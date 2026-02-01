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  • Максимальне збільшення місця на столі
  • Максимальне збільшення місця на столі
  • Максимальне збільшення місця на столі
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Кронштейн кріплення клієнта

BS6B2234B/00

Максимальне збільшення місця на столі

Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності.

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Максимальне збільшення місця на столі

  • для Philips SmartErgoBase

Легке налаштування і використання

Кронштейн кріплення клієнта підходить для відзначеної нагородами підставки для монітора Philips SmartErgoBase для комерційного використання. Це гарантує легке встановлення комп’ютерів і тонких клієнтів.

Повністю ергономічне регулювання

Розумний дизайн кронштейна кріплення клієнта забезпечує повністю ергономічне регулювання (висоти, обертання, нахилу) на підставці Philips SmartErgoBase.

Універсальне кріплення VESA 100 мм

Монтажні отвори кріплення галузевого стандарту VESA гарантують сумісність із більшістю компактних комп’ютерів і тонких клієнтів.

Технічні характеристики

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  • • Унікальні пропозиції