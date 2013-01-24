Інші елементи комплектації
- Адаптер змінного/постійного струму
- Гарантійний талон
- Короткий посібник зі встановлення
Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням
Бездротовий гучномовець багатокімнатної системи Philips izzy BM7 забезпечує бездротове відтворення музики через Bluetooth. Одним натисненням кнопки 5 гучномовців izzy починають одночасно відтворювати музику в кожній кімнаті без жодних проблем. Просте налаштування без використання маршрутизатора, пароля чи додатків. Переглянути усі переваги
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Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням
Бездротовий гучномовець багатокімнатної системи Philips izzy BM7 забезпечує бездротове відтворення музики через Bluetooth. Одним натисненням кнопки 5 гучномовців izzy починають одночасно відтворювати музику в кожній кімнаті без жодних проблем. Просте налаштування без використання маршрутизатора, пароля чи додатків. Переглянути усі переваги
Гучномовець Philips izzy забезпечує потокову передачу улюбленої музики з телефону, планшета або комп’ютера незалежно від додатка для музики чи радіо, який Ви використовуєте.
izzylink™ – це бездротова технологія, яка використовує стандарт IEEE 802.11n, щоб з’єднати кілька гучномовців для утворення бездротової мережі. Мережа з’єднує до п’яти гучномовців без використання маршрутизатора, пароля Wi-Fi чи будь-якого мобільного додатка розумного пристрою для налаштування. Гучномовці izzy можна легко додати до мережі для одночасного відтворення музики в різних кімнатах. На кожному гучномовці можна легко вибрати одиничний режим для індивідуального використання або груповий режим для музики в режимі багатокімнатної системи одним натисненням.
Для налаштування не потрібні маршрутизатор, пароль та додатки. Просто натисніть і довго утримуйте кнопку "GROUP" на двох гучномовцях для першого налаштування. Повторіть процедуру, щоб додати 3-й, 4-й або 5-й гучномовець. Кожне тривале натиснення кнопки "Group" дозволяє додати один новий гучномовець. Відтворювати музику в режимі багатокімнатної системи ще ніколи не було так легко. Після завершення мережу izzylink™ буде збережено навіть тоді, коли гучномовець буде від’єднано від електромережі.
У кожній групі izzylink™ будь-який гучномовець може бути основним, який передає музику іншим. Щоб поділитися власною музикою, натисніть кнопку Bluetooth на гучномовці у Вашій кімнаті й ця музика лунатиме із пристрою. Інші гучномовці в тій самій групі izzylink™ відтворюватимуть ту саму музику синхронізовано одночасно. Обмінюватися музикою так просто!
Легко з’єднуйте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв’язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з’єднання у пару Bluetooth і потокову передачу музики.
Цей стерео гучномовець пропонує потужні 2-смугові гучномовці з великими пасивними випромінювачами для детального та насиченого стереозвуку. Вдосконалена система обробки звуку покращує відтворення музики – кожна нота відтворюється з точністю, а кожна пауза бездоганно тиха. Запатентована технологія обробки цифрового звуку Philips оптимізує роботу компактних гучномовців, забезпечуючи насичений всеосяжний звук, який є збалансованим, динамічним і без жодного спотворення.
Виконайте з’єднання у пару з 2 розумними пристроями одночасно для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з’єднання у пару та повторного під’єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої спочатку призупиніть цю пісню на поточному пристрої, а потім відтворіть нову пісню на іншому пристрої. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і легко обмінюйтеся музикою.
izzylink™ поширює усі джерела музики та музичні додатки або радіододатки на смартфонах, планшетах або комп’ютерах бездротовим способом у кожну кімнату.
Передавайте улюблену музику з телефону, планшета або комп’ютера незалежно від того, який музичний додаток чи радіододаток Ви використовуєте. Поширюйте улюблену музику бездротовим способом у кожну кімнату за допомогою Bluetooth.
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