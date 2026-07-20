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Більше не доступний
Технологія SenseIQ – визначає, адаптується та дбає про волосся
Зберігає до 70%** природної вологи волосся
3 режими укладки та 14 температурних режими
Інноваційна система іонізації Tetra Ionic
Ультрагладкі пластини зі спеціальним антифрикційним покриттям
Технологія SenseIQ для персоналізованого розпрямлення. Визначає: активний цифровий датчик вимірює температуру волосся більше 20 000 разів за сеанс укладки. Адаптує: розумний мікропроцесор автоматично регулює температуру для запобігання перегріванню волосся. Піклується: наша технологія визначення та адаптації захищає волосся під час вкладання, зберігаючи до 70% природної вологи**.
Підтверджено збереження до 93% важливої сили волосся* – щипці для розпрямлення волосся із SenseIQ гарантують здоров’я волосся всередині та елегантний і блискучий вигляд ззовні.
Дозвольте волоссю відчути збагачувальну присутність іонів завдяки тетра-іонній системі. Запатентований дизайн забезпечує вихід мільйонів іонів через 4 спеціальні отвори з обох сторін щипців для розпрямлення волосся. Збагачувальні молекули усувають електростатику, скуйовдження і надають волоссю блиску.
4.7
з 5
591
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Nota777
20/07/2026
Україна
Виріб має чудові функції!
Я з тих людей, які не поспішають писати відгук після двох-трьох місяців роботи з інструментом. Для того, щоб відгук був максимально чесним - потрібний час на ознайомлення. Я поставила найвищу оцінку стайлеру-випрямлячу Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000, тому що він дійсно її заслуговує! Всі заявлені виробником функції працюють на відмінно, дизайн вище всяких похвал! Улюблена річ! Задоволена на всі 100%, найкращий з усіх, якими користувалася! З усією відповідальністю рекомендую іншим покупцям!
Плюси
Якісний, багатофункціональний, сучасний дизайн, адекватна ціна
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000
Date of Use 2025-07-07
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000
Date of Use 2025-07-07
Serna
20/07/2026
Україна
Чудово
Купувала на подарунок подрузі, тому враження з її слів - дуже задоволена подарунком !!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000
Date of Use 2026-05-24
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000
Date of Use 2026-05-24
Inna 777
20/07/2026
Україна
Гарна покупка
Легкий, збільшена довжина та розмір пластин не вплинуло на вагу. зручний щнур, не зкручується. волосся вирівнює за одне повільне проходження, я використовую температуру 170 ( маю густе волосся, фарбоване та пористе), додає додаткового блиску. Я задоволена
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000
Date of Use 2026-06-10
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Стайлер-випрямляч Philips SenseIQ BHS838/00 серії 8000
Date of Use 2026-06-10
Режим SenseIQ при 200 °C, вражаючі результати
Режим SenseIQ при 170 °C
порівняно з Philips HP8372