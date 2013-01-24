Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ
Представляємо персоналізовані щипці для розпрямлення волосся Philips із технологією SenseIQ, яку створено для збереження природної вологи глибоко всередині волосся. Результат? Сильне волосся і здоровий блиск під час кожної укладки.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Персоналізоване розпрямлення волосся за допомогою SenseIQ
Представляємо персоналізовані щипці для розпрямлення волосся Philips із технологією SenseIQ, яку створено для збереження природної вологи глибоко всередині волосся. Результат? Сильне волосся і здоровий блиск під час кожної укладки.
Технологія SenseIQ для персоналізованого розпрямлення. Визначає: активний цифровий датчик вимірює температуру волосся більше 20 000 разів за сеанс укладки. Адаптує: розумний мікропроцесор автоматично регулює температуру для запобігання перегріванню волосся. Піклується: наша технологія визначення та адаптації захищає волосся під час вкладання, зберігаючи до 70% природної вологи**.
Підтверджено збереження до 93% важливої сили волосся* – щипці для розпрямлення волосся із SenseIQ гарантують здоров’я волосся всередині та елегантний і блискучий вигляд ззовні.
Дозвольте волоссю відчути збагачувальну присутність іонів завдяки тетра-іонній системі. Запатентований дизайн забезпечує вихід мільйонів іонів через 4 спеціальні отвори з обох сторін щипців для розпрямлення волосся. Збагачувальні молекули усувають електростатику, скуйовдження і надають волоссю блиску.
Унікальне волосся потребує унікального догляду. Тому рух за рухом щипці для розпрямлення волосся Philips Prestige налаштовуються під вас. Їхній активний цифровий датчик вимірює температуру волосся більше 20 000 разів за сеанс укладки для забезпечення щоразу персоналізованого використання.
Розумний мікропроцесор – це штучний інтелект SenseIQ. Він постійно аналізує і регулює температуру. Адаптуючи тепло до вашого волосся, щипці для розпрямлення волосся запобігають перегріванню, забезпечуючи очікувані результати укладки.
Забезпечте волоссю ексклюзивний догляд, який воно заслуговує. Щипці для розпрямлення волосся з технологією SenseIQ зберігають до 70%** природної вологи волосся для забезпечення елегантного, здорового вигляду, наповненого блиском.
Щипці для розпрямлення волосся, які нагріваються за лічені секунди, ковзають по волоссю за кілька проходів завдяки на 20% більшим*** пластинам. Вибирайте з-поміж 14 налаштувань температури для потрібної вам укладки.
Пересувайтеся поверхнею волосся без потягування завдяки ультрагладким пластинам зі спеціальним антифрикційним покриттям.
Одним натисненням кнопки виберіть один із трьох режимів на основі типу волосся. Швидкий режим: нагрівається до 210 °C для волосся, яке важко розпрямлювати, включаючи грубе, жорстке або кучеряве. Звичайний режим: нагрівається до 190 °C для використання на текстурованому або трохи хвилястому волоссі. Лагідний режим: нагрівається до 170 °C для використання з тонким, слабким, білявим або пофарбованим волоссям. Для захисту волосся SenseIQ автоматично активується в усіх режимах.
Хочете зробити хвильки? Жодних проблем. Покладіть пасмо волосся між пластинами і повертайте щипці для розпрямлення волосся досередини або назовні, проводячи ними по волоссю. Вільною рукою візьміть за холодний носик для додаткового контролю й точності.
Стильний футляр, який скручується, служить жаростійким килимком, що допомагає вкладати волосся будь-де. Він також безпечно зберігає щипці для розпрямлення волосся вдома чи під час подорожей.
Технології для догляду
Характеристики
Технічні характеристики
Аксесуари
Обслуговування