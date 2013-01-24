Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

BM6B/10
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
  • Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням
    -{discount-value}

    бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

    BM6B/10
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням

    Портативний гучномовець Philips izzy BM6 забезпечує бездротове відтворення музики через Bluetooth. Завдяки захисту від бризок його можна брати до ванної кімнати, кухні чи на вулицю. Почніть із використання одного виробу, а потім додайте інші для відтворення музики в різних кімнатах. Просте налаштування без використання маршрутизатора, пароля чи додатків. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

    Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням

    Портативний гучномовець Philips izzy BM6 забезпечує бездротове відтворення музики через Bluetooth. Завдяки захисту від бризок його можна брати до ванної кімнати, кухні чи на вулицю. Почніть із використання одного виробу, а потім додайте інші для відтворення музики в різних кімнатах. Просте налаштування без використання маршрутизатора, пароля чи додатків. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all multi-room

      Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням

      • Bluetooth®
      • Захист від бризок
      • Акумуляторна батарея
      • izzylink™ для багатокімнатної системи
      Відтворення музики в одній кімнаті через Bluetooth

      Відтворення музики в одній кімнаті через Bluetooth

      Гучномовець Philips izzy забезпечує потокову передачу улюбленої музики з телефону, планшета або комп’ютера незалежно від додатка для музики чи радіо, який Ви використовуєте.

      Об’єднайте у групу до 5 гучномовців izzy за допомогою технології izzylink™ для відтворення у різних кімнатах

      Об’єднайте у групу до 5 гучномовців izzy за допомогою технології izzylink™ для відтворення у різних кімнатах

      izzylink™ – це бездротова технологія, яка використовує стандарт IEEE 802.11n, щоб з’єднати кілька гучномовців для утворення бездротової мережі. Мережа з’єднує до п’яти гучномовців без використання маршрутизатора, пароля Wi-Fi чи будь-якого мобільного додатка розумного пристрою для налаштування. Гучномовці izzy можна легко додати до мережі для одночасного відтворення музики в різних кімнатах. На кожному гучномовці можна легко вибрати одиничний режим для індивідуального використання або груповий режим для музики в режимі багатокімнатної системи одним натисненням.

      Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів, додатків

      Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів, додатків

      Для налаштування не потрібні маршрутизатор, пароль та додатки. Просто натисніть і довго утримуйте кнопку "GROUP" на двох гучномовцях для першого налаштування. Повторіть процедуру, щоб додати 3-й, 4-й або 5-й гучномовець. Кожне тривале натиснення кнопки "Group" дозволяє додати один новий гучномовець. Відтворювати музику в режимі багатокімнатної системи ще ніколи не було так легко. Після завершення мережу izzylink™ буде збережено навіть тоді, коли гучномовець буде від’єднано від електромережі.

      Зміна основного гучномовця у групі одним натисненням

      Зміна основного гучномовця у групі одним натисненням

      У кожній групі izzylink™ будь-який гучномовець може бути основним, який передає музику іншим. Щоб поділитися власною музикою, натисніть кнопку Bluetooth на гучномовці у Вашій кімнаті й ця музика лунатиме із пристрою. Інші гучномовці в тій самій групі izzylink™ відтворюватимуть ту саму музику синхронізовано одночасно. Обмінюватися музикою так просто!

      Два динаміки та пасивні випромінювачі забезпечують захоплююче звучання

      Два динаміки та пасивні випромінювачі забезпечують захоплююче звучання

      Philips izzy BM6 із двома 2-дюймовими повнодіапазонними динаміками з двома протилежними пасивними випромінювачами забезпечує збалансований чіткий звук.

      Вбудована акумуляторна літій-іонна батарея для відтворення у будь-якому місці

      Вбудована акумуляторна літій-іонна батарея для відтворення у будь-якому місці

      Конструкція із захистом від бризок ідеальна для використання на вулиці (IPX4)

      Завдяки водонепроникній конструкції слухати музику можна у вологому середовищі та під час дощу. Доведено, що внутрішні компоненти, які протестовано на відповідність найжорсткішим стандартам IPX4, захищено від несприятливих погодних умов, що дозволяє слухати музику у ванній кімнаті, кухні або навіть на вулиці в будь-яку погоду.

      Миттєвий обмін музикою між 2 пристроями завдяки режиму МУЛЬТИСПАРЕННЯ

      Виконайте з’єднання у пару з 2 розумними пристроями одночасно для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з’єднання у пару та повторного під’єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої спочатку призупиніть цю пісню на поточному пристрої, а потім відтворіть нову пісню на іншому пристрої. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і легко обмінюйтеся музикою.

      Технічні характеристики

      • Сумісність

        Планшети та смартфони Android
        із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії
        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • iPad Air
        • iPad Air 2
        • iPad mini
        • iPad mini 2
        • iPad mini 3
        • iPad із точковим дисплеєм
        • new iPad
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        • iPhone 6S
        iPod touch
        3-є покоління або пізніше
        інші музичні пристрої
        із Bluetooth 2.1 або новішої версії
        Працює з
        • більшістю смартфонів із Bluetooth
        • музичними пристроями
        • планшетами

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        2 x 7,5 Вт (із живленням від електромережі); 2 x 5 Вт (із живленням від батареї)
        Гучномовці
        2 x 2-дюймові повнодіапазонні динаміки; 2 x пасивні випромінювачі
        Звукова система
        Стерео
        Регулювання гучності
        Збільшення/зменшення гучності

      • Зручність

        Водонепроникність
        IPX4

      • Під'єднання

        Аудіовхід (3,5 мм)
        Так

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Адаптер змінного/постійного струму
        • Гарантійний талон
        • Короткий посібник зі встановлення

      • Потужність

        Час роботи від батареї
        • 8 год. (Bluetooth)
        • 4 год. (багатокімнатна система)

      • Розміри

        Розміри виробу (ШxГxВ)
        92 x 92 x 200 мм
        Розміри упаковки (ШxГxВ)
        122 x 122 x 278 мм
        Вага виробу
        0,604  кг
        Вага з упаковкою
        1,059  кг

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Адаптер змінного/постійного струму
      • Гарантійний талон
      • Короткий посібник зі встановлення

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись