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Кронштейн кріплення клієнта

BS6B2234B/00
Загальна оцінка / 5
  • Максимальне збільшення місця на столі Максимальне збільшення місця на столі Максимальне збільшення місця на столі
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    Кронштейн кріплення клієнта

    BS6B2234B/00
    Загальна оцінка / 5

    Максимальне збільшення місця на столі

    Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності. Переглянути усі переваги

    Кронштейн кріплення клієнта

    Максимальне збільшення місця на столі

    Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності. Переглянути усі переваги

    Максимальне збільшення місця на столі

    Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності. Переглянути усі переваги

    Кронштейн кріплення клієнта

    Максимальне збільшення місця на столі

    Максимально збільшіть місце на робочому столі і фіксуйте ПК-клієнтів до SmartErgoBase монітора Philips завдяки підставці для кріплення клієнта. Це просте універсальне рішення дозволяє створювати універсальне налаштування для максимальної продуктивності. Переглянути усі переваги

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      Максимальне збільшення місця на столі

      • для Philips SmartErgoBase

      Просте рішення "все-в-одному"

      Цей простий кронштейн кріплення клієнта є простим та економним рішенням, що дозволяє організувати універсальне робоче місце без скупчення дротів, сприяючи ефективному використанню обмеженого простору.

      Легке налаштування і використання

      Кронштейн кріплення клієнта підходить для відзначеної нагородами підставки для монітора Philips SmartErgoBase для комерційного використання. Це гарантує легке встановлення комп’ютерів і тонких клієнтів.

      Універсальне кріплення VESA 100 мм

      Монтажні отвори кріплення галузевого стандарту VESA гарантують сумісність із більшістю компактних комп’ютерів і тонких клієнтів.

      Повністю ергономічне регулювання

      Розумний дизайн кронштейна кріплення клієнта забезпечує повністю ергономічне регулювання (висоти, обертання, нахилу) на підставці Philips SmartErgoBase.

      Технічні характеристики

      • Зручність

        Кріплення VESA
        100 x 100 мм

      • Розміри

        Виріб (ШxВxТ)
        120 x 139 x 49  мм
        Один виріб з упаковкою
        156 x 60 x 131  мм

      • Вага

        Виріб
        0,24  кг
        Один виріб з упаковкою
        0,30  кг
        Максимальне навантаження (кг)
        5 кг

      • Умови експлуатації

        Діапазон температури (робочий)
        від 0 °C до 40 °C  °C
        Діапазон температури (зберігання)
        від -20 °C до 60 °C  °C
        Відносна вологість
        20% – 80  %
        Висота
        Робочий режим: 3,658 м, бездіяльність: 12,192 м
        Термін експлуатації
        3 роки

      • Надійність

        Збереження довкілля та енергії
        Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS)
        Пакувальний матеріал з можливістю переробки
        100  %

      • Корпус

        Колір
        Чорний
        Покриття
        Текстура

      • Сумісність виробу

        Сумісність із
        Підставка Philips із можливістю регулювання висоти для 221B6QPYE*, 221B7***E*, 221P6*****, 231B7***E*, 240B7***E*, 241B6QPYE*, 241B7***E*, 241P6******, 242B7***E*, 242P7****, 271S7****, 272B7***E*, 272P7*****

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