Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками протягом тижнів завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та головці, яку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками протягом тижнів завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та головці, яку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками протягом тижнів завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та головці, яку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Епіляція – це просто
Насолоджуйтеся гладенькими ніжками протягом тижнів завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та головці, яку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги
Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів
2 налаштування швидкості для видалення тоншого і товстішого волосся та забезпечення більш персоналізованих процедур.
Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!
Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни
Аксесуари
Простота у користуванні
Ефективність
Технічні характеристики
Характеристики
Обслуговування
Конструкція