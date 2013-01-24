Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів, додатків

Для налаштування не потрібні маршрутизатор, пароль та додатки. Просто натисніть і довго утримуйте кнопку "GROUP" на двох гучномовцях для першого налаштування. Повторіть процедуру, щоб додати 3-й, 4-й або 5-й гучномовець. Кожне тривале натиснення кнопки "Group" дозволяє додати один новий гучномовець. Відтворювати музику в режимі багатокімнатної системи ще ніколи не було так легко. Після завершення мережу izzylink™ буде збережено навіть тоді, коли гучномовець буде від’єднано від електромережі.