Інші елементи комплектації
- Масажна насадка
- Бритвена головка із гребінцем
- Головка тримера для зони бікіні з гребінцем
- Футляр
- Щітка для очищення
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BRE257/00
Делікатна й лагідна дія
Спробуйте довготривале видалення волосся, лагідне до вашої шкіри, і насолоджуйтеся гладенькою шкірою до 28 днів. Ми розуміємо, що епіляція може лякати. Але за умови регулярного виконання вона стає менш болісною*!
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Дротовий епілятор
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Насолоджуйтесь відчуттям гладенької шкіри, яке триває неймовірно довго. Епілятор може звільнити вас від рутинних процедур видалення волосся на термін до 4 тижнів.
Насолоджуйтесь легкою й надзвичайно гладкою епіляцією вдома з цим милим епілятором. Він видаляє навіть короткі волоски, як під час воскової епіляції, без зайвих клопотів і потреби відвідувати салон. Серйозно.
Одноразова покупка з паперовою упаковкою, без батарейок і з ручкою, яку виготовленою на 50% із перероблених матеріалів – цей епілятор має на меті мінімізувати вплив на навколишнє середовище.
Масажна насадка ідеально підходить для початківців, яким потрібно звикнути до епіляції, і призначена для полегшення відчуттів під час епіляції.
Світлодіодна підсвітка допоможе вам помітити навіть найтонші волоски і не дозволить жодному з них уникнути пінцета!
Персоналізуйте епіляцію за допомогою двох налаштувань швидкості, щоб краще контролювати швидкість та інтенсивність видалення волосся. Вам знадобиться всього 10 хвилин для обох гомілок.
Гладенька шкіра починається тут. Попередньо підріжте довші волоски з насадкою-гребінцем для більшого комфорту шкіри. Виконайте епіляцію на бажаних ділянках і встановіть масажну насадку для більш лагідної епіляції. Скористайтеся бритвеною головкою, щоб виконати корекцію, а потім, коли вирушите в дорогу, покладіть епілятор у футляр і візьміть із собою.
Наш епілятор розміром із долоню має нековзку ручку, що робить його настільки ж простим у використанні, як і привабливим на вигляд. Чи то для зберігання, чи то для подорожей.
Зустрічайте гладкість шкіри та впевненість у собі з тримером для лінії бікіні, розробленим для ваших найінтимніших зон!
Скоригуйте будь-яку ділянку тіла за допомогою бритвеної головки. Робіть це так, як вам подобається.
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