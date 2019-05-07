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izzy BM5B wireless multiroom speaker

BM5B/10

4.3

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Відтворення музики в одній кімнаті через Bluetooth

Відтворення музики в одній кімнаті через Bluetooth

Гучномовець Philips izzy забезпечує потокову передачу улюбленої музики з телефону, планшета або комп’ютера незалежно від додатка для музики чи радіо, який Ви використовуєте.

Об’єднайте у групу до 5 гучномовців izzy за допомогою технології izzylink™ для відтворення у різних кімнатах

Об’єднайте у групу до 5 гучномовців izzy за допомогою технології izzylink™ для відтворення у різних кімнатах

izzylink™ – це бездротова технологія, яка використовує стандарт IEEE 802.11n, щоб з’єднати кілька гучномовців для утворення бездротової мережі. Мережа з’єднує до п’яти гучномовців без використання маршрутизатора, пароля Wi-Fi чи будь-якого мобільного додатка розумного пристрою для налаштування. Гучномовці izzy можна легко додати до мережі для одночасного відтворення музики в різних кімнатах. На кожному гучномовці можна легко вибрати одиничний режим для індивідуального використання або груповий режим для музики в режимі багатокімнатної системи одним натисненням.

Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів, додатків

Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів, додатків

Для налаштування не потрібні маршрутизатор, пароль та додатки. Просто натисніть і довго утримуйте кнопку "GROUP" на двох гучномовцях для першого налаштування. Повторіть процедуру, щоб додати 3-й, 4-й або 5-й гучномовець. Кожне тривале натиснення кнопки "Group" дозволяє додати один новий гучномовець. Відтворювати музику в режимі багатокімнатної системи ще ніколи не було так легко. Після завершення мережу izzylink™ буде збережено навіть тоді, коли гучномовець буде від’єднано від електромережі.

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Відгуки

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4.3

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про izzy BM5B boxă wireless multiroom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

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