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Prestige Щипці для розпрямлення волосся

BHS830/00
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  • Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ
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    Prestige Щипці для розпрямлення волосся

    BHS830/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ

    Представляємо персоналізовані щипці для розпрямлення волосся Philips із технологією SenseIQ, яку створено для збереження природної вологи глибоко всередині волосся. Результат? Сильне волосся і здоровий блиск під час кожної укладки.

    Prestige Щипці для розпрямлення волосся

    Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ

    Представляємо персоналізовані щипці для розпрямлення волосся Philips із технологією SenseIQ, яку створено для збереження природної вологи глибоко всередині волосся. Результат? Сильне волосся і здоровий блиск під час кожної укладки.

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      Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ

      Доведено збереження до 93% сили волосся*

      • Персоналізована технологія
      • Збереження сили волосся*
      • Збереження до 70% вологи**
      • 4x більше іонів для блиску волосся***
      Персоналізоване розпрямлення

      Персоналізоване розпрямлення

      Технологія SenseIQ для персоналізованого розпрямлення. Визначає: активний цифровий датчик вимірює температуру волосся більше 20 000 разів за сеанс укладки. Адаптує: розумний мікропроцесор автоматично регулює температуру для запобігання перегріванню волосся. Піклується: наша технологія визначення та адаптації захищає волосся під час вкладання, зберігаючи до 70% природної вологи**.

      Збереження сили волосся

      Збереження сили волосся

      Підтверджено збереження до 93% важливої сили волосся* – щипці для розпрямлення волосся із SenseIQ гарантують здоров’я волосся всередині та елегантний і блискучий вигляд ззовні.

      Тетра-іонна система для блискучого волосся

      Тетра-іонна система для блискучого волосся

      Дозвольте волоссю відчути збагачувальну присутність іонів завдяки тетра-іонній системі. Запатентований дизайн забезпечує вихід мільйонів іонів через 4 спеціальні отвори з обох сторін щипців для розпрямлення волосся. Збагачувальні молекули усувають електростатику, скуйовдження і надають волоссю блиску.

      Визначає температуру волосся

      Визначає температуру волосся

      Унікальне волосся потребує унікального догляду. Тому рух за рухом щипці для розпрямлення волосся Philips Prestige налаштовуються під вас. Їхній активний цифровий датчик вимірює температуру волосся більше 20 000 разів за сеанс укладки для забезпечення щоразу персоналізованого використання.

      Адаптує розпрямлення для запобігання перегріванню

      Адаптує розпрямлення для запобігання перегріванню

      Розумний мікропроцесор – це штучний інтелект SenseIQ. Він постійно аналізує і регулює температуру. Адаптуючи тепло до вашого волосся, щипці для розпрямлення волосся запобігають перегріванню, забезпечуючи очікувані результати укладки.

      Унікально доглядає за волоссям

      Унікально доглядає за волоссям

      Забезпечте волоссю ексклюзивний догляд, який воно заслуговує. Щипці для розпрямлення волосся з технологією SenseIQ зберігають до 70%** природної вологи волосся для забезпечення елегантного, здорового вигляду, наповненого блиском.

      Швидка укладка

      Швидка укладка

      Щипці для розпрямлення волосся, які нагріваються за лічені секунди, ковзають по волоссю за кілька проходів завдяки на 20% більшим*** пластинам. Вибирайте з-поміж 14 налаштувань температури для потрібної вам укладки.

      Ковзання без потягування

      Ковзання без потягування

      Пересувайтеся поверхнею волосся без потягування завдяки ультрагладким пластинам зі спеціальним антифрикційним покриттям.

      Легке розпрямлення волосся за допомогою 3 режимів укладки

      Легке розпрямлення волосся за допомогою 3 режимів укладки

      Одним натисненням кнопки виберіть один із трьох режимів на основі типу волосся. Швидкий режим: нагрівається до 210 °C для волосся, яке важко розпрямлювати, включаючи грубе, жорстке або кучеряве. Звичайний режим: нагрівається до 190 °C для використання на текстурованому або трохи хвилястому волоссі. Лагідний режим: нагрівається до 170 °C для використання з тонким, слабким, білявим або пофарбованим волоссям. Для захисту волосся SenseIQ автоматично активується в усіх режимах.

      Створення ідеальних зачісок за допомогою холодного носика

      Створення ідеальних зачісок за допомогою холодного носика

      Хочете зробити хвильки? Жодних проблем. Покладіть пасмо волосся між пластинами і повертайте щипці для розпрямлення волосся досередини або назовні, проводячи ними по волоссю. Вільною рукою візьміть за холодний носик для додаткового контролю й точності.

      Зручна укладка волосся із футляром, який скручується

      Зручна укладка волосся із футляром, який скручується

      Стильний футляр, який скручується, служить жаростійким килимком, що допомагає вкладати волосся будь-де. Він також безпечно зберігає щипці для розпрямлення волосся вдома чи під час подорожей.

      Технічні характеристики

      • Технології для догляду

        Технологія SenseIQ
        Так
        Функція іонізації
        Так, 4 струмені іонів

      • Характеристики

        Налаштування
        3 режими: швидкий, звичайний, лагідний
        Автоматичне вимкнення
        через 60 хв.
        Світлодіодний дисплей
        Так
        Гнучкий шнур
        Так
        Гак для зберігання
        Так

      • Технічні характеристики

        Час нагрівання
        15 сек.
        Напруга
        110–240  В
        Довжина шнура
        2 м

      • Аксесуари

        Футляр
        Жаростійкий футляр, який скручується
        Теплозахисний ковпак
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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          • * Режим SenseIQ при 170 °C
          • ** порівняно з Philips HP8372

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