Легке розпрямлення волосся за допомогою 3 режимів укладки

Одним натисненням кнопки виберіть один із трьох режимів на основі типу волосся. Швидкий режим: нагрівається до 210 °C для волосся, яке важко розпрямлювати, включаючи грубе, жорстке або кучеряве. Звичайний режим: нагрівається до 190 °C для використання на текстурованому або трохи хвилястому волоссі. Лагідний режим: нагрівається до 170 °C для використання з тонким, слабким, білявим або пофарбованим волоссям. Для захисту волосся SenseIQ автоматично активується в усіх режимах.