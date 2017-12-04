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Термін "MP3" означає "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3 дюйма)". MP3 – це революційна технологія стиснення, за допомогою якої великі цифрові музичні файли можна зменшити в 10 разів без суттєвого погіршення якості аудіо. MP3 став стандартним форматом стиснення аудіо, який використовується в Інтернеті й забезпечує швидку та легку передачу аудіофайлів.
Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Завдяки можливості передачі файлів можна легко, зручно та цікаво отримати доступ до більшої кількості цифрової музики через вбудоване пряме з’єднання USB Direct.
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
CLE1
04/12/2017
Polska
Naprawdę przyzwoity sprzęt
Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom