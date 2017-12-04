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BM60B Wireless multiroom music system

BM60B/10

4

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

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Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Відтворення MP3-CD, CD та CD-R/RW

Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Пряме з’єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Пряме з’єднання USB Direct для зручного відтворення MP3-музики

Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з’єднання USB Direct.

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Відгуки

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4.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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