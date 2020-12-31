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    Lumea від Philips

    Фотоепілятор

    BRI973/00
    Загальна оцінка / 5
    • Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI
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      Lumea від Philips Фотоепілятор

      BRI973/00
      Загальна оцінка / 5

      Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI

      Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги

      Lumea від Philips Фотоепілятор

      Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI

      Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги

      Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI

      Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги

      Lumea від Philips Фотоепілятор

      Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI

      Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги

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        Lumea від Philips

        Lumea від Philips

        Фотоепілятор

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        Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI

        Насолоджуйтеся гладенькою шкірою без волосся до 12 місяців*

        • Гладенька шкіра без волосся до 12 місяців*
        • 3 розумні насадки: для тіла, обличчя та високоточна насадка для чутливих зон
        • Сенсор SkinTone
        • Ресурс лампи до 39 років використання**
        • Автономна робота та робота від мережі
        Обробляйте лише два рази на місяць для швидких результатів

        Обробляйте лише два рази на місяць для швидких результатів

        Кожні 2 тижні для початку – удвічі менше процедур, ніж у разі застосування фотоепіляторів інших брендів. Після цього лише один раз на місяць. І все. Обробка обох ніг нижче колін займає 8,5 хв.

        Лагідний догляд і комфорт із SenseIQ

        Лагідний догляд і комфорт із SenseIQ

        Фотоепілятор Lumea серії 9900 має п’ять легко настроюваних налаштувань світла. Наш датчик SmartSkin зчитує дані про колір шкіри та допомагає визначити найоптимальніші параметри. Інтелектуальні насадки адаптують процес обробки для кожної ділянки тіла.

        Єдиний фотоепілятор Lumea з можливістю бездротового використання

        Єдиний фотоепілятор Lumea з можливістю бездротового використання

        Фотоепілятор Lumea серії 9900 — це наш єдиний IPL-пристрій із можливістю бездротового використання для додаткової зручності, що дозволяє з його допомогою досягати будь-яких зон і з точністю використовувати його будь-де.

        Комплексне рішення для обличчя та тіла з трьома розумними насадками

        Комплексне рішення для обличчя та тіла з трьома розумними насадками

        Спеціально розроблені насадки ідеально підходять до вигинів вашого тіла та використовуються з найефективнішими програмами для обробки кожної ділянки тіла. Насадка для обличчя: плоска форма й маленьке віконце з УФ-фільтром. Насадка для тіла: вигнута всередину форма й велике віконце. Високоточна насадка: вигнута назовні форма для важкодоступних місць.

        Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

        Розроблено у співпраці з дерматологами для зручності та ефективного використання

        Як лідер у галузі технологій для здоров’я компанія Philips у співпраці з дерматологами розробила фотоепілятор Lumea IPL для зручного, ефективного та безпечного використання в домашніх умовах. Завдяки технології, що використовується в професійних салонах, Lumea IPL забезпечує дбайливу обробку шкіри навіть у чутливих зонах.

        Розумний аналіз шкіри за допомогою SkinAI

        Розумний аналіз шкіри за допомогою SkinAI

        Наша безкоштовна навчальний застосунок тепер пропонує покрокові вказівки та доступ до ексклюзивної технології SkinAI для аналізу вашої шкіри та відстеження прогресу зменшення волосся.

        Підходить для більшості кольорів шкіри та волосся

        Підходить для більшості кольорів шкіри та волосся

        Використання IPL потребує контрасту між пігментом волосся та пігментом шкіри, тому пристрій працює на натуральному темно-русявому, каштановому та чорному волоссі, а також на шкірі від світлого до темно-коричневого кольорів (I–V).

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики. Насадки

          Насадка для тіла
          • Форма: опукла ввігнута
          • Розмір віконця: 4,1 см2
          • Спеціально для обробки тіла: ноги, руки та живіт
          Насадка для обличчя
          • Форма: пласка
          • Розмір віконця: 2 см2, додатковий фільтр
          • Спеціально для обробки обличчя: верхня губа, підборіддя та щелепа
          Насадка для точної обробки
          • Форма: опукла вигнута
          • Розмір віконця: 3 см2
          • Спеціально для обробки зони бікіні та під пахвами

        • Налаштування безпеки та регульовані налаштування

          Вбудований УФ-фільтр
          Захищає шкіру від ультрафіолетових променів
          П’ять налаштувань енергії світла
          Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри
          Вбудована система безпеки
          Запобігання випадковій подачі імпульсів світла
          Датчик відтінку шкіри
          Виявляє колір шкіри
          Датчик SmartSkin
          Відповідне налаштування на вимогу

        • Режим застосування

          Режим Slide and Flash
          Для швидкого застосування
          Провідне/безпровідне використання
          Бездротове та дротове використання
          Режим Stamp and Flash
          Для обробки невеликих ділянок

        • Технічні характеристики

          Тип батареї
          Акумуляторна батарея
          Напруга
          100–240  В
          Лампа високої ефективності
          Створено для тривалого використання, 450 000 спалахів, що еквівалентно 39 рокам служби лампи****

        • Обслуговування

          Гарантія
          2-річна гарантія + 1 додатковий рік гарантії після реєстрації виробу протягом 90 днів

        • Комплект постачання

          Інструкція з використання
          Посібник користувача
          Зберігання
          Розкішний футляр
          Адаптер
          19,5 В/4000 мА

        • Час застосування

          Гомілка
          8,5 хв.
          Пахви
          2,5 хв.
          Лінія бікіні
          2 хв.
          Області на обличчі
          1,5 хв

        Комплектація упаковки

        Фотографія упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Пристрій IPL для видалення волосся серії 9900
        • Розумна насадка для тіла
        • Розумна насадка до обличчя
        • Розумна точна насадка
        • Додаток Lumea IPL із доступом до ексклюзивних функцій SkinAI
        • Розкішний футляр

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            • Середній результат зменшення кількості волосся після 12 процедур: на ногах до 86%, у зоні бікіні до 70%, під пахвами до 67%. Індивідуальні результати можуть відрізнятись.
            • *Вирахувано для використання на гомілках, у зоні бікіні, під пахвами та на обличчі. Термін використання лампи не подовжує 2-річну гарантію Philips.

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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