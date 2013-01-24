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Satinelle Prestige

Епілятор для вологого та сухого використання

BRE644/00
Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
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    Satinelle Prestige Епілятор для вологого та сухого використання

    BRE644/00
    Загальна оцінка / 5
    2 нагороди

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед епіляцією та після неї, застосовуючи пристрій на різних ділянок тіла. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Prestige Епілятор для вологого та сухого використання

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед епіляцією та після неї, застосовуючи пристрій на різних ділянок тіла. Переглянути усі переваги

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед епіляцією та після неї, застосовуючи пристрій на різних ділянок тіла. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Satinelle Prestige Епілятор для вологого та сухого використання

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Тепер можна пом’якшити шкіру перед епіляцією та після неї, застосовуючи пристрій на різних ділянок тіла. Переглянути усі переваги

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      • 3 способи догляду за тілом
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      Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

      Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

      Наша епіляційна головка є унікальною завдяки тому, що її виготовлено з текстурної керамічної поверхні, яка лагідно видаляє навіть найтонше волосся і в 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції. Тепер зі швидшим обертанням диска, ніж будь-коли раніше (2200 об./хв.) для найшвидшого видалення волосся.

      Надзвичайно широка епіляційна головка

      Надзвичайно широка епіляційна головка

      Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.

      Відмінний дизайн*

      Відмінний дизайн*

      Відмінний дизайн* для легкого видалення волосся

      Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

      Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

      Конструкція має нековзку ручку, що ідеально підходить для використання з водою. Забезпечує комфортніше, лагідніше використання у душі або ванні. Для зручності пристрій можна використовувати без дротів.

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри

      Щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри

      Наша щітка для пілінгу тіла видаляє мертві клітини шкіри і запобігає вростанню волосся. 48 200 гіпоалергенних дрібних щетинок лагідно, проте ефективно видаляють мертві клітини шкіри і стимулюють регенерацію поверхні шкіри. Цей пристрій відлущуватиме шкіру ефективніше порівняно з пілінгом вручну.

      У комплекті головка тримера і гребінець для бікіні

      У комплекті головка тримера і гребінець для бікіні

      У комплект пристрою входить головка тримера та гребінець для бікіні для підстригання та моделювання інтимних зон для більшої зручності.

      Насадка для видалення небажаного волосся на обличчі та чутливих ділянках

      Насадка для видалення небажаного волосся на обличчі та чутливих ділянках

      Для більш лагідного застосування на різних ділянках тіла до пристрою додається насадка для легкого видалення волосся на обличчі та насадка для чутливих ділянок для волосся під пахвами та в зоні бікіні.

      У комплекті масажна насадка

      У комплекті масажна насадка

      Масажна насадка тамує неприємні відчуття під час епіляції.

      У комплекті натягувач шкіри

      У комплекті натягувач шкіри

      Натягувач шкіри натягує шкіру під час епіляції.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Щітка для пілінгу тіла
        Так
        Тример для лінії бікіні
        Так
        Насадка для обличчя
        Так
        Насадка для чутливих ділянок
        Так
        Насадка натягувача шкіри
        Так
        Щітка для очищення
        Так
        Футляр
        Основний футляр
        Голова тримера
        Так
        Масажна насадка
        Так

      • Простота у користуванні

        Для вологого і сухого використання
        Так
        Підсвітка
        Так
        Акумуляторний
        Так
        Ручка
        Ергономічна

      • Ефективність

        Система епіляції
        Запатентована система епіляції
        Головка епілятора
        Надзвичайно широка
        Епіляційні диски
        Керамічні диски

      • Характеристики

        Налаштування швидкості
        2 налаштування

      • Потужність

        Заряджання
        • Можна заряджати
        • Час заряджання: 1,5 год.
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час використання
        до 40 хвилин
        Швидка зарядка
        Так

      • Технічні характеристики

        Кількість точок захоплення
        32
        Напруга
        15 В/5,4 Вт
        Швидкість вищипувань 1
        64 000 на хвилину
        Швидкість вищипувань 2
        70 400 на хвилину

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