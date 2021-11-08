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Більше не доступний

VisaPureМіні-очищувач для обличчя

BSC111/06

4.9

| (34) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

1 нагорода

У 6 разів краще очищення*

Міні-очищувач для обличчя з обертальною технологією. Компактний та зручний у використанні. Ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не були.

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Готовність за 1 хвилину*

У 6 разів краще очищення*

  • Обертальна технологія

  • Очищення

  • 1 насадка-щітка для очищення

  • 1 режим інтенсивності

Обертальна технологія для очищення

Обертальна технологія для очищення

Обертові рухи швидко, але лагідно усувають забруднення, видаляючи його і забезпечуючи глибше очищення шкіри.

У 6 разів краще очищення, ніж вручну*. Готовність лише за 1 хвилину!

У 6 разів краще очищення, ніж вручну*. Готовність лише за 1 хвилину!

Завдяки обертальній технології та 17 000 шовковистих м’яких щетинок щітки для очищення нормальної шкіри Ви отримуєте у шість разів краще очищення та м’яку і сяючу шкіру.

Лагідний до Вашої шкіри, ефективно видаляє бруд

Лагідний до Вашої шкіри, ефективно видаляє бруд

Міні-очищувач для шкіри VisaPure ефективно видаляє забруднення, але лагідний до Вашої шкіри. Завдяки шовковистим м’яким, тонким та щільним щетинкам, він гладенько ковзає під час очищення для повного комфорту шкіри. Міні-очищувач для обличчя VisaPure достатньо лагідний для використання двічі на день.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення AWARD-961326

Відгуки

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4.9

з 5

34

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

3
1

08/11/2021

Україна

Україна

Ефективний для сяючої шкіри обличчя!

Користуюсь тиждень, дуже задоволена! Шкіра комбінована з схильністю до закупорування пор.Прилад дуже добре очищує, до «скрипу», як результат-шкіра гладенька, відполірована, як після відвідування косметолога, блистить, дуже приємна на дотик і тон вцілому вирівнює! А мікромасаж сприяє тонусу шкіри. Дуже задоволена, рекомендую однозначно!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

Дата використання 2021-10-08

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

Дата використання 2021-10-08

27/10/2021

Україна

Україна

Приктичність для краси

Він компактний і справляється із своєю задачею на відмінно!

Плюси

якість

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

Дата використання 2021-06-27

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

Дата використання 2021-06-27

22/06/2019

Україна

Україна

Найкраща щітка для очищення

Користуюсь такою щіткою зовсім недовго але вже бачу результат. Добре чистить шкіру особливо після макіяжу, а також замітно зменшила пори. Дуже легка в користуванні, зручно брати з собою в подорожі

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя

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Примітки

  1. Порівняно з очищенням вручну; дані додаються.