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Satinelle Advanced

Епілятор для вологого та сухого використання

BRP535/00
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Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся
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    Satinelle Advanced Епілятор для вологого та сухого використання

    BRP535/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Насолоджуйтеся шовковистою шкірою протягом тижнів та доглядайте за частинами тіла за допомогою спеціальних способів видалення волосся. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Satinelle Advanced Епілятор для вологого та сухого використання

    Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

    Наш найшвидший епілятор має унікальні керамічні диски, що обертаються з вищою швидкістю, ніж будь-коли раніше, та міцно захоплюють тонкі та короткі волоски. Насолоджуйтеся шовковистою шкірою протягом тижнів та доглядайте за частинами тіла за допомогою спеціальних способів видалення волосся. Переглянути усі переваги

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      Наша найшвидша епіляція навіть найтоншого волосся

      2 можливості видалення волосся

      • Для ніг, тіла та обличчя
      • Керамічні диски схоплюють тонке волосся
      • S-подібна ручка
      • + 7 аксесуарів
      Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

      Епіляційна головка з унікального керамічного матеріалу для кращого захоплення

      Наша епіляційна головка є унікальною завдяки тому, що її виготовлено з текстурної керамічної поверхні, яка лагідно видаляє навіть найтонше волосся і в 4 рази коротше волосся, ніж у разі воскової епіляції. Тепер зі швидшим обертанням диска, ніж будь-коли раніше (2200 об./хв.) для найшвидшого видалення волосся.

      Надзвичайно широка епіляційна головка

      Надзвичайно широка епіляційна головка

      Надзвичайно широка епіляційна головка охоплює більшу ділянку шкіри з кожним рухом для швидшого видалення волосся.

      Перший епілятор з S-подібною ручкою

      Перший епілятор з S-подібною ручкою

      Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.

      Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

      Для вологого та сухого бездротового використання у ванні/душі

      Конструкція має нековзку ручку, що ідеально підходить для використання з водою. Забезпечує комфортніше, лагідніше використання у душі або ванні. Для зручності пристрій можна використовувати без дротів.

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Підсвітка допомагає виявити і видалити навіть найскладніше волосся

      Додатково: тример для тіла та обличчя для миттєвого догляду

      Додатково: тример для тіла та обличчя для миттєвого догляду

      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою будь-де та будь-коли. Новий дорожній тример Philips – це компактний інструмент для догляду за тілом, який дозволяє швидко та легко видаляти навіть найтонші волоски на тілі й обличчі у дорозі. Він постачається зі щіткою для очищення для додаткової гігієни.

      Насадка для видалення небажаного волосся на обличчі та чутливих ділянках

      Насадка для видалення небажаного волосся на обличчі та чутливих ділянках

      Для більш лагідного застосування на різних ділянках тіла до пристрою додається насадка для легкого видалення волосся на обличчі та насадка для чутливих ділянок для волосся під пахвами та в зоні бікіні.

      У комплекті масажна насадка

      У комплекті масажна насадка

      Масажна насадка тамує неприємні відчуття під час епіляції.

      У комплекті натягувач шкіри

      У комплекті натягувач шкіри

      Натягувач шкіри натягує шкіру під час епіляції.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Тример для тіла та обличчя
        Так
        Гребінець для брів
        Так
        Насадка для обличчя
        Так
        Насадка для чутливих ділянок
        Так
        Масажна насадка
        Так
        Насадка натягувача шкіри
        Так
        Футляр
        Основний футляр
        Щітка для очищення
        Так

      • Простота у користуванні

        Для вологого і сухого використання
        Так
        Підсвітка
        Так
        Акумуляторний
        Так
        Ручка
        S-подібна ручка

      • Ефективність

        Система епіляції
        Запатентована система епіляції
        Головка епілятора
        30 мм
        Епіляційні диски
        Керамічні диски

      • Характеристики

        Налаштування швидкості
        2 налаштування

      • Потужність

        Заряджання
        • 5 хв. швидкого заряджання
        • Можна заряджати
        • Час заряджання: 1,5 год.
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час використання
        до 40 хвилин

      • Технічні характеристики

        Кількість точок захоплення
        32
        Кількість дисків
        17
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 1
        960
        К-сть операцій видалення/сек., швидкість 2
        1066
        Напруга
        15 В/5,4 Вт

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