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Більше не доступний
Гладенька шкіра до 4 тижнів**
Широка епіляційна головка з керамічними дисками
Підсвітка OptiLight
Вологе або сухе використання
12 аксесуарів у комплекті
Епілятор Philips забезпечує потужну, проте лагідну епіляцію завдяки захопленню волосся з понад 70 000 рухів на хвилину. Це означає, що ви можете обробити більшу площу та досягти бездоганної гладкості на термін до 4 тижнів. Завдяки ергономічній S-подібній ручці епілятором зручно керувати для максимального контролю та кращого охоплення завдяки природним і точним рухам по всьому тілу. Обробіть ноги нижче коліна всього за 10 хвилин!
З кожним рухом надширока епіляційна головка охоплює все більше площу для швидшого видалення волосся. Унікальна підсвітка дозволяє видаляти всі тонкі волоски для найкращої епіляції всіх частин тіла.
Максимальна кількість насадок для вашого комфорту і досконалого догляду
4.6
з 5
733
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Mandarinkanatalya
05/03/2026
Україна
Просто чудовий епілятор
Доброго дня. Хотіла похвалити ваш епілятор. Я користуюся і це просто чудо. Для мене тепер епіляція із каторги перетворилася на практично безболісну процедуру із мінімумом зусиль. Волосся росте повільно після неї і підтримувати гладкість ніжок дуже легко. Взагалі прилад досить продуманий і зроблений на совість. Особливо в захваті від насадки для бриття , чесне слово вона бриє краще ніж деякі чоловічі бритви для бороди. Дуже дякую за те, що робите якісні речі , я дуже поважаю вашу фірму.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE710/00 серії 8000
Date of Use 2025-02-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE710/00 серії 8000
Date of Use 2025-02-05
Пальчик
16/09/2025
Україна
Перевірений покупець
Доброго дня! Відмінний подарунок, швидка доставка надіюсь у використанні все буде супер. Дякую!
Цей відгук про Епілятор Philips BRE721/00 серії 8000
Date of Use 2025-08-16
Цей відгук про Епілятор Philips BRE721/00 серії 8000
Date of Use 2025-08-16
Lilit9
27/07/2025
Україна
чудовий пристрій
супер , шкодую що не купила раніше. спочатку процедури трішки неприємно, а потім тіло звикає і все добре. гладенька шкіра, без зайвого волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE735/00 серії 8000
Date of Use 2025-06-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Епілятор Philips BRE735/00 серії 8000
Date of Use 2025-06-27
порівняно з Philips Satinelle Advanced та Satinelle Prestige
Виміряно для обох ніг нижче колін. Індивідуальні результати можуть відрізнятись