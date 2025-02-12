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      Epilator Series 4000 Дротовий епілятор

      BRE257/00

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      Спробуйте довготривале видалення волосся, лагідне до вашої шкіри, і насолоджуйтеся гладенькою шкірою до 28 днів. Ми розуміємо, що епіляція може лякати. Але за умови регулярного виконання вона стає менш болісною*!

      Epilator Series 4000 Дротовий епілятор

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      Epilator Series 4000

      Дротовий епілятор

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      Лагідний до вас і вашої шкіри

      • Для тіла й лінії бікіні
      • Зі світлодіодною підсвіткою
      • +4 аксесуарів
      • Епіляція, гоління й підстригання
      До 4 тижнів гладкості

      До 4 тижнів гладкості

      Насолоджуйтесь відчуттям гладенької шкіри, яке триває неймовірно довго. Епілятор може звільнити вас від рутинних процедур видалення волосся на термін до 4 тижнів.

      Легка епіляція пінцетами

      Легка епіляція пінцетами

      Насолоджуйтесь легкою й надзвичайно гладкою епіляцією вдома з цим милим епілятором. Він видаляє навіть короткі волоски, як під час воскової епіляції, без зайвих клопотів і потреби відвідувати салон. Серйозно.

      Гладенька шкіра й ековідповідальність

      Гладенька шкіра й ековідповідальність

      Одноразова покупка з паперовою упаковкою, без батарейок і з ручкою, яку виготовленою на 50% із перероблених матеріалів – цей епілятор має на меті мінімізувати вплив на навколишнє середовище.

      Легко звикніть до епіляції з масажною насадкою

      Легко звикніть до епіляції з масажною насадкою

      Масажна насадка ідеально підходить для початківців, яким потрібно звикнути до епіляції, і призначена для полегшення відчуттів під час епіляції.

      Ви вловите кожен волосок

      Ви вловите кожен волосок

      Світлодіодна підсвітка допоможе вам помітити навіть найтонші волоски і не дозволить жодному з них уникнути пінцета!

      Налаштування для вашого рівня комфорту

      Налаштування для вашого рівня комфорту

      Персоналізуйте епіляцію за допомогою двох налаштувань швидкості, щоб краще контролювати швидкість та інтенсивність видалення волосся. Вам знадобиться всього 10 хвилин для обох гомілок.

      Ідеальний стартовий набір

      Ідеальний стартовий набір

      Гладенька шкіра починається тут. Попередньо підріжте довші волоски з насадкою-гребінцем для більшого комфорту шкіри. Виконайте епіляцію на бажаних ділянках і встановіть масажну насадку для більш лагідної епіляції. Скористайтеся бритвеною головкою, щоб виконати корекцію, а потім, коли вирушите в дорогу, покладіть епілятор у футляр і візьміть із собою.

      Епіляція завжди і всюди

      Епіляція завжди і всюди

      Наш епілятор розміром із долоню має нековзку ручку, що робить його настільки ж простим у використанні, як і привабливим на вигляд. Чи то для зберігання, чи то для подорожей.

      Тример для лінії бікіні та інтимних зон

      Тример для лінії бікіні та інтимних зон

      Зустрічайте гладкість шкіри та впевненість у собі з тримером для лінії бікіні, розробленим для ваших найінтимніших зон!

      Корекція під пахвами за допомогою бритвеної головки

      Корекція під пахвами за допомогою бритвеної головки

      Скоригуйте будь-яку ділянку тіла за допомогою бритвеної головки. Робіть це так, як вам подобається.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Щітка для очищення
        Так
        Футляр
        Так
        Масажна насадка
        Так
        Бритвена головка із гребінцем
        Так
        Головка тримера для зони бікіні з гребінцем
        Так

      • Конструкція

        Ручка
        Нековзке покриття

      • Характеристики

        2 режими швидкості
        Так
        Робота від мережі
        Так

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Простота у користуванні

        Головку епілятора можна мити
        Так
        Світлодіодна підсвітка
        Так

      • Ефективність

        Система епіляції
        Ефективна система епіляції

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Масажна насадка
      • Бритвена головка із гребінцем
      • Головка тримера для зони бікіні з гребінцем
      • Футляр
      • Щітка для очищення
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      • 87% погоджуються, iHUT Netherlands, n=28, 2024.

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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