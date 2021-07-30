Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання*
Захистіть та вкладайте волосся з технологією ThermoShield, що запобігає пошкодженню від перегрівання завдяки підтримці сталої оптимальної температури укладки. Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету, а водні іони додатково зволожують волосся. Як результат - красиве, гладеньке та слухняне волосся, неперевершена укладка. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання*
Захистіть та вкладайте волосся з технологією ThermoShield, що запобігає пошкодженню від перегрівання завдяки підтримці сталої оптимальної температури укладки. Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету, а водні іони додатково зволожують волосся. Як результат - красиве, гладеньке та слухняне волосся, неперевершена укладка. Переглянути усі переваги
Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання*
Захистіть та вкладайте волосся з технологією ThermoShield, що запобігає пошкодженню від перегрівання завдяки підтримці сталої оптимальної температури укладки. Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету, а водні іони додатково зволожують волосся. Як результат - красиве, гладеньке та слухняне волосся, неперевершена укладка. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Захист та укладка без пошкоджень від перегрівання*
Захистіть та вкладайте волосся з технологією ThermoShield, що запобігає пошкодженню від перегрівання завдяки підтримці сталої оптимальної температури укладки. Мінеральні іони зменшують вплив ультрафіолету, а водні іони додатково зволожують волосся. Як результат - красиве, гладеньке та слухняне волосся, неперевершена укладка. Переглянути усі переваги
Стайлер
Усього:
Технологія ThermoShield дозволяє вкладати волосся із кращим захистом від перегрівання. Її датчик регулює температуру так, що ви отримуєте неперевершену рівномірну укладку волосся від коренів до кінчиків.
Гладенькі пластини сприяють легкому ковзанню стайлеру по волоссю, що дозволяє витрачати менше часу на укладку і насолоджуватися чудовим результатом швидше.
Мінеральні іони допомагають зменшити негативний вплив ультрафіолету. Це знижує пошкодження поверхні волосся. Завдяки меншому пошкодженню ультрафіолетом волосся стає гладеньким і м’яким.
Технологія водних іонів Philips генерує більш ніж у 1000 разів більше вологи, ніж без іонізатора, і забезпечує додаткове зволоження волосся для його м’якого та здорового вигляду.
Негативно заряджені іони запобігають статичній наелектризованості та сплутуванню волосся, розгладжують кутикули волосся для підсилення його блиску. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.
Вибирайте температуру від 120 °C до 230 °C для забезпечення тривалого результату і з меншим ризиком пошкодити волосся.
Стайлер для вирівнювання волосся має керамічні пластини з аргановою олією для швидкої та легкої укладки та шовковистого гладкого ковзання.
Довші 105-мм пластини забезпечують кращий контакт із волоссям і допомагають швидше досягнути ідеальних результатів вирівнювання.
На 35% більш гладенькі пластини з плаваючою технологією для лагідного ковзання з кожним рухом. Вдосконалені керамічні плаваючі пластини рухаються для регулювання тиску на волосся. Це забезпечує рівномірне нагрівання та тиск на волосся для гарної укладки.
Від стильного й вишуканого прямого волосся до легких недбалих хвиль або привабливих пружних локонів – усе це можливо. Що ви виберете сьогодні?
Унікальне поєднання регулятора температури та світлодіодного дисплея забезпечує точний контроль температури.
Одним натисненням кнопки можна вибрати попередньо встановлену температуру 210 °C для швидкого вирівнювання.
Носик стайлеру виготовлений зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він залишався холодним; його можна безпечно тримати під час укладки для максимальної зручності.
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання вже через 30 секунд.
Аксесуари
Технічні характеристики
Конструкція
Характеристики
Обслуговування
Технології для догляду
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.