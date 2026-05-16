Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Для тіла й чутливих ділянок
Зі світлодіодною підсвіткою
+4 аксесуари: бритвена насадка, масажна насадка, рукавичка для пілінгу, чохол
2в1: Епіляція, гоління (+пілінг)
2 налаштування швидкості
Насолоджуйтесь відчуттям гладенької шкіри, яке триває неймовірно довго. Епілятор може звільнити вас від рутинних процедур видалення волосся на термін до 4 тижнів.
Масажна насадка ідеально підходить для початківців, яким потрібно звикнути до епіляції, і призначена для полегшення відчуттів під час епіляції.
Гладенька шкіра легко! Зробіть пілінг шкіри, щоб запобігти появі врослого волосся. Попередньо підріжте довші волоски бритвою з насадкою-гребінцем для більшого комфорту шкіри. Виконайте епіляцію на бажаних ділянках і встановіть масажну насадку для більш лагідної епіляції. А потім, коли вирушите в дорогу, покладіть епілятор у чохол і візьміть із собою.
4.8
з 5
91
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Annet!
16/05/2026
Україна
Виріб прекрасний
Мала перший епілятор цієї ж фірми ,пропрацював 7 років ,коли зламався вирішила вибрати знову ту ж фірму . Хороший ,надійний і добре ,що є підсвітка ,бо раніше користувалась коли сонячний день був ,тепер будь коли. Також сподобалось ,що тут є тример,для тих в кого іде подразнення після бриття в інтимних зонах ,самий топ, шкіра гладенька і не має подразнення. Задоволена на вчі 💯.
Цей відгук про Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000
Date of Use 2026-05-08
Цей відгук про Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000
Date of Use 2026-05-08
Likes
07/04/2025
Україна
Частина акції
Зручний у використані
Дуже задоволена єпілятором який має класну підсвітку що спростовує роботу і видно всі навіть маленьки волоски і приємно що насадки можна мити це дуже зручно.В комплекті ще є додоткова масажна та бривена насадка. Рекомендую
Цей відгук про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
Цей відгук про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
kira799
07/04/2025
Україна
Частина акції
епілятор компактний, добре видаляє волосся
дуже задоволена покупкою. епілятор чудово видаляє волосся. завдяки насадці бритві не потрібно більше купувати станки для гоління, а рукавичка для пілінгу допомагає запобігати вростанню волосся.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000
87% респондентів погоджуються з цим твердженням, iHUT Netherlands, n=28, 2024.