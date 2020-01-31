Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    8000 Series

    Випрямляч із технологією SenseIQ

    BHS838/00
    Загальна оцінка / 5
    • Дбайливий догляд для сильного волосся Дбайливий догляд для сильного волосся Дбайливий догляд для сильного волосся
      -{discount-value}

      8000 Series Випрямляч із технологією SenseIQ

      BHS838/00
      Загальна оцінка / 5

      Дбайливий догляд для сильного волосся

      Випрямляч Philips серії 8000 із технологією SenseIQ адаптується до типу волосся і втримує природну вологу глибоко всередині. Індивідуальний підхід до випрямлення зберігає силу волосся та здоровий блиск під час укладання. Переглянути усі переваги

      8000 Series Випрямляч із технологією SenseIQ

      Дбайливий догляд для сильного волосся

      Випрямляч Philips серії 8000 із технологією SenseIQ адаптується до типу волосся і втримує природну вологу глибоко всередині. Індивідуальний підхід до випрямлення зберігає силу волосся та здоровий блиск під час укладання. Переглянути усі переваги

      Дбайливий догляд для сильного волосся

      Випрямляч Philips серії 8000 із технологією SenseIQ адаптується до типу волосся і втримує природну вологу глибоко всередині. Індивідуальний підхід до випрямлення зберігає силу волосся та здоровий блиск під час укладання. Переглянути усі переваги

      8000 Series Випрямляч із технологією SenseIQ

      Дбайливий догляд для сильного волосся

      Випрямляч Philips серії 8000 із технологією SenseIQ адаптується до типу волосся і втримує природну вологу глибоко всередині. Індивідуальний підхід до випрямлення зберігає силу волосся та здоровий блиск під час укладання. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        8000 Series

        8000 Series

        Випрямляч із технологією SenseIQ

        - {discount-value}

        Усього:

        Дбайливий догляд для сильного волосся

        Утримує 70% природної вологи волосся**

        • Персоналізована технологія
        • Збереження до 70%** вологи
        • Збереження сили волосся*
        • У чотири рази більше іонів***
        Персоналізоване розпрямлення

        Персоналізоване розпрямлення

        Технологія SenseIQ відстежує, адаптується та доглядає за волоссям у режимі реального часу, випрямляючи та надаючи йому доглянутого блискучого вигляду. Інфрачервоні датчики визначають температуру волосся понад 20 000 разів за сеанс і регулюють нагрівання, щоб запобігти пошкодженню, зберігаючи до 70% природної вологи* й насичуючи його мільйонами іонів.

        Визначає температуру волосся

        Визначає температуру волосся

        Активний цифровий датчик пристрою вимірює температуру волосся рух за рухом більше 20 000 разів за сеанс укладки для створення щоразу персоналізованого режиму.

        Адаптує параметри розпрямляння

        Адаптує параметри розпрямляння

        Інтелектуальний регулятор тепла захищає волосся в унікальний спосіб. Розумний мікропроцесор аналізує та налаштовує температуру струменя повітря, адаптуючи її, щоб запобігти перегріванню.

        Догляд за волоссям в унікальний спосіб

        Догляд за волоссям в унікальний спосіб

        Подаруйте своєму волоссю ексклюзивний догляд, на який воно заслуговує. Технологія SenseIQ зберігає до 70%** природної вологи для доглянутого, міцного й здорового вигляду волосся, наповненого блиском.

        Унікальна тетра-іонна система для блискучого й слухняного волосся

        Унікальна тетра-іонна система для блискучого й слухняного волосся

        Запатентована технологія вивільняє мільйони іонів для усування електростатики й надання волоссю глянцевого блиску. Чотири потужні форсунки рівномірно розподіляють іони, щоб досягти кожного пасма.

        Довгі надзвичайно гладкі пластини для більшого охоплення за один прохід

        Довгі надзвичайно гладкі пластини для більшого охоплення за один прохід

        Надзвичайно гладкі нагрівальні пластини на 20% більші***, що дозволяє збільшити охоплення волосся за кожен рух. Спеціальне антифрикційне покриття легко ковзає по волоссю, не висмикуючи його.

        Легке розпрямлення волосся за допомогою 3 режимів укладки

        Легке розпрямлення волосся за допомогою 3 режимів укладки

        Вибирайте один із трьох режимів – швидкий, звичайний або лагідний – залежно від типу вашого волосся. Для захисту волосся SenseIQ автоматично активується в усіх режимах.

        14 режимів температури на будь-який смак

        14 режимів температури на будь-який смак

        Для різних типів волосся та укладок можна вибрати температуру в діапазоні від 120 °C до 230 °C.

        Холодний носик для безпечного та легкого моделювання

        Холодний носик для безпечного та легкого моделювання

        Носик стайлера вкритий теплоізоляційним матеріалом, що зберігає його прохолодним на дотик для укладання двома руками у важкодоступних місцях, наприклад на потилиці.

        Футляр для зберігання виконує функцію термостійкого килимка

        Футляр для зберігання виконує функцію термостійкого килимка

        Захисний чохол та стильна сумка зручні для зберігання і подорожей. У відкритому стані чохол виконує додаткову функцію термостійкого килимка.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Напруга
          240  В
          Довжина шнура
          2 м
          Потужність (Вт)
          1800  Вт

        • Обслуговування

          Міжнародна гарантія
          2 роки

        • Технології для догляду

          Іонна технологія
          Удвічі більше іонів

        • Насадки

          Насадка
          7 дюймів

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            • ламкість волосся перевірено після 3 місяців змодельованого використання. Протестовано на неушкодженому волоссі європейської/азіатської раси за температури 200 °C.
            • * У разі використання з режимом SenseIQ
            • ** Порівняно з HP8372

            Способи оплати:

            Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання:

            Підтримка інтернет-магазину
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

            © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.