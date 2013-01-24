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Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки повному набору для догляду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки повному набору для догляду. Переглянути усі переваги
Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки повному набору для догляду. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки повному набору для догляду. Переглянути усі переваги
Епілятор для вологого та сухого використання
Ціна магазину Philips
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Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію завдяки вдосконаленому пінцету та захопленню волосся з понад 70 000 рухів на хвилину. Це означає, що Ви можете охопити більшу площу шкіри й досягнути бездоганної гладкості до 4 тижнів. Обробляйте гомілки всього за 10 хвилин!
Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.
Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.
Конструкція має нековзку ручку, що ідеально підходить для використання з водою. Забезпечує комфортніше, лагідніше використання у душі або ванні. Для зручності пристрій можна використовувати без дротів.
Унікальна підсвітка дозволяє видаляти усі тонкі волоски для найкращої епіляції всіх частин тіла.
Бритвена головка забезпечує ретельне гоління та більш лагідне застосування на різних ділянках тіла. Вона постачається з тримером-гребінцем для створення стилю в зоні бікіні.
У комплект пристрою входить головка тримера та гребінець для бікіні для підстригання та моделювання інтимних зон для більшої зручності.
Рукавичка для пілінгу запобігає вростанню волосся між сеансами епіляції.
Для більш делікатної обробки ділянок тіла, які найбільше цього потребують, додається насадка для чутливих ділянок, яка легко видалить волосся на обличчі, під пахвами і в зоні бікіні.
Виконуйте епіляцію з легкістю і насолоджуйтеся максимальним комфортом завдяки насадці для оптимального контакту. Вона менше пощипує шкіру та запобігає дискомфорту завдяки лагідному натягуванню ділянки, яку Ви обробляєте.
Привабливий футляр, який дозволяє зберігати все в одному місці.
Аксесуари
Ефективність
Простота у користуванні
Технічні характеристики
Характеристики
Потужність