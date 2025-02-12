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      Epilator Series 2000 Дротовий епілятор

      BRE228/00

      Загальна оцінка / 5
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      Делікатна й лагідна дія

      Спробуйте довготривале видалення волосся, лагідне до вашої шкіри, і насолоджуйтеся гладенькою шкірою до 28 днів. Ми розуміємо, що епіляція може лякати. Але за умови регулярного виконання вона стає менш болісною*!

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      Epilator Series 2000 Дротовий епілятор

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      Epilator Series 2000
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      Epilator Series 2000

      Дротовий епілятор

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      Зареєструйте ваш епілятор в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.

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      Зареєструйте епілятор в системі My Philips протягом 90 днів й отримайте додатковий рік гарантії.

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      Делікатна й лагідна дія

      Лагідний до вас і вашої шкіри

      • Для ніг
      Гладенька шкіра до 4 тижнів

      Гладенька шкіра до 4 тижнів

      Насолоджуйтесь відчуттям гладенької шкіри, яке триває неймовірно довго. Епілятор може звільнити вас від рутинних процедур видалення волосся на термін до 4 тижнів.

      Легка епіляція пінцетами

      Легка епіляція пінцетами

      Насолоджуйтесь легкою й надзвичайно гладкою епіляцією вдома з цим милим епілятором. Він видаляє навіть короткі волоски, як під час воскової епіляції, без зайвих клопотів і потреби відвідувати салон. Серйозно.

      Гладенька шкіра й ековідповідальність

      Гладенька шкіра й ековідповідальність

      Одноразова покупка з паперовою упаковкою, без батарейок і з ручкою, яку виготовленою на 50% із перероблених матеріалів – цей епілятор має на меті мінімізувати вплив на навколишнє середовище.

      Ідеальний стартовий варіант

      Ідеальний стартовий варіант

      Гладенька шкіра починається тут. Підключіть, виконайте епіляцію і готово. Вам знадобиться всього 10 хвилин для обох гомілок.

      Епіляція завжди і всюди

      Епіляція завжди і всюди

      Наш епілятор розміром із долоню має нековзку ручку, що робить його настільки ж простим у використанні, як і привабливим на вигляд. Чи то для зберігання, чи то для подорожей.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        Так

      • Конструкція

        Ручка
        Нековзке покриття

      • Характеристики

        1 режим швидкості
        Так
        Робота від мережі
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Простота у користуванні

        Головку епілятора можна мити
        Так

      • Ефективність

        Система епіляції
        Ефективна система епіляції

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Щітка для очищення
      Badge-D2C

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      • 87% погоджуються, iHUT Netherlands, n=28, 2024.

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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