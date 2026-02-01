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Більше не доступний

izzyбездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

BM6W/10

Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням

Портативний гучномовець Philips izzy BM6 забезпечує бездротове відтворення музики через Bluetooth. Завдяки захисту від бризок його можна брати до ванної кімнати, кухні чи на вулицю. Почніть із використання одного виробу, а потім додайте інші для відтворення музики в різних кімнатах. Просте налаштування без використання маршрутизатора, пароля чи додатків.

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Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням

  • Bluetooth®

  • Захист від бризок

  • Акумуляторна батарея

  • izzylink™ для багатокімнатної системи

Відтворення музики в одній кімнаті через Bluetooth

Відтворення музики в одній кімнаті через Bluetooth

Гучномовець Philips izzy забезпечує потокову передачу улюбленої музики з телефону, планшета або комп’ютера незалежно від додатка для музики чи радіо, який Ви використовуєте.

Об’єднайте у групу до 5 гучномовців izzy за допомогою технології izzylink™ для відтворення у різних кімнатах

Об’єднайте у групу до 5 гучномовців izzy за допомогою технології izzylink™ для відтворення у різних кімнатах

izzylink™ – це бездротова технологія, яка використовує стандарт IEEE 802.11n, щоб з’єднати кілька гучномовців для утворення бездротової мережі. Мережа з’єднує до п’яти гучномовців без використання маршрутизатора, пароля Wi-Fi чи будь-якого мобільного додатка розумного пристрою для налаштування. Гучномовці izzy можна легко додати до мережі для одночасного відтворення музики в різних кімнатах. На кожному гучномовці можна легко вибрати одиничний режим для індивідуального використання або груповий режим для музики в режимі багатокімнатної системи одним натисненням.

Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів, додатків

Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів, додатків

Для налаштування не потрібні маршрутизатор, пароль та додатки. Просто натисніть і довго утримуйте кнопку "GROUP" на двох гучномовцях для першого налаштування. Повторіть процедуру, щоб додати 3-й, 4-й або 5-й гучномовець. Кожне тривале натиснення кнопки "Group" дозволяє додати один новий гучномовець. Відтворювати музику в режимі багатокімнатної системи ще ніколи не було так легко. Після завершення мережу izzylink™ буде збережено навіть тоді, коли гучномовець буде від’єднано від електромережі.

Технічні характеристики

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