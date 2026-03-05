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Обробка замовлень призупинена через атаки на склад. Відправлення з 10.09.26.

  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
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  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
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  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
  • Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість

Більше не доступний

Епілятор Philipsсерії 9000

BRE740/90

4.6
| (733) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб
Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість
Епілятор Philips Beauty Set серії 9000 — це комплексне рішення для розкішної гладенької шкіри всього тіла. Дванадцять аксесуарів включають тример-олівець і різноманітні насадки. Справжній подарунок для вашої шкіри, брів, тіла та ніг.
Переглянути всі переваги

Обробка шкіри. Видалення волосся. Педикюр

Гладенька шкіра. Стовідсоткова впевненість

  • Гладенька шкіра до 4 тижнів**

  • Широка епіляційна головка з керамічними дисками

  • Підсвітка OptiLight

  • Вологе або сухе використання

  • 12 аксесуарів у комплекті

Гладенька шкіра до 4х тижнів*

Гладенька шкіра до 4х тижнів*

Епілятор Philips забезпечує потужну, проте лагідну епіляцію завдяки захопленню волосся з понад 70 000 рухів на хвилину. Це означає, що ви можете обробити більшу площу та досягти бездоганної гладкості на термін до 4 тижнів. Завдяки ергономічній S-подібній ручці епілятором зручно керувати для максимального контролю та кращого охоплення завдяки природним і точним рухам по всьому тілу. Обробіть ноги нижче коліна всього за 10 хвилин!

Надширока епіляційна голівка з технологією Opti-light

Надширока епіляційна голівка з технологією Opti-light

З кожним рухом надширока епіляційна головка охоплює все більше площу для швидшого видалення волосся. Унікальна підсвітка дозволяє видаляти всі тонкі волоски для найкращої епіляції всіх частин тіла.

Спроектований, щоб бути лагідним до вашої шкіри

Спроектований, щоб бути лагідним до вашої шкіри

Максимальна кількість насадок для вашого комфорту і досконалого догляду

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.6

з 5

733

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

05/03/2026

Україна

Україна

Просто чудовий епілятор

Доброго дня. Хотіла похвалити ваш епілятор. Я користуюся і це просто чудо. Для мене тепер епіляція із каторги перетворилася на практично безболісну процедуру із мінімумом зусиль. Волосся росте повільно після неї і підтримувати гладкість ніжок дуже легко. Взагалі прилад досить продуманий і зроблений на совість. Особливо в захваті від насадки для бриття , чесне слово вона бриє краще ніж деякі чоловічі бритви для бороди. Дуже дякую за те, що робите якісні речі , я дуже поважаю вашу фірму.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE710/00 серії 8000

Date of Use 2025-02-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE710/00 серії 8000

Date of Use 2025-02-05

16/09/2025

Україна

Україна

Перевірений покупець

Доброго дня! Відмінний подарунок, швидка доставка надіюсь у використанні все буде супер. Дякую!

Цей відгук про Епілятор Philips BRE721/00 серії 8000

Date of Use 2025-08-16

Цей відгук про Епілятор Philips BRE721/00 серії 8000

Date of Use 2025-08-16

27/07/2025

Україна

Україна

чудовий пристрій

супер , шкодую що не купила раніше. спочатку процедури трішки неприємно, а потім тіло звикає і все добре. гладенька шкіра, без зайвого волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE735/00 серії 8000

Date of Use 2025-06-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Епілятор Philips BRE735/00 серії 8000

Date of Use 2025-06-27

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      Примітки

      1. порівняно з Philips Satinelle Advanced та Satinelle Prestige

      2. Виміряно для обох ніг нижче колін. Індивідуальні результати можуть відрізнятись