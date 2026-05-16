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  • Делікатна й лагідна епіляція
  • Делікатна й лагідна епіляція
  • Делікатна й лагідна епіляція
  • Делікатна й лагідна епіляція
  • Делікатна й лагідна епіляція
  • Делікатна й лагідна епіляція
  • Делікатна й лагідна епіляція
  • Делікатна й лагідна епіляція
  • Делікатна й лагідна епіляція
  • Делікатна й лагідна епіляція
  • Делікатна й лагідна епіляція
  • Делікатна й лагідна епіляція

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Епілятор Philipsсерії 4000

BRE247/00

4.8
| (91) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Делікатна й лагідна епіляція
Спробуйте довготривале видалення волосся, лагідне до вашої шкіри, і насолоджуйтеся гладенькою шкірою до 28 днів. Ми розуміємо, що епіляція може лякати. Але за умови регулярного виконання вона стає менш болісною з часом*, а для початківців є спеціальна масажна насадка!
Переглянути всі переваги

Гладенька шкіра до 4 тижнів

Делікатна й лагідна епіляція

  • Для тіла й чутливих ділянок

  • Зі світлодіодною підсвіткою

  • +4 аксесуари: бритвена насадка, масажна насадка, рукавичка для пілінгу, чохол

  • 2в1: Епіляція, гоління (+пілінг)

  • 2 налаштування швидкості

Гладенька шкіра до 4 тижнів

Гладенька шкіра до 4 тижнів

Насолоджуйтесь відчуттям гладенької шкіри, яке триває неймовірно довго. Епілятор може звільнити вас від рутинних процедур видалення волосся на термін до 4 тижнів.

Масажна насадка для більш лагідної епіляції

Масажна насадка для більш лагідної епіляції

Масажна насадка ідеально підходить для початківців, яким потрібно звикнути до епіляції, і призначена для полегшення відчуттів під час епіляції.

Набір 2в1 для початківців: епіляція і гоління

Набір 2в1 для початківців: епіляція і гоління

Гладенька шкіра легко! Зробіть пілінг шкіри, щоб запобігти появі врослого волосся. Попередньо підріжте довші волоски бритвою з насадкою-гребінцем для більшого комфорту шкіри. Виконайте епіляцію на бажаних ділянках і встановіть масажну насадку для більш лагідної епіляції. А потім, коли вирушите в дорогу, покладіть епілятор у чохол і візьміть із собою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

91

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

3

16/05/2026

Україна

Україна

Виріб прекрасний

Мала перший епілятор цієї ж фірми ,пропрацював 7 років ,коли зламався вирішила вибрати знову ту ж фірму . Хороший ,надійний і добре ,що є підсвітка ,бо раніше користувалась коли сонячний день був ,тепер будь коли. Також сподобалось ,що тут є тример,для тих в кого іде подразнення після бриття в інтимних зонах ,самий топ, шкіра гладенька і не має подразнення. Задоволена на вчі 💯.

Цей відгук про Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000

Date of Use 2026-05-08

Цей відгук про Епілятор Philips BRE257/00 серії 4000

Date of Use 2026-05-08

07/04/2025

Україна

Україна

Зручний у використані

Дуже задоволена єпілятором який має класну підсвітку що спростовує роботу і видно всі навіть маленьки волоски і приємно що насадки можна мити це дуже зручно.В комплекті ще є додоткова масажна та бривена насадка. Рекомендую

Цей відгук про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

Цей відгук про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

07/04/2025

Україна

Україна

епілятор компактний, добре видаляє волосся

дуже задоволена покупкою. епілятор чудово видаляє волосся. завдяки насадці бритві не потрібно більше купувати станки для гоління, а рукавичка для пілінгу допомагає запобігати вростанню волосся.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE247/00 серії 4000

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      1. 87% респондентів погоджуються з цим твердженням, iHUT Netherlands, n=28, 2024.