластин
          Так

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Технології для догляду

          Плаваючі пластини
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Такі ж результати укладки, як і за температури 180 °C порівняно з HP8361 за температури 210 °C
            • *у порівнянні з HP8361
            • **у порівнянні з HP8361

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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