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Satinelle Essential

Компактний дротовий епілятор

BRE235/00
Загальна оцінка / 5
  • Епіляція – це просто Епіляція – це просто Епіляція – це просто
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    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    BRE235/00
    Загальна оцінка / 5

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками протягом тижнів завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та головці, яку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги

    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками протягом тижнів завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та головці, яку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками протягом тижнів завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та головці, яку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги

    Satinelle Essential Компактний дротовий епілятор

    Епіляція – це просто

    Насолоджуйтеся гладенькими ніжками протягом тижнів завдяки епілятору Philips Satinelle. Він лагідно видаляє волосся довжиною лише 0,5 мм із коренем. Епіляція – це просто завдяки ергономічній ручці та головці, яку можна мити для оптимальної гігієни. Переглянути усі переваги

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      Епіляція – це просто

      Гладенька шкіра на кілька тижнів

      • Для ніг та чутливих ділянок
      • + 1 аксесуар
      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся з коренем

      Ефективна система епіляції видаляє волосся, залишаючи шкіру гладенькою на кілька тижнів

      2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

      2 налаштування швидкості для захоплення тоншого і товстішого волосся

      2 налаштування швидкості для видалення тоншого і товстішого волосся та забезпечення більш персоналізованих процедур.

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Фігурна ергономічна ручка для зручного користування

      Завдяки заокругленій формі пристрій ідеально вміщається у руці, що дозволяє зручно видаляти волосся. А ще він чудовий на вигляд!

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Головку епілятора можна мити – для додаткової гігієни та легкого чищення

      Цей епілятор має головку, яку можна мити. Головку можна від’єднати та помити проточною водою для кращої гігієни

      Насадка для видалення небажаного волосся на чутливих ділянках

      Насадка для видалення небажаного волосся на чутливих ділянках

      Для додаткової лагідності під час обробки різних ділянок тіла додається насадка для чутливих ділянок, яка легко видалить волосся з-під рук і в зоні бікіні.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        Так
        Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
        Так

      • Простота у користуванні

        Ручка
        Ергономічна
        Головку епілятора можна мити
        Так

      • Ефективність

        Система епіляції
        Ефективна система епіляції
        Епіляційні диски
        Диски, що лагідно вищипують волосся

      • Технічні характеристики

        Напруга
        15  В

      • Характеристики

        Робота від мережі
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Конструкція

        Ручка
        Компактний

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