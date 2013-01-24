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VisaPure

Міні-очищувач для обличчя

BSC111/06
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • У 6 разів краще очищення* У 6 разів краще очищення* У 6 разів краще очищення*
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    VisaPure Міні-очищувач для обличчя

    BSC111/06
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    У 6 разів краще очищення*

    Міні-очищувач для обличчя з обертальною технологією. Компактний та зручний у використанні. Ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не були. Переглянути усі переваги

    VisaPure Міні-очищувач для обличчя

    У 6 разів краще очищення*

    Міні-очищувач для обличчя з обертальною технологією. Компактний та зручний у використанні. Ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не були. Переглянути усі переваги

    У 6 разів краще очищення*

    Міні-очищувач для обличчя з обертальною технологією. Компактний та зручний у використанні. Ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не були. Переглянути усі переваги

    VisaPure Міні-очищувач для обличчя

    У 6 разів краще очищення*

    Міні-очищувач для обличчя з обертальною технологією. Компактний та зручний у використанні. Ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не були. Переглянути усі переваги

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    See all facial-cleansing

      У 6 разів краще очищення*

      Готовність за 1 хвилину*

      • Обертальна технологія
      • Очищення
      • 1 насадка-щітка для очищення
      • 1 режим інтенсивності
      Обертальна технологія для очищення

      Обертальна технологія для очищення

      Обертові рухи швидко, але лагідно усувають забруднення, видаляючи його і забезпечуючи глибше очищення шкіри.

      У 6 разів краще очищення, ніж вручну*. Готовність лише за 1 хвилину!

      У 6 разів краще очищення, ніж вручну*. Готовність лише за 1 хвилину!

      Завдяки обертальній технології та 17 000 шовковистих м’яких щетинок щітки для очищення нормальної шкіри Ви отримуєте у шість разів краще очищення та м’яку і сяючу шкіру.

      Лагідний до Вашої шкіри, ефективно видаляє бруд

      Лагідний до Вашої шкіри, ефективно видаляє бруд

      Міні-очищувач для шкіри VisaPure ефективно видаляє забруднення, але лагідний до Вашої шкіри. Завдяки шовковистим м’яким, тонким та щільним щетинкам, він гладенько ковзає під час очищення для повного комфорту шкіри. Міні-очищувач для обличчя VisaPure достатньо лагідний для використання двічі на день.

      100% водонепроникний дизайн

      100% водонепроникний дизайн

      Цей пристрій є 100% водонепроникним і ним можна зручно користуватися в душі та мити під краном.

      Акумуляторний пристрій для тривалої роботи від батареї

      Акумуляторний пристрій для тривалої роботи від батареї

      У разі повного заряду цей пристрій має достатньо потужності для 20 використань, що еквівалентно 10 дням використання двічі на день.

      Очищення ще ніколи не було таким легким! 1 хвилина для кращих результатів

      Очищення ще ніколи не було таким легким! 1 хвилина для кращих результатів

      Рекомендована програма ефективного та бездоганного очищення протягом 1 хвилини міні-очищувача для обличчя VisaPure легко впишеться у Ваш режим життя і зробить його кращим!

      Сумісність з усіма щітками Philips

      Сумісність з усіма щітками Philips

      Цей пристрій сумісний з усіма щітками Philips, які створені відповідно до Вашого власного типу шкіри та потреб.

      Компактний і легкий дизайн

      Компактний і легкий дизайн

      Цей міні-очищувач для обличчя VisaPure з компактним та легким дизайном легко розмістити у сумочці чи на поличці у ванній кімнаті. Це ідеальний міні-очищувач для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не перебували.

      Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

      Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

      М’який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.

      Технічні характеристики

      • Переваги

        Поглинання
        Покращує поглинання засобів для догляду за шкірою
        Очищення шкіри
        У 6 разів ефективніше в порівнянні з очищенням вручну

      • Простота у користуванні

        Акумуляторний
        до 20 використань без заряджання
        Індикатор батареї
        Піктограма вказує на ресурс батареї
        1 налаштування швидкості
        Глибоке очищення
        Водонепроникний
        Можна використовувати в душі

      • Ділянки для застосовування

        Обличчя та шия
        • Щоки
        • Підборіддя
        • Чоло
        • Шия
        • Ніс

      • Елементи в комплекті

        Насадки для щітки
        Насадка-щітка для нормальної шкіри
        Інструкції з використання
        Короткий посібник, посібник користувача
        Адаптер джерела живлення
        Адаптер 100–240 В

      • Технічні характеристики

        Одностороннє обертання
        Так

      • Потужність

        Час зарядження
        8 годин
        Система живлення
        Акумуляторна батарея
        Час роботи
        20 використань тривалістю 1 хвилина кожне
        Напруга
        100–240 В

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

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          • *Порівняно з очищенням вручну; дані додаються.

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