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Більше не доступний

izzyбездротовий гучномовець багатокімнатної системи

BM7B/10

Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням

Бездротовий гучномовець багатокімнатної системи Philips izzy BM7 забезпечує бездротове відтворення музики через Bluetooth. Одним натисненням кнопки 5 гучномовців izzy починають одночасно відтворювати музику в кожній кімнаті без жодних проблем. Просте налаштування без використання маршрутизатора, пароля чи додатків.

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Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням

  • Bluetooth®

  • Потужність 30 Вт RMS

  • NFC

  • izzylink™ для багатокімнатної системи

Об’єднайте у групу до 5 гучномовців izzy за допомогою технології izzylink™ для відтворення у різних кімнатах

Об’єднайте у групу до 5 гучномовців izzy за допомогою технології izzylink™ для відтворення у різних кімнатах

izzylink™ – це бездротова технологія, яка використовує стандарт IEEE 802.11n, щоб з’єднати кілька гучномовців для утворення бездротової мережі. Мережа з’єднує до п’яти гучномовців без використання маршрутизатора, пароля Wi-Fi чи будь-якого мобільного додатка розумного пристрою для налаштування. Гучномовці izzy можна легко додати до мережі для одночасного відтворення музики в різних кімнатах. На кожному гучномовці можна легко вибрати одиничний режим для індивідуального використання або груповий режим для музики в режимі багатокімнатної системи одним натисненням.

Відтворення музики в одній кімнаті через Bluetooth

Відтворення музики в одній кімнаті через Bluetooth

Гучномовець Philips izzy забезпечує потокову передачу улюбленої музики з телефону, планшета або комп’ютера незалежно від додатка для музики чи радіо, який Ви використовуєте.

Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів, додатків

Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів, додатків

Для налаштування не потрібні маршрутизатор, пароль та додатки. Просто натисніть і довго утримуйте кнопку "GROUP" на двох гучномовцях для першого налаштування. Повторіть процедуру, щоб додати 3-й, 4-й або 5-й гучномовець. Кожне тривале натиснення кнопки "Group" дозволяє додати один новий гучномовець. Відтворювати музику в режимі багатокімнатної системи ще ніколи не було так легко. Після завершення мережу izzylink™ буде збережено навіть тоді, коли гучномовець буде від’єднано від електромережі.

Технічні характеристики

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