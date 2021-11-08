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У 6 разів краще очищення*
Міні-очищувач для обличчя з обертальною технологією. Компактний та зручний у використанні. Ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б Ви не були.
Обертальна технологія
Очищення
1 насадка-щітка для очищення
1 режим інтенсивності
Обертові рухи швидко, але лагідно усувають забруднення, видаляючи його і забезпечуючи глибше очищення шкіри.
Завдяки обертальній технології та 17 000 шовковистих м’яких щетинок щітки для очищення нормальної шкіри Ви отримуєте у шість разів краще очищення та м’яку і сяючу шкіру.
Міні-очищувач для шкіри VisaPure ефективно видаляє забруднення, але лагідний до Вашої шкіри. Завдяки шовковистим м’яким, тонким та щільним щетинкам, він гладенько ковзає під час очищення для повного комфорту шкіри. Міні-очищувач для обличчя VisaPure достатньо лагідний для використання двічі на день.
Нагороди
4.9
з 5
34
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
MariMar2021
08/11/2021
Україна
Ефективний для сяючої шкіри обличчя!
Користуюсь тиждень, дуже задоволена! Шкіра комбінована з схильністю до закупорування пор.Прилад дуже добре очищує, до «скрипу», як результат-шкіра гладенька, відполірована, як після відвідування косметолога, блистить, дуже приємна на дотик і тон вцілому вирівнює! А мікромасаж сприяє тонусу шкіри. Дуже задоволена, рекомендую однозначно!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
Дата використання 2021-10-08
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
Дата використання 2021-10-08
Diva30
27/10/2021
Україна
Приктичність для краси
Він компактний і справляється із своєю задачею на відмінно!
Плюси
якість
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
Дата використання 2021-06-27
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
Дата використання 2021-06-27
DashaSeremchuk27
22/06/2019
Україна
Найкраща щітка для очищення
Користуюсь такою щіткою зовсім недовго але вже бачу результат. Добре чистить шкіру особливо після макіяжу, а також замітно зменшила пори. Дуже легка в користуванні, зручно брати з собою в подорожі
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про VisaPure BSC111/06 Міні-очищувач для обличчя
Порівняно з очищенням вручну; дані додаються.