У 6 разів краще очищення*
Міні-очищувач для обличчя з обертальною технологією. Компактний та зручний у використанні. Ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не були. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У 6 разів краще очищення*
Міні-очищувач для обличчя з обертальною технологією. Компактний та зручний у використанні. Ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не були. Переглянути усі переваги
У 6 разів краще очищення*
Міні-очищувач для обличчя з обертальною технологією. Компактний та зручний у використанні. Ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не були. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
У 6 разів краще очищення*
Міні-очищувач для обличчя з обертальною технологією. Компактний та зручний у використанні. Ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не були. Переглянути усі переваги
Обертові рухи швидко, але лагідно усувають забруднення, видаляючи його і забезпечуючи глибше очищення шкіри.
Завдяки обертальній технології та 17 000 шовковистих м’яких щетинок щітки для очищення нормальної шкіри Ви отримуєте у шість разів краще очищення та м’яку і сяючу шкіру.
Міні-очищувач для шкіри VisaPure ефективно видаляє забруднення, але лагідний до Вашої шкіри. Завдяки шовковистим м’яким, тонким та щільним щетинкам, він гладенько ковзає під час очищення для повного комфорту шкіри. Міні-очищувач для обличчя VisaPure достатньо лагідний для використання двічі на день.
Цей пристрій є 100% водонепроникним і ним можна зручно користуватися в душі та мити під краном.
У разі повного заряду цей пристрій має достатньо потужності для 20 використань, що еквівалентно 10 дням використання двічі на день.
Рекомендована програма ефективного та бездоганного очищення протягом 1 хвилини міні-очищувача для обличчя VisaPure легко впишеться у Ваш режим життя і зробить його кращим!
Цей пристрій сумісний з усіма щітками Philips, які створені відповідно до Вашого власного типу шкіри та потреб.
Цей міні-очищувач для обличчя VisaPure з компактним та легким дизайном легко розмістити у сумочці чи на поличці у ванній кімнаті. Це ідеальний міні-очищувач для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не перебували.
М’який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.
Переваги
Простота у користуванні
Ділянки для застосовування
Елементи в комплекті
Технічні характеристики
Потужність
Обслуговування