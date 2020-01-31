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Дбайливий догляд для сильного волосся
Випрямляч Philips серії 8000 із технологією SenseIQ адаптується до типу волосся і втримує природну вологу глибоко всередині. Індивідуальний підхід до випрямлення зберігає силу волосся та здоровий блиск під час укладання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дбайливий догляд для сильного волосся
Випрямляч Philips серії 8000 із технологією SenseIQ адаптується до типу волосся і втримує природну вологу глибоко всередині. Індивідуальний підхід до випрямлення зберігає силу волосся та здоровий блиск під час укладання. Переглянути усі переваги
Дбайливий догляд для сильного волосся
Випрямляч Philips серії 8000 із технологією SenseIQ адаптується до типу волосся і втримує природну вологу глибоко всередині. Індивідуальний підхід до випрямлення зберігає силу волосся та здоровий блиск під час укладання. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дбайливий догляд для сильного волосся
Випрямляч Philips серії 8000 із технологією SenseIQ адаптується до типу волосся і втримує природну вологу глибоко всередині. Індивідуальний підхід до випрямлення зберігає силу волосся та здоровий блиск під час укладання. Переглянути усі переваги
Випрямляч із технологією SenseIQ
Усього:
Технологія SenseIQ відстежує, адаптується та доглядає за волоссям у режимі реального часу, випрямляючи та надаючи йому доглянутого блискучого вигляду. Інфрачервоні датчики визначають температуру волосся понад 20 000 разів за сеанс і регулюють нагрівання, щоб запобігти пошкодженню, зберігаючи до 70% природної вологи* й насичуючи його мільйонами іонів.
Активний цифровий датчик пристрою вимірює температуру волосся рух за рухом більше 20 000 разів за сеанс укладки для створення щоразу персоналізованого режиму.
Інтелектуальний регулятор тепла захищає волосся в унікальний спосіб. Розумний мікропроцесор аналізує та налаштовує температуру струменя повітря, адаптуючи її, щоб запобігти перегріванню.
Подаруйте своєму волоссю ексклюзивний догляд, на який воно заслуговує. Технологія SenseIQ зберігає до 70%** природної вологи для доглянутого, міцного й здорового вигляду волосся, наповненого блиском.
Запатентована технологія вивільняє мільйони іонів для усування електростатики й надання волоссю глянцевого блиску. Чотири потужні форсунки рівномірно розподіляють іони, щоб досягти кожного пасма.
Надзвичайно гладкі нагрівальні пластини на 20% більші***, що дозволяє збільшити охоплення волосся за кожен рух. Спеціальне антифрикційне покриття легко ковзає по волоссю, не висмикуючи його.
Вибирайте один із трьох режимів – швидкий, звичайний або лагідний – залежно від типу вашого волосся. Для захисту волосся SenseIQ автоматично активується в усіх режимах.
Для різних типів волосся та укладок можна вибрати температуру в діапазоні від 120 °C до 230 °C.
Носик стайлера вкритий теплоізоляційним матеріалом, що зберігає його прохолодним на дотик для укладання двома руками у важкодоступних місцях, наприклад на потилиці.
Захисний чохол та стильна сумка зручні для зберігання і подорожей. У відкритому стані чохол виконує додаткову функцію термостійкого килимка.
Технічні характеристики
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Технології для догляду
Насадки
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