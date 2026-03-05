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  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
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  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
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  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
  • Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

Більше не доступний

Епілятор Philipsсерії 8000

BRE730/10

4.6
| (733) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
Потужна епіляція. Лагідна до шкіри
Епілятор Philips серії 8000 пропонує потужну, проте лагідну епіляцію, що дозволяє насолоджуватися гладкістю обох гомілок за менш ніж 10 хвилин*. Насолоджуйтеся також іншими перевагами завдяки повному набору для догляду.
Переглянути всі переваги

+1 рік сервісу

Гладенька шкіра до 4 тижнів*

Потужна епіляція. Лагідна до шкіри

  • Гладенька шкіра до 4 тижнів*

  • Широка епіляційна головка з керамічними дисками

  • Підсвітка OptiLight

  • Вологе або сухе використання

  • 7 аксесуарів у комплекті

Гладенька шкіра протягом тижнів завдяки технології подвійної дії

Гладенька шкіра протягом тижнів завдяки технології подвійної дії

Технологія подвійної дії синхронізує безперервні рухи довгих керамічних пінцетів для міцного захоплювання і видалення волосків довжиною від 0,5 мм. Широка головка епілятора з довшими на 50% пінцетами видаляє більше волосся за один раз*. Досягніть гладкості шкіри на кілька тижнів без зайвих турбот.

Наш найшвидший епілятор

Наш найшвидший епілятор

Наші пінцети також за хвилину обертаються швидше, ніж Braun Silk-épil 9.

32 керамічні гіпоалергенні диски для лагідної обробки

32 керамічні гіпоалергенні диски для лагідної обробки

32 керамічні диски з гіпоалергенного матеріалу для комфортної обробки. Вони легко ковзають із меншим тертям і кращим контактом зі шкірою*. 91% жінок підтвердили, що шкіра почувається чудово під час епіляції**.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

733

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

05/03/2026

Україна

Україна

Просто чудовий епілятор

Доброго дня. Хотіла похвалити ваш епілятор. Я користуюся і це просто чудо. Для мене тепер епіляція із каторги перетворилася на практично безболісну процедуру із мінімумом зусиль. Волосся росте повільно після неї і підтримувати гладкість ніжок дуже легко. Взагалі прилад досить продуманий і зроблений на совість. Особливо в захваті від насадки для бриття , чесне слово вона бриє краще ніж деякі чоловічі бритви для бороди. Дуже дякую за те, що робите якісні речі , я дуже поважаю вашу фірму.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE710/00 серії 8000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE710/00 серії 8000

16/09/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Доброго дня! Відмінний подарунок, швидка доставка надіюсь у використанні все буде супер. Дякую!

Цей відгук про Епілятор Philips BRE721/00 серії 8000

Цей відгук про Епілятор Philips BRE721/00 серії 8000

27/07/2025

Україна

Україна

чудовий пристрій

супер , шкодую що не купила раніше. спочатку процедури трішки неприємно, а потім тіло звикає і все добре. гладенька шкіра, без зайвого волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE735/00 серії 8000

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE735/00 серії 8000

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      Примітки

      1. Виміряно для обох ніг нижче колін. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.

      2. CLT Germany N=153, 2019.

      3. IF Design Award 2016.