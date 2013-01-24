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Epilator Series 8000

Епілятор для вологого та сухого використання

BRE700/00
Загальна оцінка / 5
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри Потужна епіляція. Лагідна до шкіри Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
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    Epilator Series 8000 Епілятор для вологого та сухого використання

    BRE700/00
    Загальна оцінка / 5

    Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

    Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки додатковим аксесуарам. Переглянути усі переваги

    Epilator Series 8000 Епілятор для вологого та сухого використання

    Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

    Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки додатковим аксесуарам. Переглянути усі переваги

    Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

    Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки додатковим аксесуарам. Переглянути усі переваги

    Epilator Series 8000 Епілятор для вологого та сухого використання

    Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

    Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки додатковим аксесуарам. Переглянути усі переваги

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      Лагідна епіляція для гладенької шкіри до 4 тижнів

      Лагідна епіляція для гладенької шкіри до 4 тижнів

      Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію завдяки вдосконаленому пінцету та захопленню волосся з понад 70 000 рухів на хвилину. Це означає, що Ви можете охопити більшу площу шкіри й досягнути бездоганної гладкості до 4 тижнів. Обробляйте гомілки всього за 10 хвилин!

      Надзвичайно широка епіляційна головка

      Надзвичайно широка епіляційна головка

      Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.

      Ергономічна S-подібна ручка

      Ергономічна S-подібна ручка

      Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.

      Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

      Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

      Конструкція має нековзку ручку, що ідеально підходить для використання з водою. Забезпечує комфортніше, лагідніше використання у душі або ванні. Для зручності пристрій можна використовувати без дротів.

      Унікальна підсвітка для видалення усіх тонких волосків

      Унікальна підсвітка для видалення усіх тонких волосків

      Унікальна підсвітка дозволяє видаляти усі тонкі волоски для найкращої епіляції всіх частин тіла.

      Насадка для чутливих ділянок для видалення небажаного волосся

      Насадка для чутливих ділянок для видалення небажаного волосся

      Для більш делікатної обробки ділянок тіла, які найбільше цього потребують, додається насадка для чутливих ділянок, яка легко видалить волосся на обличчі, під пахвами і в зоні бікіні.

      Насадка для оптимального контакту й максимального комфорту

      Насадка для оптимального контакту й максимального комфорту

      Виконуйте епіляцію з легкістю і насолоджуйтеся максимальним комфортом завдяки насадці для оптимального контакту. Вона менше пощипує шкіру та запобігає дискомфорту завдяки лагідному натягуванню ділянки, яку Ви обробляєте.

      У комплекті футляр для зберігання всього в одному місці.

      У комплекті футляр для зберігання всього в одному місці.

      Привабливий футляр, який дозволяє зберігати все в одному місці.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Насадка для чутливих ділянок
        Так
        Насадка для оптимального контакту
        Так
        Футляр
        Основний футляр
        Щітка для очищення
        Так

      • Ефективність

        Головка епілятора
        Надзвичайно широка
        Епіляційні диски
        Керамічні диски

      • Простота у користуванні

        Для вологого і сухого використання
        Так
        Акумуляторний
        Так
        Підсвітка
        Так
        Ручка
        S-подібна ручка

      • Технічні характеристики

        Напруга
        15 В/5,4 Вт
        Швидкість вищипувань 1
        64 000 на хвилину
        Швидкість вищипувань 2
        70 400 на хвилину
        Кількість пінцетів
        32

      • Характеристики

        Налаштування швидкості
        2 налаштування

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час використання
        до 40 хвилин
        Заряджання
        2 години заряджання
        Швидка зарядка
        Так

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