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Більше не доступний
BM5C/10
Гучномовець Philips izzy забезпечує потокову передачу улюбленої музики з телефону, планшета або комп’ютера незалежно від додатка для музики чи радіо, який Ви використовуєте.
izzylink™ – це бездротова технологія, яка використовує стандарт IEEE 802.11n, щоб з’єднати кілька гучномовців для утворення бездротової мережі. Мережа з’єднує до п’яти гучномовців без використання маршрутизатора, пароля Wi-Fi чи будь-якого мобільного додатка розумного пристрою для налаштування. Гучномовці izzy можна легко додати до мережі для одночасного відтворення музики в різних кімнатах. На кожному гучномовці можна легко вибрати одиничний режим для індивідуального використання або груповий режим для музики в режимі багатокімнатної системи одним натисненням.
Для налаштування не потрібні маршрутизатор, пароль та додатки. Просто натисніть і довго утримуйте кнопку "GROUP" на двох гучномовцях для першого налаштування. Повторіть процедуру, щоб додати 3-й, 4-й або 5-й гучномовець. Кожне тривале натиснення кнопки "Group" дозволяє додати один новий гучномовець. Відтворювати музику в режимі багатокімнатної системи ще ніколи не було так легко. Після завершення мережу izzylink™ буде збережено навіть тоді, коли гучномовець буде від’єднано від електромережі.
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