КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

BM50B Wireless multiroom music system

BM50B/10

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Переглянути всі переваги
Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Пряме з’єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Пряме з’єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з’єднання USB Direct.

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

07/12/2016

Polska

Polska

doskonały

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції