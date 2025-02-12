Інші елементи комплектації
- Масажна насадка
- Бритвена головка із гребінцем
- Щітка для очищення
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BRE237/00
Лагідне видалення волосся
Спробуйте довготривале видалення волосся, лагідне до вашої шкіри, і насолоджуйтеся гладенькою шкірою до 28 днів. Ми розуміємо, що епіляція може лякати. Але за умови регулярного виконання вона стає менш болісною*!
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дротовий епілятор
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Насолоджуйтесь відчуттям гладенької шкіри, яке триває неймовірно довго. Епілятор може звільнити вас від рутинних процедур видалення волосся на термін до 4 тижнів.
Насолоджуйтесь легкою й надзвичайно гладкою епіляцією вдома з цим милим епілятором. Він видаляє навіть короткі волоски, як під час воскової епіляції, без зайвих клопотів і потреби відвідувати салон. Серйозно.
Одноразова покупка з паперовою упаковкою, без батарейок і з ручкою, яку виготовленою на 50% із перероблених матеріалів – цей епілятор має на меті мінімізувати вплив на навколишнє середовище.
Масажна насадка ідеально підходить для початківців, яким потрібно звикнути до епіляції, і призначена для полегшення відчуттів під час епіляції.
Наш епілятор розміром із долоню має нековзку ручку, що робить його настільки ж простим у використанні, як і привабливим на вигляд. Чи то для зберігання, чи то для подорожей.
Скоригуйте будь-яку ділянку тіла за допомогою бритвеної головки. Робіть це так, як вам подобається.
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