Інші елементи комплектації
- Пристрій IPL для видалення волосся серії 9900
- Розумна насадка для тіла
- Розумна насадка до обличчя
- Розумна точна насадка
- Додаток Lumea IPL із доступом до ексклюзивних функцій SkinAI
- Розкішний футляр
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Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI
Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI
Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги
Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI
Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Наш найрозумніший IPL-пристрій з ексклюзивними функціями SkinAI
Відкрийте для себе найрозумніший фотоепілятор із технологією IPL для довготривалої гладкості шкіри. Наш найшвидший бездротовий пристрій Lumea IPL із технологією SenseIQ з ексклюзивними функціями SkinAI тепер доступний у додатку Lumea IPL для аналізу стану шкіри й відстеження прогресу. Переглянути усі переваги
Фотоепілятор
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Кожні 2 тижні для початку – удвічі менше процедур, ніж у разі застосування фотоепіляторів інших брендів. Після цього лише один раз на місяць. І все. Обробка обох ніг нижче колін займає 8,5 хв.
Фотоепілятор Lumea серії 9900 має п’ять легко настроюваних налаштувань світла. Наш датчик SmartSkin зчитує дані про колір шкіри та допомагає визначити найоптимальніші параметри. Інтелектуальні насадки адаптують процес обробки для кожної ділянки тіла.
Фотоепілятор Lumea серії 9900 — це наш єдиний IPL-пристрій із можливістю бездротового використання для додаткової зручності, що дозволяє з його допомогою досягати будь-яких зон і з точністю використовувати його будь-де.
Спеціально розроблені насадки ідеально підходять до вигинів вашого тіла та використовуються з найефективнішими програмами для обробки кожної ділянки тіла. Насадка для обличчя: плоска форма й маленьке віконце з УФ-фільтром. Насадка для тіла: вигнута всередину форма й велике віконце. Високоточна насадка: вигнута назовні форма для важкодоступних місць.
Як лідер у галузі технологій для здоров’я компанія Philips у співпраці з дерматологами розробила фотоепілятор Lumea IPL для зручного, ефективного та безпечного використання в домашніх умовах. Завдяки технології, що використовується в професійних салонах, Lumea IPL забезпечує дбайливу обробку шкіри навіть у чутливих зонах.
Наша безкоштовна навчальний застосунок тепер пропонує покрокові вказівки та доступ до ексклюзивної технології SkinAI для аналізу вашої шкіри та відстеження прогресу зменшення волосся.
Використання IPL потребує контрасту між пігментом волосся та пігментом шкіри, тому пристрій працює на натуральному темно-русявому, каштановому та чорному волоссі, а також на шкірі від світлого до темно-коричневого кольорів (I–V).
Технічні характеристики. Насадки
Налаштування безпеки та регульовані налаштування
Режим застосування
Технічні характеристики
Обслуговування
Комплект постачання
Час застосування
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