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    Epilator Series 8000

    Епілятор для вологого та сухого використання

    BRE721/00
    Загальна оцінка / 5
    • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри Потужна епіляція. Лагідна до шкіри Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
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      Epilator Series 8000 Епілятор для вологого та сухого використання

      BRE721/00
      Загальна оцінка / 5

      Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

      Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки повному набору для догляду. Переглянути усі переваги

      Epilator Series 8000 Епілятор для вологого та сухого використання

      Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

      Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки повному набору для догляду. Переглянути усі переваги

      Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

      Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки повному набору для догляду. Переглянути усі переваги

      Epilator Series 8000 Епілятор для вологого та сухого використання

      Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

      Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки повному набору для догляду. Переглянути усі переваги

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        Epilator Series 8000

        Epilator Series 8000

        Епілятор для вологого та сухого використання

        Ціна магазину Philips

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        Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

        Гладенька шкіра до 4 тижнів

        • Для ніг і тіла
        • Потужна епіляція
        • + 8 аксесуарів
        Лагідна епіляція для гладенької шкіри до 4 тижнів

        Лагідна епіляція для гладенької шкіри до 4 тижнів

        Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію завдяки вдосконаленому пінцету та захопленню волосся з понад 70 000 рухів на хвилину. Це означає, що Ви можете охопити більшу площу шкіри й досягнути бездоганної гладкості до 4 тижнів. Обробляйте гомілки всього за 10 хвилин!

        Надзвичайно широка епіляційна головка

        Надзвичайно широка епіляційна головка

        Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.

        Ергономічна S-подібна ручка

        Ергономічна S-подібна ручка

        Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.

        Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

        Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

        Конструкція має нековзку ручку, що ідеально підходить для використання з водою. Забезпечує комфортніше, лагідніше використання у душі або ванні. Для зручності пристрій можна використовувати без дротів.

        Унікальна підсвітка для видалення усіх тонких волосків

        Унікальна підсвітка для видалення усіх тонких волосків

        Унікальна підсвітка дозволяє видаляти усі тонкі волоски для найкращої епіляції всіх частин тіла.

        Бритвена головка та тример-гребінець для ретельного гоління

        Бритвена головка та тример-гребінець для ретельного гоління

        Бритвена головка забезпечує ретельне гоління та більш лагідне застосування на різних ділянках тіла. Вона постачається з тримером-гребінцем для створення стилю в зоні бікіні.

        У комплекті головка тримера і гребінець для бікіні

        У комплекті головка тримера і гребінець для бікіні

        У комплект пристрою входить головка тримера та гребінець для бікіні для підстригання та моделювання інтимних зон для більшої зручності.

        Рукавичка для пілінгу запобігає вростанню волосся

        Рукавичка для пілінгу запобігає вростанню волосся

        Рукавичка для пілінгу запобігає вростанню волосся між сеансами епіляції.

        Насадка для чутливих ділянок для видалення небажаного волосся

        Насадка для чутливих ділянок для видалення небажаного волосся

        Для більш делікатної обробки ділянок тіла, які найбільше цього потребують, додається насадка для чутливих ділянок, яка легко видалить волосся на обличчі, під пахвами і в зоні бікіні.

        Насадка для оптимального контакту й максимального комфорту

        Насадка для оптимального контакту й максимального комфорту

        Виконуйте епіляцію з легкістю і насолоджуйтеся максимальним комфортом завдяки насадці для оптимального контакту. Вона менше пощипує шкіру та запобігає дискомфорту завдяки лагідному натягуванню ділянки, яку Ви обробляєте.

        У комплекті футляр для зберігання всього в одному місці.

        У комплекті футляр для зберігання всього в одному місці.

        Привабливий футляр, який дозволяє зберігати все в одному місці.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          Бритвена головка
          Так
          Тример-гребінець
          Так
          Тример для лінії бікіні
          Так
          Гребінець тримера для зони бікіні
          Так
          Рукавичка для пілінгу
          Так
          Насадка для чутливих ділянок
          Так
          Насадка для оптимального контакту
          Так
          Футляр
          Основний футляр
          Щітка для очищення
          Так

        • Ефективність

          Головка епілятора
          Надзвичайно широка
          Епіляційні диски
          Керамічні диски

        • Простота у користуванні

          Для вологого і сухого використання
          Так
          Акумуляторний
          Так
          Підсвітка
          Так
          Ручка
          S-подібна ручка

        • Технічні характеристики

          Напруга
          15 В/5,4 Вт
          Швидкість вищипувань 1
          64 000 на хвилину
          Швидкість вищипувань 2
          70 400 на хвилину
          Кількість пінцетів
          32

        • Характеристики

          Налаштування швидкості
          2 налаштування

        • Потужність

          Тип батареї
          Літій-іонна
          Час використання
          до 40 хвилин
          Заряджання
          2 години заряджання
          Швидка зарядка
          Так

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