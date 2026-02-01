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BS6B2234B/00
Максимальне збільшення місця на столі
Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності.
для Philips SmartErgoBase
Кронштейн кріплення клієнта підходить для відзначеної нагородами підставки для монітора Philips SmartErgoBase для комерційного використання. Це гарантує легке встановлення комп’ютерів і тонких клієнтів.
Розумний дизайн кронштейна кріплення клієнта забезпечує повністю ергономічне регулювання (висоти, обертання, нахилу) на підставці Philips SmartErgoBase.
Монтажні отвори кріплення галузевого стандарту VESA гарантують сумісність із більшістю компактних комп’ютерів і тонких клієнтів.
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