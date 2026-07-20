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  • Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ
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  • Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ
  • Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ
  • Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ
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  • Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ
  • Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ

Більше не доступний

PrestigeCтайлер для волосся

BHS830/00

4.7
| (591) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб
Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ
Представляємо персоналізований стайлер для волосся Philips із технологією SenseIQ, яку створено для збереження природної вологи глибоко всередині волосся. Результат? Сильне волосся і здоровий блиск під час кожної укладки.
Переглянути всі переваги

Доведено збереження до 93% сили волосся*

Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ

  • Технологія SenseIQ – визначає, адаптується та дбає про волосся

  • Зберігає до 70%** природної вологи волосся

  • 3 режими укладки та 14 температурних режими

  • Інноваційна система іонізації Tetra Ionic

  • Ультрагладкі пластини зі спеціальним антифрикційним покриттям

Персоналізоване розпрямлення

Персоналізоване розпрямлення

Технологія SenseIQ для персоналізованого розпрямлення. Визначає: активний цифровий датчик вимірює температуру волосся більше 20 000 разів за сеанс укладки. Адаптує: розумний мікропроцесор автоматично регулює температуру для запобігання перегріванню волосся. Піклується: наша технологія визначення та адаптації захищає волосся під час вкладання, зберігаючи до 70% природної вологи**.

Збереження сили волосся

Збереження сили волосся

Підтверджено збереження до 93% важливої сили волосся* – щипці для розпрямлення волосся із SenseIQ гарантують здоров’я волосся всередині та елегантний і блискучий вигляд ззовні.

Тетра-іонна система для блискучого волосся

Тетра-іонна система для блискучого волосся

Дозвольте волоссю відчути збагачувальну присутність іонів завдяки тетра-іонній системі. Запатентований дизайн забезпечує вихід мільйонів іонів через 4 спеціальні отвори з обох сторін щипців для розпрямлення волосся. Збагачувальні молекули усувають електростатику, скуйовдження і надають волоссю блиску.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

591

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

20/07/2026

Україна

Україна

Виріб має чудові функції!

Я з тих людей, які не поспішають писати відгук після двох-трьох місяців роботи з інструментом. Для того, щоб відгук був максимально чесним - потрібний час на ознайомлення. Я поставила найвищу оцінку стайлеру-випрямлячу Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000, тому що він дійсно її заслуговує! Всі заявлені виробником функції працюють на відмінно, дизайн вище всяких похвал! Улюблена річ! Задоволена на всі 100%, найкращий з усіх, якими користувалася! З усією відповідальністю рекомендую іншим покупцям!

Плюси

Якісний, багатофункціональний, сучасний дизайн, адекватна ціна

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000

Date of Use 2025-07-07

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000

Date of Use 2025-07-07

20/07/2026

Україна

Україна

Чудово

Купувала на подарунок подрузі, тому враження з її слів - дуже задоволена подарунком !!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000

Date of Use 2026-05-24

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000

Date of Use 2026-05-24

20/07/2026

Україна

Україна

Гарна покупка

Легкий, збільшена довжина та розмір пластин не вплинуло на вагу. зручний щнур, не зкручується. волосся вирівнює за одне повільне проходження, я використовую температуру 170 ( маю густе волосся, фарбоване та пористе), додає додаткового блиску. Я задоволена

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000

Date of Use 2026-06-10

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000

Date of Use 2026-06-10

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      Примітки

      1. Режим SenseIQ при 200 °C, вражаючі результати

      2. Режим SenseIQ при 170 °C

      3. порівняно з Philips HP8372