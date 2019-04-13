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Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням
Портативний гучномовець Philips izzy BM6 забезпечує бездротове відтворення музики через Bluetooth. Завдяки захисту від бризок його можна брати до ванної кімнати, кухні чи на вулицю. Почніть із використання одного виробу, а потім додайте інші для відтворення музики в різних кімнатах. Просте налаштування без використання маршрутизатора, пароля чи додатків.
Bluetooth®
Захист від бризок
Акумуляторна батарея
izzylink™ для багатокімнатної системи
Виконайте з’єднання у пару з 2 розумними пристроями одночасно для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з’єднання у пару та повторного під’єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої спочатку призупиніть цю пісню на поточному пристрої, а потім відтворіть нову пісню на іншому пристрої. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і легко обмінюйтеся музикою.
Philips izzy BM6 із двома 2-дюймовими повнодіапазонними динаміками з двома протилежними пасивними випромінювачами забезпечує збалансований чіткий звук.
У кожній групі izzylink™ будь-який гучномовець може бути основним, який передає музику іншим. Щоб поділитися власною музикою, натисніть кнопку Bluetooth на гучномовці у Вашій кімнаті й ця музика лунатиме із пристрою. Інші гучномовці в тій самій групі izzylink™ відтворюватимуть ту саму музику синхронізовано одночасно. Обмінюватися музикою так просто!
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи