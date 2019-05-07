Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Гучномовець Philips izzy забезпечує потокову передачу улюбленої музики з телефону, планшета або комп’ютера незалежно від додатка для музики чи радіо, який Ви використовуєте.
izzylink™ – це бездротова технологія, яка використовує стандарт IEEE 802.11n, щоб з’єднати кілька гучномовців для утворення бездротової мережі. Мережа з’єднує до п’яти гучномовців без використання маршрутизатора, пароля Wi-Fi чи будь-якого мобільного додатка розумного пристрою для налаштування. Гучномовці izzy можна легко додати до мережі для одночасного відтворення музики в різних кімнатах. На кожному гучномовці можна легко вибрати одиничний режим для індивідуального використання або груповий режим для музики в режимі багатокімнатної системи одним натисненням.
Для налаштування не потрібні маршрутизатор, пароль та додатки. Просто натисніть і довго утримуйте кнопку "GROUP" на двох гучномовцях для першого налаштування. Повторіть процедуру, щоб додати 3-й, 4-й або 5-й гучномовець. Кожне тривале натиснення кнопки "Group" дозволяє додати один новий гучномовець. Відтворювати музику в режимі багатокімнатної системи ще ніколи не було так легко. Після завершення мережу izzylink™ буде збережено навіть тоді, коли гучномовець буде від’єднано від електромережі.
4.3
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
spuma
07/05/2019
România
performanta
usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про izzy BM5B boxă wireless multiroom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про izzy BM5B boxă wireless multiroom
CLE1
02/12/2017
Polska
Fajny, ładny i prosty w obsłudze
Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Żaba93
15/01/2017
Polska
Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.
Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom